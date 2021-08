Roselyn Sánchez, 'heredera' de Ricardo Montalbán en 'La isla de la fantasía'

miami – La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, que interpreta en la nueva versión de la serie La isla de la fantasía a una sobrina nieta del Sr. Roarke, dijo a Efe que, para ella, "lo importante era mantener la dignidad y el toque de majestuosidad que le daba al personaje" principal el desaparecido Ricardo Montalbán.

La producción original comenzó a transmitirse en Estados Unidos en 1978 y se mantuvo en el aire hasta 1984. Sánchez lo pensó "muy bien" y dedicó "muchísimo tiempo a construir el personaje que representa un momento muy importante en la historia de los latinos en la televisión". La edición de 2021 de La isla de la fantasía se estrena hoy en Fox. Grabada en Puerto Rico, cuenta con un elenco que incluye además de Sánchez a los artistas estadounidenses John Gabriel Rodríguez y Kiara Barnes. Esta última es la asistente de Roarke, que en la versión original era el personaje de Tattoo, interpretado por Hervé Villechaize. En este caso, Barnes es una mujer afroestadounidense que se queda en la isla tras llegar como una mujer de más de 70 años con pocas semanas de vida. Transformada en una joven de unos 20 años, la mano derecha de Elena Roarke se llama Rubi Akuda y es la más alejada del personaje original. Sánchez sí quiso acercar a Elena a su famoso ancestro. "Los Roarke siguen siendo presentados como una familia misteriosa. Nadie sabe si son ellos los que tienen la magia o si es la isla", relató. Cuando estaba construyendo el personaje, Sánchez quería mantener el aura del mexicano Montalbán (1920-2009) y al mismo tiempo imprimirle más "ternura, compasión y hasta un poco de humor. Las guionistas son mujeres. La mayoría de los episodios fueron dirigidos por mujeres. Los dos personajes principales somos mujeres. Teníamos que imprimirle características femeninas, pero sin que perdiera la fortaleza. Después de mucho trabajo y muchas consultas, estoy muy feliz con lo que logramos".

A diferencia de la serie original, que fue grabada en estudios, La isla de la fantasía de 2021 es un derroche de exteriores. El elenco y el equipo de producción pasaron tres meses en Puerto Rico, donde se realizaron las grabaciones. "Mi país es una isla maravillosa y se convirtió en otro personaje de la serie", aseguró Sánchez, que nació en la capital, San Juan, en 1973. "Es una isla donde fluye el talento y es un paraíso. Fue muy especial para mí hacer este proyecto allá. No es mérito mío. Cuando me llegó ya se había decidido. Sin embargo, me da mucho orgullo ayudar a Puerto Rico y a sus creadores, en especial de proyectos audiovisuales, que necesitan mayor financiación", manifestó.

Para Roselyn Sánchez, la posibilidad de ponerse los zapatos de alguien tan icónico como Montalbán es "más que un sueño". El concepto de la serie sigue al original: en cada capítulo, los visitantes de la isla llegan esperando milagros y viven experiencias que recuerdan el dicho de que "hay que tener cuidado con lo que deseas".