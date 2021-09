Nagore Suárez: "Navarra me encanta y a la vez me inspira muchísimo misterio"

Vinculada a la Ribera Alta de Navarra por su familia paterna, la joven escritora madrileña Nagore Suárez ha vuelto a elegir estas tierras para ambientar la misteriosa trama de su segunda novela, El ritual de los muertos, con la que da continuidad a la historia de Anne iniciada en La música de los huesos.

Con una exhaustiva labor de documentación policial y criminalística detrás, esta nueva historia sumerge al lector en una atmósfera inquietante hasta el final, a través de una investigación que involucra tanto a los viejos amigos de la infancia de la protagonista como a Gabriel Palacios, el inspector de la Policía Foral con quien compartió una breve pero intensa historia de amor.

Después de La música de los huesos llega El ritual de los muertos , que ha ambientado en el mismo pueblo de Navarra del que no se dice nombre, pero que está inspirado por su relación con Lazagurría, de donde es su familia paterna, ¿no?

Sí, realmente el pueblo es ficticio porque me parecía más fácil a la hora de desarrollar el escenario como yo quisiera, pero sí, está inspirado por la zona de Lazagurría, Mendavia... por la Ribera Alta de Navarra.

Navarra, las tierras vascas, que vuelven a aparecer en su segunda novela... ¿En general el norte inspira más misterio, más secretos que el sur?

Hombre, en mi caso, ocurre que como tengo mucha vinculación porque mi abuela es de Navarra, mi padre y mis tíos nacieron y vivieron muchos años en Bilbao, personalmente tengo un gran vínculo con estas zonas, me encantan y he pasado mucho tiempo aquí, y para mí, sí, Navarra y en general las tierras vascas inspiran muchísimo misterio.

Vuelve con Anne como protagonista, un personaje del que ya comentó en su día que tiene cosas suyas. ¿Cuáles?

Con Anne comparto edad, profesión, y es cierto que cuando escribes siempre hay una transferencia de ti a los personajes, especialmente cuando es el protagonista y está narrado en primera persona; pero creo que ocurre con este personaje y con todos los que escribo, todos al final tienen un poquito de mí, pero es verdad que en este caso es con Anne con la que más similitudes tengo.

En esta nueva historia introduce al lector en una misteriosa y truculenta trama que pone los pelos de punta. Por lo que ha investigado, ¿se dan casos parecidos en la realidad?

Sin desvelar nada, este libro la verdad es que ha tenido una tarea de documentación bastante bastante ardua, de hecho yo recuerdo noches de tener que quitar vídeos o documentales que estaba viendo porque eran bastante fuertes, de tener pesadillas luego. Pero aunque la parte de documentación haya sido probablemente de las más complicadas, luego también es muy gratificante y me gusta escribir las cosas sabiendo de lo que hablo.

¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de construir esta segunda novela?

Además de la documentación, que como ya he dicho ha sido bastante dura porque me he metido más en el tema policial, en el tema de criminalística, que me gusta mucho, y por ejemplo he hecho un curso de toxicología forense, en general me ha costado más escribir esta novela que la primera. En la primera vas un poco a ciegas, no sabes ni lo que estás haciendo ni lo que va a pasar, pero cuando llega la segunda y tienes ya un grupo aunque sea pequeño de lectores, la gente tiene expectativas y tú misma a ti te las creas, y eso puede lastrar un poco el proceso. Pero en cualquier caso ha sido un reto bonito.

Antes de escribir su primera novela, ya se había ganado seguidores con sus hilos de misterio en Twitter. Las redes sociales han sido un trampolín, le han dado impulso, pero también le han hecho sufrir, ha vivido la otra cara, recibiendo comentarios machistas y experiencias lamentables que pueden calificarse de acoso sexual.

Sí. Desde luego tengo mucho que agradecer a las redes sociales porque si no fuera por Twitter yo no estaría aquí presentando mi segunda novela. Pero sí, en las redes sociales la gente no tiene ningún tipo de respeto y tienes que soportar comentarios muy desagradables calificando tu cuerpo. Y además, cuando me quejé de esto y denuncié en Twitter, lo que hicieron fue mandarme correos, como diciendo: te estás quejando, pues ahora vas a ver.

Son los nuevos delitos virtuales pero muy reales, ¿y qué se puede hacer ante eso?, ¿cómo defenderse legalmente?

No lo sé, yo decidí dejarlo ahí, bloquear y por suerte no he vuelto a tener un incidente similar. Pero sí estoy pensando en una artista, Paula Bonet, que lleva un año con un acosador que sabe dónde vive, tiene una orden de alejamiento pero se la salta, le deja flores, le amenaza... y es un acoso que empezó por redes sociales.

Por lo que ha investigado para escribir El ritual de los muertos , ¿diría que la realidad supera la ficción?

Desde luego que sí, la realidad supera la ficción. Hay muchas cosas de las que he visto en el proceso de documentación que me han dejado bastante bastante impresionada.

¿Cree que el auge que vive la novela negra se ha visto intensificado a raíz de la experiencia de esta pandemia, por la necesidad de evasión que hay ahora mismo entre la gente?

Sí, hace poco leí que en lo que llevabámos de 2021 se estaban vendiendo más libros que en los últimos años, lo cual me parece maravilloso. En esta situación difícil y confusa, leer es una forma de evadirse, de dejarse atrapar por otra historia que no sea la realidad, y el thriller tiene ese elemento que te mantiene siempre en vilo, que hace que quieras jugar a ser el detective y averiguar quién ha sido. Y hay un panorama buenísimo ahora en esta literatura.

Por el final de su novela, que por supuesto no quiero desvelar aquí, se intuye que habrá una continuación, una tercera historia de Anne.

Sí, en principio vamos a tener continuación, así que veremos qué más le pasa a Anne. En cuanto pase este mes de promoción de la novela en el que no estoy escribiendo, vuelvo a la carga.

¿Ya tiene la historia en la cabeza?

Sí, más o menos algo va habiendo...

Porque en este tipo de thrillers, ¿el final tiene que estar ya pensado y planificado de antemano para que la historia cuadre?

Depende del autor. Dicen que hay autores-mapa, que lo tienen todo planificado de antemano, y autores-brújula, que empiezan a escribir y como vaya saliendo. Yo soy muy mapa, yo planifico mucho y el final lo tenía claro, pero siempre hay cosas que van surgiendo y que cambian en el transcurso de la escritura. Eso es también lo bonito, sentir que la novela está viva.

¿Y qué le aporta como escritora el género negro, del que seguro también será lectora?

Tambien soy lectora, aunque leo de todo. Y cuando estoy escribiendo un thriller, no leo género negro. Desde pequeña no sé por qué tengo esta fascinación por el misterio y todo lo relacionado con él, las casas encantadas, de ahí esa casa indiana de Anne, y a día de hoy tengo bastante claro que quiero seguir en el género, es lo que me sale, y es divertido jugar con el lector, jugar a dejar esas pistas. Pero bueno, quién sabe, en el futuro el thriller se puede tocar con otros géneros, y por ejemplo el terror o la ciencia ficción me gustan bastante.