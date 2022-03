Zazpi, habitación para el arte

El Centro Huarte y el Museo Oteiza exponen los proyectos de los artistas beneficiarios del Programa de Ayudas a las Artes Plásticas y Visuales de 2021, Gabriel Coca, Miren Doiz, Mendia Echeverria, Hedoi Etxarte e Itsaso J. Iribarren.

Datos

Donde ver la exposición. La exposición se podrá visitar del 25 de marzo al 1 de mayo. en el Museo Oteiza: De martes a viernes de 10:00 a 15:00, sábados de 11:00 a 19:00 y los domingos de

11:00 a 15:00. En el Centro Huarte: los viernes, de 17:00 a 20:00 y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:30.

Actividades. Entre las actividades organizadas en torno a esta exposición cabe destacar el encuentro entre la crítica cultural María Mur y los artistas; una conversación que tendrá lugar el 8 de abril a las 18 horas y será abierta al público.x

Los artistas. En Zazpi se muestran siete proyectos, los seis seleccionados en la modalidad de producción y uno de los tres de la modalidad de publicación. Los artistas que participan en esta Habitación son: Gabriel Coca, Miren Doiz, Mendia Echeverria, Hedoi Etxarte, Itsaso J. Iribarren, Rafa Munárriz y David Mutiloa. Para la exposición cada artista ha elegido la manera de mostrar el proceso llevado a cabo a lo largo del año pasado en la realización de su proyecto.

El Centro de Arte Contemporáneo de Huarte y el Museo Oteiza exponen desde este paasdo viernes y hasta el 1 de mayo los proyectos de los beneficiarios del Programa de Ayudas a las Artes Plásticas y Visuales de 2021, que impulsa el Centro Huarte junto al Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra.

La exposición lleva por título Zazpi (siete) y en ella se muestran siete proyectos, los seis seleccionados en la modalidad de producción y uno de los tres de la modalidad de publicación. Los artistas participantes son Gabriel Coca, Miren Doiz, Mendia Echeverria, Hedoi Etxarte, Itsaso J. Iribarren, Rafa Munárriz y David Mutiloa.

Para esta exposición cada artista ha elegido la manera de mostrar el proceso llevado a cabo a lo largo del año pasado en la realización de su proyecto. De ahí los diferentes acercamientos a obras que se enmarcan en un contexto de desarrollo artístico, de experimentación o investigación más amplio.

En la edición de 2021, la selección de artistas se llevó a cabo por un jurado compuesto por Celia Martín Larumbe, jefa de la sección de Museos de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra; Moisés Pérez de Albéniz, director de la Galería MPA; María Mur, directora de Consonni; Javier Balda, artista plástico y vocal del Patronato del Centro, y Oskia Ugarte, directora del Centro Huarte, a modo de secretaria con voz pero sin voto.

Fruto de la colaboración con el Museo Oteiza en la labor de difusión y proyección del arte contemporáneo, la exposición se presenta en las dos sedes: el Centro Huarte y el Museo Oteiza. El Centro Huarte acoge, en el espacio 'Habitación' de su segunda planta, las obras de Gabriel Coca, Miren Doiz, Mendia Echeverria, Hedoi Etxarte e Itsaso J. Iribarren. El Museo Oteiza muestra en su patio el trabajo de Rafa Munárriz. Asimismo, la publicación de David Mutiloa, está presente en ambas sedes.

El Programa de Ayudas a las Artes Plásticas y Visuales es posible gracias al convenio de colaboración suscrito por el Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra y el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte, para apoyar la financiación de dicho programa con el objetivo de fomentar la investigación, la producción de obra artística, la labor creativa y la difusión, proyección y consolidación de artistas de Navarra, ayudando a los creadores en la producción y publicación de proyectos artísticos.

Obras expuestas

Siete artistas

Variedad temática y técnica

Devenir quietud, de Gabriel Coca, se presenta como un conjunto de piezas que serán la prolongación del trabajo no terminado y experimental del artista. Se plantea descubrir un espacio en el que poner en relación la incertidumbre y la certidumbre y desde ahí seguir investigando. El objetivo es poner en valor la investigación en el proceso artístico y reflexionar acerca de lo esencial.

Miren Doiz presenta Un paisaje personal (y culpable),un proyecto que surge a partir de reflexiones personales directamente relacionadas con los momentos que estamos viviendo, la artista propone la realización de una instalación a partir de cosas, la mayoría personales y algunas encontradas, vistas ahora como totalmente accesorias, pero que la han acompañado y ha ido acumulando durante años.

Memoria, Resiliencia y Sostenibilidad: Delta del Ebro, es la obra de Mendia Echeverria, un trabajo sobre este espacio declarado parque natural en agosto de 1983 y ampliado en 1986. Con motivo de las futuras adaptaciones del Delta aceleradas tras el temporal Gloria, pretende mostrar una realidad sobre el estado actual en el que se encuentra. Con esta investigación a través de la fotografía se ha creado un archivo que muestra cómo se encuentra este espacio en estemomento.

Hedoi Etxarte basándose en el tercer libro de poemas que el autor publicará en septiembre de 2021, trabaja en Sortaldekoak cuatro infancias: la de Pilar Berezibar, su amatxi, la de Aitor Etxarte, el padre recién fallecido, la infancia del autor y la de su hija. A partir de tres poemas trabajará tres creaciones sonoras (en el espacio que va de la canción al paisaje sonoro): entre la memoria, la anécdota y la lectura crítica de la historia.

Cartillas escolares, de Itsaso J. Iribarrenes un proyecto de creación artística que pretende explorar los sentidos de la cultura material de la escuela a través la revisión de las cartillas escolares diseñadas para el aprendizaje de la lectoescritura en la primera mitad del siglo XX en España. El objetivo es crear 40 cartillas escolares impresas en risografía y xilografía con relatos adaptados a las necesidades educativas contemporáneas y en relación con el material con los manuales escolares históricos.

Aproximación a una realidad estática de Rafa Munárriz es una comprensión espacial del proceso de adaptación a la llamada nueva normalidad, estudiando la intromisión sucedida en el desarrollo de la vida social y cómo el espacio doméstico ha ganado al espacio público en la rutina social.

Finalmente Love letters, de David Mutiloa es el título de la publicación que recopila una selección de sus últimos poemas. I Do Think I'm Quite Fuckable, Bored. Lonely. And Horny As Hell!, New Message from Alexa, o Total Discretion: Perfect Dating son solo algunos de los títulos de los poemas que encontramos a lo largo de sus 1280 páginas. La publicación, que ha sido escrita, diseñada y publicada por el propio artista, no está a la venta; todos sus ejemplares han sido distribuidos de manera gratuita como un supuesto gesto de amorpit.