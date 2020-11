Agenda de ocio de Navarra del lunes 23 de noviembre

Rock, jazz, folk

BERTSOAROA 2020 Entrada libre (aforo limitado), previa inscripción o retirada de invitaciones.

>Martes 24 de noviembre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro, danza y bertso Errimak bi oinetan. Invitaciones a partir de las 17.30 horas, hasta agotarse.

>Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro, festival de bertsos con Beñat Gaztelumendi, Eneko Lazkoz, Erika Lagoma, Josu Sanjurjo, Julio Soto y Maialen Lujambio. Invitaciones a partir de las 17.30 horas, hasta agotarse.

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Jueves 26 de noviembre a las 21.30 horas en Zentral, Travellin' Brothers + Jo & Swiss Knife. Entradas: 12 euros.

>Viernes 27 de noviembre a las 21.30 horas en la sala Tótem, Gandules. Entradas: 13 euros.

>Sábado 28 de noviembre a las 21.30 horas en la Sala Tótem, Bocanada + Cobardes. Entradas: 12 euros.

CONCIERTOS DÍA DE NAVARRA A las 19 horas. Aforo limitado.

>Sábado 28 de noviembre en la Casa de Cultura de Aoiz, Alfredo e Iker Piedrafita.

Música clásica

CICLO VIRTUAL 'XI ES MÚSICA-HAMAIKA MUSIKA' El Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN) ha apostado por difundir su creación artística a través de sus redes sociales (Youtube, Facebook, Twitter e Instagram). A partir del miércoles 11 de noviembre cada día se publicará nuevo contenido en su canal de Youtube. Se emitirán de manera gratuita grabaciones e ndirecto de las principales agrupaciones del centro, así como entrevistas a galardonados del curso pasado, mesas redondas y conferencias de carácter divulgativo.

ESCUELA DE MÚSICA JUAN FRANCÉS DE IRIBARREN Jueves 26 de noviembre a las 18.30 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa, concierto de los alumnos de la Escuela de Música Juan Francés de Iribarren de Sangüesa.

ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA A las 19.30 horas en Baluarte.

>Viernes 27 de noviembre, concierto Sinestesias. Piano: Vadym Kholodenko. Dirección: Salvador Vázquez.. (Siguiendo la aplicación de las restricciones de aforo en espacios cerrados, no habrá público durante el concierto de la Orquesta Sinfónica de Navarra, que será grabado y posteriormente retransmitido por Navarra Televisión en una fecha aún por determinar).

BANDA DE MÚSICA LA PAMPLONESA Concierto Antología de la zarzuela el sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Teatro Gayarre. Dirección: J. Vicent Egea. Precios: desde 4 a 8 euros.

Teatro / Danza

ATIKUS TEATRO ¿Qué nos pasa a las mujeres? Lunes 23 de noviembre a las 18 horas en la Casa de Cultura de San Adrián. Precio: 7 euros.

GABALZEKA TEATRO-JAVIER SALVO Novecento. La leyenda del pianista en el océano. Jueves 26 a las 20.30 horas, viernes 27 a las 20.30 horas y sábado 28 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 6 euros.

JOVEN COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO El sueño de una noche de verano. Viernes 27 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Gayarre. Precios: desde 4 a 23 euros.

'LA SOLEDAD DE BERNARDA' Viernes 27 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Ansoáin. Danza y teatro. Precio: 7 euros.

EL BARDO La mordaza. Viernes 27 y sábado 28 de noviembre a las 19.30 horas en el Teatro de Villava. Dirección: Josune Iglesias. Precio: 6 euros (taquilla) y 5 euros (internet).

Cine

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS. Precio: 5,50 euros y 4 euros (Lunes día del espectador).

>Lunes 23 de noviembre a las 17.15 y 19.15 horas, Sentimental.

DOCUMENTAL Y DEBATE Lunes 23 de noviembre a las 19 horas en el Teatro de Ansoáin, proyección de Él nunca me pegó y posterior debate con Irantzu Varela. Entrada gratuita hasta completar aforo (invitación previa en www.ansoain.es).

CICLO 'EL CINE QUE VIENE-DATORREN ZINEMA' Proyecciones en versión original en los cines Golem Baiona. Cada título será presentado por un prestigioso experto en cine.

>Lunes 23 de noviembre a las 19 horas, proyección de Perfumes. Introducción a cargo de Gerardo Sánchez (director de Días de cine de TVE).

>Martes 24 de noviembre a las 19 horas, proyección de The father. Introducción a cargo de José Fernández (jefe adjunto del área de cultura de los informativos de TVE).

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, proyección de Borrar el editorial. Introducción a cargo de Jose Luis Cienfuegos (director del Festival de Cine Europeo de Sevilla).

>Jueves 26 de noviembre a las 19 horas, proyección de Druk. Introducción a cargo de Andrea Bermejo (redactora jefe de la revista Cinemanía).

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas, proyección de Charlatán. Introducción a cargo de Pepa Blanes (redactora jefe de cultura de la Cadena Ser y codirectora del programa La Script de Movistar+.

PROYECCIONES EN EL CINE MONCAYO DE TUDELAMartes 24 de noviembre a las 18.30 horas, Bajo las estrellas (música) con el tenor Jonas Kaufman desde el Waldbuhne Berlin con la Rundfunk Sinfonieorchester. Precio: 5,50 euros.

