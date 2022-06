Asistentes de voz: Siri

Su uso sigue estando infrautilizado, especialmente en los teléfonos móviles. Hay bastantes diferencias entre la utilidad

cada día los asistentes de voz van mejorando y aprendiendo gracias a la evolución de la inteligencia artificial, y por supuesto, por todo lo que les enseñamos nosotros cada día que los usamos. Pero su uso sigue estando infrautilizado especialmente en los teléfonos móviles. Hay bastantes diferencias entre la utilidad de Apple, Siri, el asistente de Google o Alexa de Amazon. También Samsung tiene a Bixby, Microsoft Cortana y está Sherpa, la aplicación que nació en Bilbao. Como hay muchas diferencias entre ellos, voy a probarlos y ayudar a que los uses con una serie de artículos que iremos publicando durante este verano. Siempre he dicho que las vacaciones de verano son el mejor momento para pasar unas horas aprendiendo aplicaciones como Google Maps, los servicios de música o las mil y un utilidades que no sabemos utilizar. Pero mejor si aprendemos a usar todo eso mediante comandos de voz. Vamos a empezar con Siri, la Inteligencia Artificial de Apple, que lleva entre nosotros desde el año 2011.

Lo primero que tienes que saber es que Siri funciona a través de una serie de palabras clave, muy intuitivas, pero que no es capaz de entenderlo todo. A medida que lo usemos y nos vaya escuchando irá aprendiendo nuestro acento, los tics o formas de expresarnos y su nivel de acierto en las respuesta sera increíble. Lo primero que tienes que hacer es activar Siri a través de Ajustes > Siri y allí seleccionar si quieres que se active cada vez que digas "Oye Siri" o cuando pulsemos el botón de inicio de los móviles más antiguos o pulsando la tecla de la izquierda en los que usan el Face ID. A partir de ester momento cada vez que tengamos el teléfono sobre la mesa o en el bolsillo y digamos "Oye Siri" estará atento a recibir ordenes. Si no quieres que te haga caso pon el móvil boca abajo. Recuerda que si tu coche es compatible con CarPlay vas a poder manejar tu móvil desde tu coche solo con la voz. Aunque Siri es compatible con todos tus dispositivos, tendrás que estar usando un único ID de Apple si quieres que reconozca tu voz y aprenda en tu Mac o en tu iPad. Sobre todo dale un poco de tiempo y si tienes problemas consulta la web "Mejorar Siri y dictado" porque puede que estés inventando comandos que no puede reconocer.

Vamos a contarte alguno de esos comandos que te van a ser muy útiles para empezar a usar Siri. Abre [nombre de la aplicación]: te permitirá abrir lo que le digas Instagram, WhatsApp, Facebook o Safari. Silencia el volumen: te permite poner en silencio tu dispositivo. Saca una foto: activa la cámara trasera pero sin sacar una foto. ¿Qué está sonando?: te dice la canción que está sonando. Manda un mensaje de [aplicación] a [nombre] y dile que [mensaje]: envía un mensaje a la persona que digas al Siri utilizando la aplicación elegida y con lo que le dictes. Cuidado, tienes que decir el nombre tal y como lo tienes en la agenda. Por eso cuando des de alta algún contacto revisa como lo has escrito. Pon una alarma a las [hora]: pones la alarma a la hora que le digas hoy. ¿Qué tengo para hoy?: te da la lista todas las citas que tengas configurados para hoy. Crea una nota [nombre]: puedes crear una nota de forma rápida. Cómo llegar a [sitio]: abre la aplicación de mapas, busca la ubicación y da la ruta para llegar, después de pulsar en la opción de iniciarla. ¿Cuánto es [suma, resta, multiplicación, división,...]?: puedes preguntarle que te resuelva operaciones matemáticas. Cara o cruz: Tira una moneda virtual y te dice si ha salido cara o cruz.

@juandelaherran