Gary Oldman, Nicole Kidman o Julia Roberts estrenan serie en abril

MADRID – Un drama de espías, una antología feminista de Nicole Kidman, una revisión del Watergate, un thriller metafísico o las nuevas andanzas de los chicos de Élite son algunas de las series más destacadas que se estrenan en abril.

Para empezar, hoy llega a Amazon Prime Video la segunda temporada de El Internado: Las Cumbres. Un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio en un lugar inaccesible entre las montañas, alumnos que son problemáticos y rebeldes bajo la estricta disciplina que impone el centro para reinsertarlos. El reparto se refuerza con los fichajes de Clara Galle e Irene Anula y la trama resuelve algunas de las incógnitas que quedaron en el aire en la primera. También hoy viernes, Apple TV+ estrena Slow Horses, un drama de espionaje de seis episodios protagonizado por Gary Oldman que sigue a un equipo de agentes de inteligencia británicos que trabajan en una sede abandonada del MI5 y que han acabado allí debido a graves errores de su carrera. El reparto incluye, entre otros, a Kristin Scott Thomas.

RESINES Y 'ÉLITE' Una semana después, el día 8, llegará a Movistar Plus+ Sentimos las molestias, comedia de seis episodios creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández-Armero y protagonizada por dos veteranos de la interpretación: Miguel Rellán, que repite con los directores tras la serie Vergüenza, y Antonio Resines, que coincidió con Fernández-Armero en la comedia Si yo fuera rico. La serie habla sobre lo que supone "hacerse viejo" hoy en día. Rafael Müller (Resines) es un aclamado director de orquesta que mantiene una amistad de décadas con Rafael Jiménez (Rellán), una vieja gloria del rock que se resiste a colgar la guitarra.

También en el Instituto Las Encinas comienza un nuevo curso con el estreno en Netflix de la quinta temporada de Élite. Con personajes más maduros, esta temporada promete ser más oscura e introspectiva. Entre los nuevos fichajes destaca el ganador de un Goya por Adú, Adam Nourou, Valentina Zenere y André Lamoglia. Y HBO Max estrenará el mismo día Tokyo Vice, un drama criminal inspirado en el relato de no ficción contado en primera persona por el periodista estadounidense Jake Adelstein sobre el trabajo de la Policía Metropolitana de Tokio, que captura su descenso a los bajos fondos de la ciudad a finales de los 90. Michael Mann ejerce de productor ejecutivo y dirige el primer episodio.

Otro estreno de Apple TV+, ya el día 15, será Roar, una antología que entrelaza ocho fábulas feministas, llenas de humor negro, que adoptan enfoques inesperados sobre temas como los roles de género, la autonomía y la identidad. Con Nicole Kidman como productora ejecutiva y una de las protagonistas, la serie se basa en el libro de cuentos de Cecilia Ahern.

The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes es estreno destacado en Disney+ este mes. La historia real de uno de los mayores fraudes de la historia de Silicon Valley. Amanda Seyfried da vida a Elizabeth Holmes, que en tiempo récord pasó de ser una promesa de los negocios tecnológicos a hacerse multimillonaria y condenada por fraude. Dijo haber desarrollado una máquina capaz de realizar una serie de análisis médicos con solo unas gotas de sangre del paciente, pero su empresa, Theranos, colapsó a raíz de una investigación del Wall Street Journal.

CASO WATERGATE Cuando se acerca el 50 aniversario del escándalo del Watergate, Julia Roberts y Sean Penn protagonizan Gaslit, serie antológica que ofrece una nueva perspectiva del caso que acabó con la presidencia de Richard Nixon. Starzplay estrenará el día 24 esta historia centrada en Martha Mitchell (Roberts), mujer de la alta sociedad de Arkansas y esposa del fiscal general de Nixon, John Mitchell (Penn), que fue la primera persona en hacer sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en el Watergate.

En el género policíaco se enmarca La ciudad es nuestra, estreno de HBO Max para el día 26. David Simon (The Wire) regresa a la ciudad de Baltimore en esta miniserie de seis episodios que relata el auge y caída de la Fuerza Especial de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore y la corrupción y el colapso moral que sufrieron en la ciudad.

Basada en la novela de Lauren Beukes, Las Luminosas, la serie del mismo título que llegará a Apple TV+ el día 29, sigue los pasos de Kirby Mazrachi, una archivista de periódicos de Chicago cuyas ambiciones periodísticas quedaron en suspenso tras sobrevivir a un brutal ataque que la dejó habitando una realidad incierta.

Primeras damas. Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson interpretan a tres Primeras Damas de los Estados Unidos en The First Lady, drama de 10 episodios que en su primera temporada se adentra en la vida personal y política de Michelle Obama, Betty Ford y Eleanor Roosevelt, respectivamente. 'The First Lady' se estrenará el 28 de abril en Movistar Plus+.