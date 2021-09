Cuarenta años del mítico 'Verano azul'

La serie televisiva que llegó a los hogares a principios de los 80 pervive aún en la memoria colectiva

Verano Azul, la mítica serie televisiva que llegó a los hogares españoles a principios de los 80, pervive aún en la memoria colectiva cuando se cumple el cuadragésimo aniversario de su estreno, una producción que se convirtió en todo un fenómeno y marcó un punto de inflexión en la sociedad de la época. También supuso un antes y un después para la localidad turística de Nerja, situada en la Costa del Sol Axarquía, que sirvió de escenario para el rodaje de unos episodios que proyectaron la imagen de este pequeño pueblo costero hasta convertirlo en centro de peregrinación de los amantes de esta producción, dirigida por Antonio Mercero.

La playa de Burriana o el emblemático Balcón de Europa fueron cómplices de las aventuras de la pandilla de niños y adolescentes formada por Bea, Desi, Javi, Pancho, Quique, Piraña y Tito, siempre acompañados del carismático pescador Chanquete y la bohemia pintora Julia.

En aquellos capítulos, que sentaban a toda la familia frente a la televisión, se pusieron por primera vez sobre la mesa arduos asuntos para una sociedad que había asistido meses anteriores a un intento fallido de golpe de Estado, pero que comprendió la "necesidad" de introducir este tipo de debates.

Así lo recuerda en una entrevista con Efe el actor Miguel Joven, que encarnó al personaje de Tito. "Nuestros padres venían de un régimen dictatorial y nosotros éramos la primera generación que nacíamos en democracia y exigíamos la libertad como un derecho", señala para destacar el papel ejercido por Mercero a la hora de plantear cuestiones sobre las que discutir.

Casi cuatro décadas después, Miguel aún recuerda que con solo seis años –al terminar el día de grabación– su padre le recitaba el guion que tenía que aprenderse para el día siguiente. "Así me aprendí no solo el mío, sino también el de todos los demás".

Y es que la historia de Miguel Joven es una casualidad, "de esas que ya no pasan", tal y como él mismo define, ya que su vida cambió cuando, una vez llegado todo el elenco de actores desde Madrid, el niño escogido para interpretar el papel de Tito no dio los resultados esperados.

Francisco Ortega, más conocido como Ayo, que ya entonces regentaba el chiringuito donde comía todo el equipo, fue quien recomendó a Antonio Mercero que diera una oportunidad al "espabilado" hijo de un camarero catalán que trabajaba en su merendero. Miguel es actualmente monitor de actividades de aventura y enseña a los turistas los rincones de Nerja que salían en Verano Azul para que comprueben que son "reales" y puedan "disfrutar de ellos de verdad".

EL FINAL DEL VERANO NO LLEGÓ Cuarenta años después y con el final de otro verano que llega, Miguel asegura vivir su verano azul cada año: "Nunca ha terminado".

Y Ayo, camino de 53 veranos haciendo las famosas paellas en el chiringuito al que su apodo da nombre, cuenta a Efe que Mercero buscó por todo el Mediterráneo, "desde Castellón hasta Estepona", un chiringuito que estuviese abierto todo el año y tuviera un buen clima, ante lo que añade que en 1979 "el único que cumplía estas características" era el suyo. Relata que en aquella época, cuando parecía un "neandertal" al ir descalzo y "con una cuerda amarrada a la cabeza" mientras atendía a sus clientes, alquiló el merendero y las hamacas al director de la serie, quien le propuso también aparecer en un capítulo junto a una yegua que tenía.

"Yo le pregunté si me iban a cobrar dinero y me contestó que encima me iban a pagar". La yegua y él tenían el mismo caché: "Me dieron 45.000 pesetas para mí y otras 45.000 para ella", entregas que se repitieron durante los cuatro años siguientes.

Hoy se resiste a la jubilación y a abandonar su restaurante de playa, que comparte ahora con la finca donde produce mangos y aguacates "de primera división": "Mis mangos juegan la Champions como el Madrid, el Barcelona y todos los equipos de elite".

Se pusieron por primera vez sobre la mesa arduos asuntos para una sociedad que había asistido a un intento fallido de golpe de Estado