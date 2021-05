'Reyes de la noche' se sumerge en la época más salvaje de la radio deportiva

madrid – La lucha voraz por la audiencia entre los periodistas deportivos José María García y José Ramón de la Morena en los años ochenta y noventa fue la inspiración para crear Reyes de la noche (Movistar+), una comedia de ficción con guiños a la época más salvaje de la radio deportiva protagonizada por Javier Gutiérrez y Miki Esparbé que se estrena mañana. Está ambientada en 1989, una época en la que el periodismo radiofónico se hacía de una forma muy diferente. En tono de comedia, y a través de la rivalidad entre ambos, la serie atrapa un momento de cambio en España.

Sus creadores y protagonistas insisten en que, aunque se inspire en acontecimientos que sucedieron, es una ficción. "No queríamos hacer una suerte de José María García, pero el imaginario colectivo nos iba a llevar a pensar en un pope como él", dijo el actor Javier Gutiérrez, que interpreta a Paco El Cóndor, un "líder absoluto de aquellas noches de radio en las que había millones de oyentes" y "un gurú para las masas". "Creo que hemos hecho una serie muy salvaje pero incluso nos hemos quedado cortos porque hablas con los periodistas de aquella época y dicen que era todavía más bestia de lo que se refleja en la serie", contó el ganador de dos premios Goya, quien intentó, sin éxito, hablar con el mítico periodista deportivo.

En el otro lado del ring está Jota Montes, que trae "aires nuevos, una ética profesional distinta", alguien "muy bien preparado, el alumno aventajado porque está al lado de un gran maestro que llega a un punto en el que ya no comulga con sus prácticas y ve la oportunidad de tirar por su lado", explicó Esparbé. La contraparte femenina es Marga Laforet, interpretada por Itsaso Arana, una locutora que tiene que pelear arduamente por abrirse hueco en una radio eminentemente masculina. "Es profundamente inteligente, superpreparada, la primera de la clase, pero le ha tocado estar en esta selva" llena de hombres y de "malos hábitos donde ella trata de abrirse paso", detalló Arana.

Reyes de la noche es fruto de las ideas de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, que llevaban años con ganas de hacer un homenaje a la época más salvaje de la radio en España y, después de una profunda investigación, escribieron un guion de ficción añadiendo los mejores guiños a la realidad. "No hemos sido esclavos de la biografía o de la historia real, pero sí hay episodios que eran fascinantes como las timbas de parchís con Jesús Gil, la huelga de pilotos y, en general, el uso despiadado de información personal de los protagonistas de las historias para intentar conseguir las exclusivas", apuntó Valor. "Queríamos coger lo mejor de aquella guerra y que estuviera la verdad al servicio de la ficción para no ser esclavos y no hacer una Wikipedia. Queríamos que los personajes tuvieran vida propia, que la trama tuviera vida propia y que fluyera entre la ficción, pero con guiños a la realidad", añadió Garrido.

La serie está dirigida por Valor y por el ganador de un Goya Carlos Therón, quien explicó que una de las cosas más importantes ha sido que la serie "sonara a radio". "Teníamos algo pendiente con la radio y había que contarlo bien. Para mí ha sido un placer entrar en ese mundo", explicó. El reparto de la serie, producida por Movistar+ en colaboración con Zeta Studios, lo completan Alberto San Juan, Chiqui Fernández, Sonia Almarcha, Cristóbal Suárez, Óscar de la Fuente, Carlos Blanco y Fele Martínez, entre otros.