Aparecen en Inglaterra dos posibles nuevas obras del artista Banksy

Una pareja que baila al ritmo de un acordeonista y unos niños jugando a ser piratas son los dos dibujos que han aparecido en paredes de las calles de los condados de Norfolk y Suffolk y que, según ha informado 'The Sun', podrían ser obra del artista conocido como Banksy.



Un parque de Lowestoft es el escenario de uno de estos dibujos. Bajo el lema 'Estamos todos en el mismo barco', la obra recrea a tres niños que juegan luciendo gorros de papel de periódico. Uno de ellos mira a través de un catalejo casero, mientras un segundo niño que le acompaña, mira hacia el mismo lugar. Un tercer chico se agacha en la parte trasera del un supuesto bote mientras carga con un cubo.



El artista aprovechó una pieza de metal abandonada y que simulaba el barco en el que iban los niños. Esta pieza fue retirada por los responsables del parque, según detalla el diario inglés.



Esta imagen, descubierta este domingo, se une a otra hallada el viernes en la localidad de Great Yarmouth. En este caso, la obra representa a una pareja que baila al ritmo de un acordeonista. En este caso, el artista usa el techo de una parada de autobús como escenario de los bailarines y asiento del músico.



Tal y como apunta 'The Sun' el artista conocido como Banksy no se ha pronunciado aún sobre estos dibujos, algo que suele hacera través de su cuenta oficial de Instagram.





We are just as intrigued as everyone else about the artworks that have appeared in Great Yarmouth, Gorleston and Lowestoft and we would like to think the artist - whoever they are - is supportive of our #UKCityofCulture bid! pic.twitter.com/UZwDX0azpa