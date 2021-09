Ben Affleck: "Me considero feminista"

Ben Affleck aseguró ayer en Venecia, durante la rueda de prensa de presentación de El último duelo, dirigida por Ridley Scott, que la historia que cuenta es relevante en el mundo actual y con una fuerte impronta feminista y ha afirmado que él se considera feminista.

"Me considero feminista y, si esta era una película interesante, es por el papel de Marguerite (Jodie Comer), su fuerza y su valentía", dijo Affleck, que además de actuar en la película, basada en hechos reales, ha coescrito el guion junto a Matt Damon y Nicole Holofcener.

"Es una historia importante e increíble, clásica en términos de narrativa: ante una gran injusticia una mujer decide alzar la voz y buscar justicia poniéndose a sí misma en riesgo, el hecho de que sea un hombre poderoso quien abusa de ella parecía algo relevante en la actualidad y que podía generar catarsis y empatía", señaló.

La historia, contada desde tres puntos de vista diferentes, gira en torno a una mujer noble que en la Francia del siglo XIV decide testificar en contra del mejor amigo de su marido a causa de una violación, lo que llevará a que el destino de los tres se decida en un duelo a muerte. "Durante muchos años las mujeres no han sido vistas como seres humanos iguales y hay vestigios de esa mirada que permanecen en la actualidad", subrayó Affleck. Su llegada a Venecia causó una gran expectación, ya que llegó acompañado de la cantante y actriz Jennifer López, con quien está viviendo una nueva etapa de un romance que se remonta a 2003.

erik matti La represión contra la prensa en Filipinas centra On the Job: The missing 8, la película de Erik Matti estrenada ayer para cerrar la competición del 78º Festival de Venecia, que hoy asignará su León de Oro. La cinta es "un híbrido" entre una historia de gángsters y de investigadores, explicó Matti, y gira en torno a cuestiones "políticas y muy serias", mezclando un tono desenfadado y a menudo irónico con una violencia cruda. El cineasta aseguró que no espera ningún tipo de represalias en su país por este thriller y, preguntado si estaba seguro, respondió entre carcajadas: "No lo se, lo descubriremos en el aeropuerto". La película es la más larga de las veintiuna que compiten por el máximo galardón del certamen italiano, al durar tres horas y cuarenta minutos, una extensión del todo necesaria para su creador. Inspirado en hechos reales, On the Job: The missing eight narra la desaparición de ocho periodistas en las sombras del poder de un caudillo local. Es una denuncia de la represión de la prensa perpetrada por la política, pero también a los medios de comunicación que colaboran con ese sistema corrupto publicando noticias falsas en beneficio del poder.