El último número de Fontes Linguae Vasconum recoge nuevos estudios sobre lingüística y filología vasca

La Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana publica en el número 131 de la revista Fontes Linguae Vasconum: studia et documenta, el último trabajo dedicado al euskera de Juslapeña escrito por el investigador Koldo Artola. Esta entrega completa las dos anteriores ya publicadas por Artola, en torno a la variedad de Gulina, establecida por el vascófilo Louis-Lucien Bonaparte. Con este nuevo artículo titulado "Gulibarko aldaeraren inguruan (eta 3 – Txulapaingo azpialdaera: Elbarrena)" (Acerca de la variedad de Gulina [3 – Subvariedad de Juslapeña: Elbarrena]), el autor expone diversos testimonios recogidos en la zona de Elbarrena.

La revista continúa con el estudio de Borja Artiztimuño (UPV/EHU), quien presenta el estudio "Garibairen errefrauetako diago: euskara, zakurrak eta ustekabeko beste etimologia batzuk" (El verbo diago de los refranes de Garibay: euskera, perros y otras inesperadas etimologías). El autor realiza un exhaustivo análisis filológico-lingüístico del refrán de Garibay y de sus dos traducciones con el objetivo de esclarecer el significado exacto de la forma verbal diago.

La revista contiene, asimismo, el artículo titulado "Emakumearen irudia Axularren Geron" (La imagen de la mujer en el Gero de Axular), de la investigadora Enara San Juan, en el que se estudia y expone las características de la mujer descritas en el libro Gero, así como la tradición y las fuentes de dichos rasgos, a la luz de otras obras de los siglos XVI-XVII.

A continuación se publica la investigación "Arrangoitzeko euskararen bilakaera Kanadara igorri gutun pribatu baten argitan" (La evolución del euskera de Arcangues / Arrangoitze a la luz de una carta privada enviada a Canadá). Su autora, Maitena Duhalde de Serra (UPV/EHU) presenta una edición y análisis de dicha carta, procedente de Arcangues, que permite ofrecer una visión sobre el desarrollo del euskera de la localidad francesa en los últimos decenios. Para ello, se han estudiado resultados obtenidos por Louis-Lucien Bonaparte, en encuestas realizadas en la segunda mitad del siglo XIX, que se han cotejado con datos extraídos en encuestas llevadas a cabo por la autora a informantes de la zona.

Bajo la firma de Azler García-Palomino (UPV/EHU) se publica "Dialekto-berdintzeari Lezamatik begira: adinaren, generoaren eta hizkuntz jarreren garrantziaz" (Mirando a la nivelación dialectal desde Lezama: sobre la importancia de la edad, género y actitudes lingüísticas). En el artículo se analiza la distribución social de la Asimilación de la Vocal Baja (AVB) en el habla de Lezama según la edad, género y actitudes lingüísticas. Se llega a la conclusión de que el efecto de la edad y el género es relevante en tiempo aparente, pero también se revela que la solidaridad hacia la población y el habla local es el factor más significativo para explicar la distribución de la AVB en la localidad.

Julen Manterola y Markel Lizasoain son los autores del trabajo "Mahats hitzaren etimología" (La etimología de mahats 'uva') que se centra en el estudio del origen mahats y en las cronologías de los cambios fonéticos que le afectan al término. Asimismo, se discute en qué medida reflejan la historia de la vinicultura local las etimologías de palabras vascas relacionadas con este término.

También se recoge el artículo "Ohar etimologikoa: golde" (Nota etimológica: golde 'arado, reja de arado'), escrito por el lingüista José Ignacio Hualde (University of Illinois at Urbana-Champaign). En él, se investiga sobre la historia de la palabra vasca golde 'arado, reja de arado'. Como punto de partida se sitúa su origen del lat. culter, pero se exponen distintos problemas fonológicos para dicha etimología y se propone un origen interno relacionado con gorri y gordin.

Reseñas y síntesis

La publicación también contiene las reseñas de las obras "Censura y Literatura. Memorias contestadas", realizada por Nerea Eizagirre; "El Vocabulario Pomier. Edición y estudio de un diccionario manuscrito anónimo euskera-español", firmada por Nerea Fernández de Gobeo y "Gipuzkoa antzinaroan: hizkuntzak eta eremu linguistikoak onomastikaren argitan", elaborada por José M. Vallejo.

Por último, el presente número se completa con una síntesis del trabajo "Gipuzkoa in antiquity: languages and linguistic areas in the light of onomastics" (Gipuzkoa en la Edad Antigua: lenguas y áreas lingüísticas a la luz de la onomástica), publicado en 2020 por la Real Academia de la Lengua Vasca en euskera y traducido, en este volumen, al inglés. En la investigación, Luis Mari Zaldua, miembro correspondiente de dicha entidad, busca aclarar la situación lingüística de Gipuzkoa en la Edad Antigua, desde el punto de vista geográfico e histórico.

La revista, con una tirada de 350 ejemplares, puede adquirirse en la tienda de publicaciones del Gobierno de Navarra (C/ Navas de Tolosa, 21) y, en librerías, al precio de 10 euros.