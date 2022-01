Jueves de música contemporánea en el Polvorín con tres conciertos vinculados a la exposición 'Lapso' de José Carlos Díaz de Cerio

El Polvorín de la Ciudadela acoge hasta el 6 de febrero la exposición Lapso, del artista navarro José Carlos Díaz de Cerio. El carácter poliédrico de su obra tiene su esencia en algunos elementos comunes a diferentes disciplinas artísticas y se fundamenta en la proporción, la música, la matemática, la filosofía, el pensamiento estético y la poesía. De ahí que se haya organizado el ciclo de conciertos 3 jueves en LAPSO entre las artes, que se desarrollará en este mes de enero en el propio Polvorín de la Ciudadela.

El componente musical de la obra de Díaz de Cerio se materializa en sus series de ritmos y en su estructura formal, así como en el uso del color en todos sus matices y en el discurso narrativo de sus composiciones volumétricas. Fruto de esta convivencia multidisciplinar, resulta natural reunir en un mismo espacio y tiempo la obra plástica de la exposición Lapso con composiciones musicales y textos literarios que comparten un mismo lenguaje contemporáneo. Los conciertos comenzarán a las 19 horas, con entrada libre hasta completar el aforo y una duración aproximada de media hora.

Son tres conciertos en los que la música contemporánea y de vanguardia tienen un protagonismo esencial. La obra plástica y musical estará acompañada de la lectura de textos que van desde lo esencial de los microrrelatos de diversos autores hasta la profundidad de la poesía de tres autores navarros como Francisco Javier Irazoki, Hasier Larretxea y Alfonso Pascal. La interpretación musical correrá a cargo de alumnado del Aula de Música de Cámara y del Aula de Saxofón del Conservatorio Superior de Música de Navarra. La selección musical recoge autores diversos como Ligeti, De Pablo, Arnold, Hermosa, Brotons o Posadas, con una cuidada selección de su repertorio de cámara.

Programa de los tres conciertos

El programa de este jueves se centra en formaciones de quinteto. Con flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot, se interpretará Six bagatelles for wind quintet, de György Ligeti, y con violines, violas, violonchelo y acordeón, se podrá escuchar la composición 'Three dances from Iberia', de Gorka Hermosa. El concierto contará con la participación de Francesca Croccolino, profesora de Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Navarra. La tarde se completará con la lectura por parte de Javier Elío de diferentes textos de autores como F. Aínsa, I. Blastein, P. Gómez, R. Guedea, A. Kamiya, W. Machado, A.J. Sequera, A. M. Shua y C. Vallejo.

La semana que viene, el jueves 20 de enero, el protagonista será el saxofón. Suasax Quartet y Ángel Soria interpretarán obras de Salvador Brotons, Luis de Pablo y Alberto Posadas en una velada que mostrará la versatilidad de ritmos del instrumento. Participará también el catedrático de Saxofón del Conservatorio Superior de Música de Navarra, Ángel Soria. El propio autor de la exposición, José Carlos Díaz de Cerio, y la coordinadora del ciclo Uxue Úriz pondrán voz a textos de J. Cortázar, J.R. Jiménez, A. Mutis, A. Neuman y M. Silva y Acebes.

Terceto en Lapso es el título del concierto del jueves 27 de enero, con un programa en el que, con flauta, oboe y clarinete, se interpretarán las obras Divertimento, de Malcolm Arnold, y Suite a tres, de Salvador Brotons. Además de la música, se leerá una selección de textos de J. Irazoki, H. Larretxea y A. Pascal realizada por José Ortega.