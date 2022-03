El Jazzaldia recupera a Simple Minds en el regreso del escenario de la playa

san sebastián – Tras dos años cumpliendo las restricciones anticovid, la evolución positiva de la pandemia ha permitido a la organización del Festival de Jazz de San Sebastián preparar una 57 edición que recupera su formato habitual, con un Jazz Band Ball inaugural que cerrará Curtis Harding, del que Martín ha hablado como "el gran artista vintage del jazz contemporáneo", y que recupera los conciertos a la playa, con Simple Minds como grupo "icónico" para la jornada de apertura el 21 de julio.

Estas actuaciones las dieron a conocer en Jazzaldia junto a las de León Benavente, Monophonics, Christone Kingfish Ingram, This Is The Kit, Vintage Trouble y Pillow Queens, que son los otros de los músicos que pasarán por el escenario de la playa de la Zurriola, bautizado como Keler Gunea.

En ese espacio junto al espigón de la Zurriola se han programado cuatro sesiones, con dos grupos en cada una de ellas del 21 al 24 de julio, en una edición que tendrá un prólogo con el concierto solidario del pianista ucraniano Vadim Neselovskyi el día 20 en Chillida Leku.

Diana Krall será quien despida el lunes 25 este Jazzaldia 2022, por el que también pasarán artistas destacados como Iggy Pop, Herbie Hancock, Gregory Porter, la japonesa Hiromi y el saxofonista Steve Coleman, todos ellos ya anunciados.

El director del festival, Miguel Martín, remarcó que, tras dos intentos, por fin el grupo británico estará en la playa cumpliendo el propósito de ofrecer un concierto inaugural "capaz de atraer a gente de generaciones diferentes y gustos variados". Y según avanzó, el programa de Keler Gunea se ha preparado "con muchísimas ganas de fiesta y diversión".