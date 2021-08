Remigia 2.0: la vida de la funambulista navarra en el espectáculo 'La Reina del Arga',

Son ya cien años los que han pasado desde su fallecimiento. Si hace unos meses hubiésemos preguntado por la calle quién fue Remigia Etxarren, lamentablemente no muchas personas habrían sabido responder. Ahora, la cosa ha cambiado y su nombre ha tomado más protagonismo que nunca. ¿La culpable? Estefanía de Paz, artista navarra que recupera la historia de esta gran mujer que recorrió diferentes partes de España y Europa gracias a su profesión, la de funambulista, entre finales del siglo XIX y principios del XX. "Es una pena haya tan poca documentación sobre Remigia, pionera en aquellos años, a la que es necesario recordar", dice De Paz, que gracias a las funciones que está representando desde la semana pasada en la Ciudadela se ha ganado a pulso el sobrenombre de Remigia 2.0.

La Reina del Arga, además del apodo que adquirió Remigia Etxarren entre otros, tales como Madmoiselle Agustini o La Reina de la maroma, es también el nombre que recibe el espectáculo creado e interpretado por Estefanía de Paz, con el que no hay más intención que la de salvaguardar el nombre de esta mujer. "En 1853 nació en Pamplona una niña, y no sé por qué le dio por ser artista de circo, algo nada común teniendo en cuenta que solamente las familias de circo seguían con el legado de la familia. Y, de repente, en una Pamplona amurallada y fría, una cría se empeñó en ser funambulista. Al final, fue considerada la mejor artista de circo de su época y fue la más cotizada de Europa", cuenta De Paz, quien lamenta que haya tan poca información sobre Etxarren en los libros. "Todo se ha mantenido por el boca oreja, por lo que todo lo que he podido encontrar son unas pocas piezas de un puzzle que aún está muy vacío", señala. Para rellenar los huecos en su historia, la artista se ha tomado la libertad de utilizar su propio criterio, a fin de "dar a conocer este gran referente femenino, una mujer muy importante que no deja de ser cultura histórica".

Respecto al proceso de investigación, De Paz cuenta que todo empezó durante la "época covid, con todo cerrado, la agenda en blanco y el Archivo de Navarra abierto". "Fui allí, hablé con la directora y le encantó el proyecto, porque Remigia tiene una historia tan fascinante que a cualquier persona que se la cuentes se enamora de ella", destaca. Allí, en el Archivo, encontró diferentes instancias escritas por la propia Etxarren a mano, en las que se ofertaba a trabajar gratis o se inventaba espectáculos con fuego y maroma –cuerda gruesa que utilizan los funambulistas– en diferentes puntos de Pamplona. También tuvo que preguntar a muchas personas que tuvieran algún conocimiento sobre la labor de Etxarren en aquellos años. Consiguió dar con una sobrina de la funambulista navarra, quien le contó que esta "había sido censurada por bruja". "Claro, mujer, sin hijos y enseñando un poco de pierna, tenía que ser bruja seguro...", lamenta De Paz. "Y así se ha construido el discurso de este espectáculo, mezclando informaciones de aquí y de allí y dándoles un poco de forma como mejor he creído", añade.

Al final, gracias a este proyecto y a la cabezonería de De Paz, el nombre de Remigia Etxarren está cada vez más presente en la memoria de las personas. "Me paran por la calle y me gritan: '¡Eh, Remigia!'. Así que me he convertido en Remigia 2.0", subraya. Concretamente, esta versión entre la realidad y la ficción creada por De Paz se puede ver desde este lunes y hasta el día 19 en la Poterna nº 7 de la ciudadela, a partir de las 19.00 horas y con un aforo máximo de 30 personas. "Es el sitio más fresquito de todo Pamplona", avisa la artista, que anima a todo el mundo a que acuda a este lugar si quiere conocer algo más sobre la vida y obra de Remigia Etxarren además de pasar un rato lejos del calor. "O a la piscina, o a la función", bromea.

En escena



Sobre este escenario, y entre este lunes y el jueves, día 19, el público que consiga un sitio en la función podrá ver "una clase de historia divertida y entretenida", en la que la artista navarra juega con títeres, con un circo de pulgas, canta un couplé y se reencarna en la propia Remigia "pero a pie de suelo", porque lo de las alturas con ella no va. Son casi 50 minutos de un espectáculo entretenido a la par que didáctico que está pensado "con mucho amor". Tampoco faltan la música y los sonidos creados expresamente para este trabajo, para lo cual se ha contado con la colaboración del pianista y compositor Gorka Pastor. Para acudir, no es necesario recoger invitación previa, por lo que la artista aconseja estar media hora antes del comienzo de la función. "Y con chaqueta, porque de verdad que ahí dentro refresca".