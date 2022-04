Belako y Kerobia, cara a cara

Los premios MIN de la Música Independiente, que celebrarán su XIV edición el próximo 27 de abril en el Navarra Arena, hacen este sábado una parada previa en la sala Lur de Elizondo, donde se ha programado el concierto de Belako, Kerobia y Yana Zafiro. La cita comenzará a las 19.30 horas, con entradas a la venta al precio de 11,50 euros, y antes de saltar a las tablas, Belako y Kerobia, dos de las agrupaciones más relevantes de la escena euskaldun, han aceptado el reto de entrevistarse entre ellas. Aquí está el resultado de este interrogatorio:

Kerobia pregunta a Belako...

Las bandas solemos tener unos cuantos "antes y un después", pero, pasados unos años te das cuenta de que "aquel disco", "aquella gira" o "aquella movida" hizo que la banda cambiara. Que dijera, "hostias, esto va en serio". ¿Tenéis de eso?

–Creo que nos pasó algo así la primera vez que giramos por muchos países, tres meses por ahí viajando y pasando por países tan diferentes como Japón, Rusia o México. Ya no era salir fuera un finde. Por un lado fue como un salto para nosotras y algo que hizo que nos tomáramos esto más en serio, pero por otro lado fue como empezar otra vez, tocar en sitios más pequeños y en donde nadie te conoce. Sin duda esa experiencia cambió nuestra forma de ver el grupo y el proyecto.

Creemos que ya son cuatro discos y unos cuantos EPs y esta es una pregunta tipo "coach de banda". ¿Qué parte de todo este rollo de la música era para vosotras importante antes, y con el tiempo habéis dicho, "eso no sirve pa ná", "pasando olímpicamente de esa mierda", o por el contrario "por esto merece la pena", "que razón tenía esta al decir, haced lo que queráis" ?

–La verdad es que nos costó mucho entrar al mundo de las redes sociales, somos de tocar y viajar y de pasarlo bien, pero no de mostrar todo eso en las redes. Parece mentira que tuviera que llegar una pandemia para que les prestáramos más atención. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que como banda, si no usas las redes sociales, te puedes quedar atrás... Al final tuvimos que dar la razón a la gente de nuestro al rededor que nos insistía en esto.

Tenemos la impresión de que Belako no hace más que girar por el yankee, por UK... necesitamos saber cuál es el secreto para mantenerse tan frescos. Nos imaginamos que mal no os lleváis y que os mola coger aviones...

–En nuestro caso tenemos la suerte de querernos mucho y creo que tenemos los pies en la tierra. Hay mucho trabajo detrás y no todo son cosas bonitas, pero desde luego girar es lo que le gusta a Belako –y a los aviones y aeropuertos te acostumbras rápido (risas)–. Aparte de esto, somos una banda y somos cuatro, cada una es el 25% del grupo y así funcionamos para tomar decisiones también, teniendo eso claro podemos ir al fin del mundo.

Si os apetece un día cenamos las dos bandas de tranquis. ¿Os hace?

–¡¡¡Hecho!!! ¡Hablamos y ponemos fecha!

...y Belako pregunta a Kerobia

Todas las bandas sabemos lo que es un concierto caótico, de esos en los que todo sale mal, se cae un ampli, se rompe algo de la batería, un micro no va... A nosotras nos ha pasado y son bolos en los que tiras para adelante o te caes con todo, puede tener hasta su punto divertido (risas). ¿Tenéis alguno así en mente que destacaríais?

–¡De esto hay mucho! Recuerdo hacer un showcase en Catalunya, donde no había más que tres personas viéndonos con una libreta en la mano. Como solemos decir, todos los bolos se tocan como si fueran el último, así que salimos como siempre a sudar y a dar brincos. Pues en el primer tema me tropecé –Xabi– y caí de morros. Vi a las tres personas del auditorio anotar cosas en su libreta. Me encantó. Está en YouTube. Es muy mítico, salir al escenario y que uno de nosotros con el rostro desencajado y lleno de angustia se acerque, "¡¡¡¡mi ampli no funciona!!!!", y contestarle, "¿has probado a encenderlo"?

Si tuvierais que elegir un pueblo o ciudad donde siempre vais a gusto a tocar, por lo que sea, cuál elegiríais? (no vale decir vuestro pueblo o el de algún miembro).

–Sería más interesante deciros a cuál no iríamos de nuevo. Pero somos prudentes y queremos quedar bien.

Es curioso que no hayamos coincidido nunca en un concierto, pero claro, vosotros tuvisteis un parón de unos años... ¿Cómo fue retomar la banda y volver a grabar? Tuvo que ser emocionante.

–Sí sí, más o menos nos despedimos cuando vosotras empezabais a volar. Os hemos seguido, ¡eh! No hemos parado de hacer cosas, en formato Xabi Bandini, teatro y demás, pero después de 20 años de vida volver a reamar el proyecto de Kerobia ha sido todo un descubrimiento. El año pasado celebramos esos 20 años por todo lo alto y en seguida salimos con el nuevo disco Hilak. No fue nada súper planeado, lo fuimos rearmando porque vimos que había mucho empuje de los y las seguidoras.

Unido a la pregunta anterior, nos hace mucha ilusión coincidir por fin con vosotros –en concreto, Lander siempre ha sido muy fan vuestro–. Tenemos muchas ganas de veros esta noche, ¿qué tipo de concierto vais a hacer? ¿Veremos los temas de siempre, los nuevos o un popurrí?

–Estamos en plena gira de presentación del nuevo trabajo, de hecho este sábado tocamos con vosotras, y el 8 de abril presentamos el nuevo directo en el Zentral de Iruñea. Una cosa que nos está molando muchísimo es que la gente cante y baile los temas más míticos de Kerobia, así que tenemos toda la intención de tocar viejos y nuevos temas. ¡Se aceptan recomendaciones para el setlist! Si os decimos la verdad, dijimos que sí a este bolo porque tocabais vosotras. ¡Nosotros de mayores queremos ser como Belako! Creo que va a ser un festi guay, post punk de Belako, hyperpop de Zafiro y el punk pop de Kerobia.