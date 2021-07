Por qué es tan importante el NFC

Las siglas NFC vienen de Near-Field Communication, (comunicación de campo cercano), una tecnología de comunicaciones inalámbrica que tiene un corto alcance y que está pensada para el intercambio de datos entre dos dispositivos cercanos, que se encuentren como máximo a 15 centímetros.

La utilidad más popular es la de realizar pagos con el móvil. Si nuestro banco o tarjeta de crédito lo permite, podemos "meter" nuestra tarjeta dentro del móvil y realizar los pagos con el sistema contactless, abro el teléfono con la huella, el PIN o el reconocimiento facial, lo acerco al terminal y se inicia el proceso de pago. Además, gracias a sistemas como Google Pay (también hay algo similar para iPhone), puedo tener asociadas diferentes tarjetas y realizar el pago con la que me convenga en cualquier momento.

Los relojes inteligentes que disponen de tecnología NFC hacen la misma función y seguro que has visto pagar a alguien acercado su muñeca al terminal de pago.

Pero con la tecnología NFC cada día se van a poder realizar más cosas. Yo hace años que no he recargado mi tarjeta de transporte Barik en uno de los terminales de las estaciones de metro. Si tienes la aplicación Barik NFC en tu smartphone solo tienes que acercarla a tu teléfono y te da el saldo actual y la posibilidad de recargarla mediante pago por tarjeta o Bizum.

Si además tienes la tarjeta asociada a pagos mediante Google Pay, no necesitas nada más que confirmar tu pago. En la actualidad no existe ninguna limitación técnica que impida que la tarjeta de trasporte esté dentro de nuestro móvil, por lo que no creo que pase mucho tiempo para que salgamos de casa solo con nuestro teléfono.

Pasaremos el móvil por la barrera del metro o el autobús y nos validará el viaje. Si al montar lo quieres recargar, ningún problema, se puede hacer. El carnet de conducir también se puede ya tener en el móvil y dentro de poco tendremos la versión DNI 4.0 que nos permitirá salir de casa sin el documento físico.

Si vamos al notario o tenemos que autentificar quiénes somos, gracias a la tecnología NFC solo tendremos que acercar nuestro teléfono y ya estaremos validados electrónicamente para el servicio público que ha requerido ese dato.

Puede que creas que estoy hablando de los futuros usos de esta tecnología pero todavía te puedo dar más utilidades que se usan en la actualidad y que quizás desconocías. Ya existen vehículos que no llevan llave, sino una tarjeta NFC. Solo al acercarla al coche se abren las puertas y el arranque se realiza cuando esa tarjeta esta insertada en un dispositivo especial.

Pero por lo que te he contado sobre los móviles, lo lógico es tener nuestra llave del coche dentro del teléfono y abrir al acercar el móvil una vez autentificados con nuestra huella. Por cierto, las llaves de nuestra casa no tardarán mucho en ser sustituidas por llaves NFC y de nuevo usaremos nuestro móvil para abrir y cerrar las puertas. La tormenta perfecta para todo esto está a punto de empezar ya que el 5G, Internet de las Cosas (IoT) y la tecnología NFC son una absoluta realidad. Por eso cuando vayas a comprar un móvil, pídelo así, "por favor quiero un smartphone 5G con tecnología NFC". Si además sirve para llamar por teléfono, bienvenido sea, pero ahora lo importante son otras cosas.