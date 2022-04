La comedia ‘Supernormal’ termina el rodaje de su segunda temporada

Miren Ibarguren y Alexandra Jiménez, en una escena de la segunda temporada de ‘Supernormal’. Foto: Movistar Plus+

MADRID – Supernormal, la comedia más vista entre las series estrenadas por Movistar Plus+ en 2021, acaba de concluir el rodaje de su segunda temporada, protagonizada de nuevo, en sus papeles principales, por Miren Ibarguren, Diego Martín y Gracia Olayo. La serie es una comedia creada y escrita por Olatz Arroyo y Marta Sánchez (guionistas de Allí abajo) y cuenta con la dirección de Vicente Villanueva (Toc Toc, Sevillanas de Brooklyn).

En esta nueva temporada, se incorporan al reparto Alexandra Jiménez (La pecera de Eva) y Álex Barahona (Sin tetas no hay paraíso, Señoras del (h)ampa). Además de los principales papeles protagonistas interpretados por Miren Ibarguren (Goenkale, Aquí no hay quien viva), Diego Martín (Aquí no hay quien viva, Velvet) y Gracia Olayo (Los protegidos), en esta segunda temporada vuelven a aparecer Bárbara Goenaga (Eskamak kentzen), Peter Vives (El tiempo entre costuras, Velvet) y Usun Yoon (Gym Tony). Cuenta también con la colaboración especial de Marta Fernández-Muro, Joaquín Reyes, María Esteve o Llum Barrera.

Para las creadoras de la serie, "ha sido un lujo retomar el universo de Supernormal y ver como Patricia Picón vuelve a meterse en líos. El rodaje ha sido muy divertido. Hemos celebrado una Comunión, una inauguración, una cena benéfica, un atropello y ... ¡muchas carreras!. En la nueva temporada vamos a ver a una Patricia que no habíamos visto hasta ahora. Ha caído en picado y deberá remontar su vida laboral desde lo más bajo. Ahora, además de ser madre, lo parece. Su nuevo lema será "Finge hasta que lo consigas".

La segunda temporada de Supernormal arrancará con Patricia Picón sin trabajo y dedicada por completo al cuidado de sus cuatro hijos. Aunque parece que ha encontrado por fin la tranquilidad, algo dentro de ella sigue bullendo. Y es que, no nos engañemos, Patricia Picón sigue siendo Patricia Picón, y el hogar no le basta. Pero retomar un trabajo tan competitivo y exigente como el suyo no va a ser fácil, y menos cuando el camino está lleno de víboras. Por eso luchará por recuperar a Marisol, que también ha abandonado la banca y ahora trabaja en una mercería. Y aunque al principio Alfonso teme que vuelva a las andadas, acabará ayudándole a salir de más de un atolladero.