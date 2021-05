Serafín Zubiri y La Pamplonesa, unidos para homenajear a Nino Bravo en el Teatro Gayarre

Las canciones de Nino Bravo unirán a Serafín Zubiri y la Pamplonesa durante cuatro días en el escenario del Teatro Gayarre. El músico navarro y la agrupación llevarán a escena el espectáculo Recordando a Nino Bravo, que reúne una selección de canciones y arreglos trabajados para la ocasión y en las que Nino Bravo renace con la voz del intérprete pamplonés. Se ofrecerán cuatro pases y mañana tendrá lugar el primero, a las 20.00 horas. El resto de sesiones serán este viernes, día 14 –20.00 horas–, el sábado 15 de Mayo –18.00 horas– y domingo 16 de mayo –18.00 horas–. Todavía quedan algunas entradas a la venta, con precios de 5 y 10 euros, en función de la butaca.



"Es lo mejor que he hecho en la vida y el espectáculo en el que más realizado me siento", asegura Serafín Zubiri acerca de Recordando a Nino Bravo, show que presentó en 2013 por primera vez, y que ahora, tras haber girado por diferentes puntos del Estado, está "más asentado" y rodado. Originalmente, el espectáculo estaba programado para mayo del 2020, pero dada la situación de alerta sanitaria generada por la pandemia, se aplazó un año. De ahí, explica la directora del Teatro Gayarre, Grego Navarro, que se ofrezcan cuatro pases, para poder dar cabida a todas las personas interesadas en acudir en un momento de restricciones de aforo. Navarro aprovechó asimismo para agradecer a los asistentes que hayan mantenido sus localidades en propiedad y sin solicitar devoluciones durante todo este tiempo de espera.



Respecto a la producción original presentada ocho años atrás, el actual espectáculo, de 95 minutos de duración, reúne canciones nuevas, entre las que figura una obertura, notables mejoras en los arreglos y asimismo avanzaron que habrá sorpresas. "Para mí esto es un regalo y es tocar el cielo", explica el cantante navarro sobre el hecho de defender las canciones de Nino Bravo, artista a quien más admira artísticamente y cuya muerte fue "el primer gran disgusto que la vida me dio".

En ese sentido, el director titular de La Pamplonesa, J. Vicent Egea, destaca "las cualidades vocales" de Serafín Zubiri –"y nadie se atreve a cantar Nino Bravo"– y un artista con quien trabajar "es garantía de éxito".

En cuanto al trabajo musical realizado por La Pamplonesa, apunta que han tenido el reto de adaptar la agrupación a un formato reducido, dadas las limitaciones y distanciamientos obligados dada la situación actual. Eso sí, asegura que se ha trabajado de tal forma que no sólo "nadie se da cuenta de que no está toda la banda", sino que "no se notaría gran diferencia si en lugar de una banda estuviese una Orquesta Sinfónica" en la parte instrumental. Compartirán escenario, además de junto al propio Serafín Zubiri al piano, con una sección rítmica.

"Es un espectáculo muy dinámico", destaca Zubiri, para aclarar que "tiene mucha coherencia", ya que presenta un orden cronológico por la discografía de Nino Bravo. Además, avanza que entre pieza y pieza, él mismo comparte anécdotas y detalles artísticos relacionados con las composiciones interpretadas y con el artista fallecido en 1973. Un legado musical que J. Vicent Egea define como "la banda sonora de todo el mundo", con unas "canciones pegadizas".