La "mejor banda europea tributo a The Beatles" tocará el viernes en Altsasu

Flaming Shakers, considerada la mejor banda homenaje a The Beatles de Europa, visitará la explanada Iortia de Altsasu / Alsasua este viernes 23 de julio a las 20:00 horas, con el programa musical y escénico Kultur 2021. Al día siguiente, sábado 24, será el turno de Orreaga / Roncesvalles, que disfrutará a las 19:00 horas de las músicas del Camino de Santiago en la Colegiata, con la Experientia Xacobeo del grupo navarro Zorongo.

Mientras tanto, Kultur 2021 mantiene en su programa la exposición de artes plásticas en el palacio del Señorío de Bértiz, "El último eguzkilore", de Gua-Mia-Bu. Se trata de una muestra de pintura digital que puede visitarse hasta el próximo 31 de agosto.

Flaming Shakers

Alsasua recibirá a Flaming Shakers el viernes 23 a las 20:00 horas en la explanada Iortia. Se trata, según la crítica especializada, "de la mejor banda europea que rinde tributo a The Beatles". Nombrados grupo revelación en la International Beatle Week Liverpool 2015, fueron seleccionados nuevamente en la edición 2017.

"Su argumento fundamental es un viaje en el tiempo, en el que recrean aquella maravillosa música e imagen que tuvieron The Beatles y que tanto impactó en una sociedad ávida de cambios y experimentación", comentan los responsables del programa. El grupo hace un repaso por lo más destacado de la carrera de los "Fab Four", se recrea también el vestuario y los instrumentos utilizados en sus actuaciones.

Los amantes de la música y contemporáneos del grupo "podrán recordar aquellos tiempos y la trayectoria del cuarteto de Liverpool y las nuevas generaciones podrán descubrirlos de una manera altamente profesional, respetuosa y recomendable", explican.

Es la única banda homenaje a nivel internacional que ha tocado junto The Quarrymen (banda creada y liderada por John Lennon siendo un adolescente) y Pete Best (batería de The Beatles 1960-1962) y ha girado por toda Europa en las programaciones más reconocidas del denominando Universo Beatle.

'Experientia Xacobeo', de Zorongo

Las músicas medievales del Camino de Santiago sonarán en la Colegiata de Roncesvalles el sábado 24 de julio a las 19:00 horas. "Experientia Xacobeo" es la nueva propuesta de Zorongo para el Xacobeo 2021-22. Se trata de un concierto de música medieval, evocador y contemporáneo al mismo tiempo, y centrado en las músicas del Camino de Santiago.

Con este concierto la banda navarra "busca un nuevo espacio musical de confluencia entre el mundo medieval y otras estéticas más modernas". A lo largo de sus más de 20 años de trayectoria, a Zorongo se le reconoce por su fusión de flamenco-jazz, pero también ha llevado a cabo proyectos de música medieval y de las Tres Culturas.

El mismo día del concierto, Roncesvalles ofrecerá una visita guiada al conjunto monumental. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla a las 16:30 horas.