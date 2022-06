El alma íntima de Jesús Rivero forma parte del Gustavo de Maeztu

Estella-Lizarra – "Este ámbito de creación tan íntimo solo se puede ver aquí en el Gustavo de Maeztu o en el estudio de Jesús Rivero". Esta fue la enigmática y apetecible explicación de la exposición El Tiempo Detenido, de Jesús Rivero que dio Gregorio Díaz Gereño, el antiguo director del Museo Gustavo de Maeztu que ayer hizo de presentador de esta exposición que permanecerá en Estella hasta el 2 de septiembre.

Una exposición ambiciosa de veintiséis óleos sobre tabla y sobre lienzo, en la que destacan los grandes formatos repartidos por las dos salas de exposición y que también reúnen agrupados en la entrada varios cuadros de dimensiones más pequeñas pero que mantienen intacto el espíritu y el temple del autor. Un pintor que absorbe los paisajes para reproducirlos después en un particular proceso de asimilación para, finalmente, darles la impronta de su propia expresión templada. Se trata de la recreación de una objetividad construida desde una particularmente intensa pulsión de la soledad. Estamos ante un creador que busca de manera intensa la belleza que finalmente trasciende las visiones figurativas en las que la imagen se mimetiza con el alma. Los temas están tomados del paisaje habitual que podemos ver en cualquier campo de Navarra, pero vistos desde la perspectiva emocional de Rivero, toman personalidad y desprenden una belleza inmensa y silenciosa. El pintor no solo penetra en esos paisajes comunes que llevan la huella de la intervención del hombre, si no que los resalta por medio de la meditación. Una visión particular que nos hace contemplar elementos visibles que se tocan de un halo con el que consigue que se pueda ver lo visible y tener constancia de todo lo invisible.

Este artista navarro estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona y completó su formación con talleres de pintura intensivos en la Universidad de Navarra. Sus inicios en el mundo del arte se remontan a muy temprana edad. Con diez años dibujaba y pintaba retratos de su familia y amigos. Discípulo de Aquerreta, desde el año 2004 comenzó a exponer su obra y desde esta fecha ha participado en numerosas muestras artísticas, tanto individuales como colectivas.

La entrada a esta exposición es gratuita, y puede visitarse en su horario de apertura en verano de martes a sábado, de 9:30 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00; domingos y festivos, de 11:00 a 14:00. El concejal de Cultura de Estella-Lizarra, Regino Etxabe, animó a la visita del museo a quienes van poco o no han estado todavía, "no solo por todo el proceso de mejoras que se ha ido haciendo si no porque da gusto poder disfrutar de tanta belleza en un espacio público".