Araceli Rodríguez: "El maridaje entre moda, gastronomía y peluquería no se hace en ninguna parte del mundo"

Navarra Fashion Week es un evento original y exclusivo de la agencia Déjàvu Models que nació en 2013 con la finalidad de aunar todos los agentes implicados en el mundo de la moda en un mismo espacio, además de dar a conocer las mejores propuestas del sector navarro.

Araceli Rodríguez, directora de Déjàvu Models, comenta las claves de esta cita tan importante para la moda de la Comunidad y hace un balance de los ocho años que lleva organizándola.

¿Qué importancia tiene la moda en Navarra?

Ojalá tuviera más peso del que tiene actualmente. La moda en Navarra tiene un camino largo que recorrer. Llevamos muchos años intentando hacernos un hueco en la cultura de la Comunidad. Queremos que Navarra se convierta en todo un referente en el sector y que muchos jóvenes tengan la opción de formarse y de entrar al mundo laboral.

¿Cuál es el pilar fundamental de Navarra Fashion Week?

El principal objetivo es que los diseñadores navarros puedan mostrar sus obras en la pasarela. La Navarra Fashion Week es una vía de comunicación para darse a conocer y para descubrir la moda que nace aquí. Además, el comercio navarro necesita una representación, y no se me ocurre mejor carta de presentación que un desfile de moda.

¿Hay novedades respecto a ediciones anteriores?

Cada año y edición que pasa intentamos que el evento evolucione un pasito más. El año pasado no pudimos organizar ningún evento debido a la situación sanitaria, por eso esperamos que esta edición emocione y sorprenda al público.

En esta octava cita contamos con cantautores como Ángel Ocray, que cantará en directo, o bailarinas. También, hemos organizado el concurso de jóvenes modelos (Model Contest), con presencia de mujeres de diferentes tallas en pasarela.

Además, volvemos con el proyecto "Trending Chef", una iniciativa que aúna gastronomía, moda y peluquería donde tenemos una gran representación navarra y contamos con los mejores estilistas del país, así como chefs reconocidos y diseñadores.

¿Qué se podrá observar en la Sala de la Muralla de Baluarte?

Como en años anteriores, tenemos el concurso de jóvenes modelos para hombre, mujer y curvy que supone una oportunidad para dar el salto al modelaje de nuevos talentos. Por su parte, también contamos con grandes diseñadores nacionales, que mostrarán sus propuestas y tendencias para la próxima temporada. Algunos de los nombres a destacar son Isabel Zapardiez o Jesús Lorenzo.

Por otro lado, la iniciativa más interesante es la fusión entre gastronomía, peluquería y moda con originales propuestas que sorprenderán al público asistente. Tampoco hay que olvidar que el evento contará con la presencia de establecimientos y firmas navarras, así como de música y baile en directo.

Se podría decir que uno de los eventos más originales y esperados de NFW es Trending Chef. ¿Por qué es importante la fusión entre estas disciplinas?

Este evento es de creación propia. ¡Es como nuestro hijo! Siempre he pensado que en Navarra tenemos a grandes peluqueros y era una forma de juntarlos todos, uniendo gastronomía, peluquería y moda. No se hace en ninguna otra parte del mundo. La degustación de la moda y la gastronomía van de una forma muy particular, divertida y diferente.

Déjàvu Models lleva ocho años organizando esta semana de moda. ¿Cuál es el balance de todo este tiempo?

Como se lleva observando desde hace unas cuantas ediciones, hay muchas ganas de eventos de este tipo. Sin embargo, necesitamos más apoyo institucional como sucede en el resto de comunidades autónomas.

Cuanto más apoyo tengamos, mejor evento se podrá organizar y realizar; y, por consiguiente, más profesionales querrán participar y más visitantes acudirán a la cita. Todo esto supondría más gasto en Pamplona, se podrían hacer más proyectos para nuestros jóvenes y supondría más oportunidades para el sector de la moda navarro.

"Trending Chef es una propuesta muy particular, divertida y diferente"