CICLO 'LUCHINO VISCONTI ESENCIAL' En la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, Noches blancas.

CICLO 'FOCO PUNTO DE VISTA' Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Filmoteca de Navarra, proyección de Now, At Last!, Apiyemiyeki? y Once Removed. Precio: 1 euro.

CINE CLUB MUSKARIA En el cine Moncayo de Tudela. Precio: 5,50 euros. En versión original subtitulada.

>Jueves 26 de noviembre a las 19.15 horas, Ondina.

CICLO 'EL NUEVO CINE FRANCÉS' A las 17 y 19 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Precio. 4 euros.

>Jueves 26 de noviembre,Cartas a Roxane.

CICLO 'CINES AFRICANOS: CONFLICTO Y TRANSFORMACIÓN' A las 19 horas en la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Viernes 27 de noviembre, Touki Bouki.

CINE FÓRUM En la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Precio: 2,50 euros.

>Viernes 27 de noviembre a las 20 horas, La favorita. Moderado por Blanca Oria.

Exposiciones

ZAGUÁN DE CONDESTABLE Construyendo ideas, derribando muros. Muestra conmemorativa de los 175 años de vida del IES Plaza de la Cruz. Del 13 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

SEDE DEL EDIFICIO GOBIERNO MILITAR Exposición fotográfica Cría caballar de las Fuerzas Armadas. Del 16 al 29 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas. Organizada por el Ministerio de Defensa. C/ General Chinchilla 12.

EDIFICIO EL SARIO DE LA UPNA Interiores, exposición de Alfonso Ascunce (pinturas sobre tela realizadas con pintura acrílica, aerosol y óleo). Del 3 de noviembre al 17 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

>Construyendo ciencia y salud / Zientzia eta osasuna eraikitzen. Exposición Concurso de proyectos de construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. CAMPUS DE TUDELA Exposición Ctrl+C/Ctrl+V de Elvira Palazuelos. Del 11 de noviembre al 18 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición fotográfica Herederas de las ruinas de Pablo Tosco. Del 25 de noviembre al 20 de diciembre. El miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, inauguración y conferencia a cargo del autor Pablo Tosco y del periodista Javier Aisa.

PALACIO DEL CONDESTABLE Salas 1 y 2. 500 años de la primera vuelta al mundo. XXXIII Aniversario de la Asociación Navarra de Modelismo Naval. Hasta el 28 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 y sábado y domingo de 11 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

>Exposición de Ángela Moreno A la memoria de mi madre, naturaleza tejida, hecha de silencio. Del 2 al 24 de noviembre.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición de litografías de Didier Lourenço. Del 3 de noviembre al 4 de diciembre. Calle Paulino Caballero, 42 bajo.

ESPACIOS MEDIALUNA Exposición De la luz al agua. Islandia, un diálogo. Con fotografías de Álvaro Bonet Loscertales y acuarelas de Txon Pomés. Del 2 al 30 de noviembre. El fotógrafo atenderá los lunes de 17.30 a 19 horas y la pintora los viernes de 19 a 20.45 horas.

CASA DE CULTURA DE ARTICA Exposición de juegos y juguetes para jugar en euskera. Días 23, 24 y 25 de noviembre de 17 a 19 horas.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 horas, de lunes a viernes. Plaza Eguzki (Mutilva).

>Exposición PLSTKS! Tenemos un problema. Del 23 de noviembre al 11 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas; sábados de 10 a 14 horas.

>De la tradición a la modernidad, exposición de caligrafía de Taiwán. Del 3 al 28 de noviembre en la plaza y la sala de exposiciones.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Muestra documental Iparragirreren bigarren mendeurrena / Bicentenario de Iparraguirre. Del 12 de noviembre al 13 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 29 de noviembre de 19 a 20 horas. El jueves 26 de noviembre a las 19.30 horas en la sala 13, conferencia de Juan José Garay.

CENTRO CÍVICO LOURDES DE TUDELA Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 19 al 30 de noviembre.

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA Horario: de 10.30 a 14 y de 15 a 21 horas.

>Exposición Esencia eta existence. L'art de la lumière cachée a cargo de Zita Ayala. Del 6 de noviembre al 8 de diciembre.

Museo Universidad de Navarra

>JUEVES 26 DE NOVIEMBRE A las 19 horas en el aula 2, conferencia El mito en la sociedad multicultural. INVITACIONES AGOTADAS (retransmisión en directo a través del canal Youtube del museo).

>VIERNES 27 DE NOVIEMBRE A las 19.30 horas en el teatro, À un endroit du debut con Germaine Acogny y Mikaël Serré. Precios: 20 y 24 euros.

Conferencias / Presentaciones

HISTORIAREN TABERNAN Lunes 23 de noviembre a las 19 horas en civivox Condestable. Conferencia a cargo de Xabier Lete. Organiza: Ateneo Navarro.

24ª QUINCENA DE LA SOLIDARIDAD DE ZABALDI 'EL COVID-19 NO NOS CALLA' Todas las charlas por streaming en nuestra página web.

>Lunes 23 de noviembre a las 19 horas, exposición de fotografía virtual Imágenes del confinamiento: de la Iruñea vacía al hacinamiento de las islas griegas.

XABIER LETE, HISTORIAREN TABERNAN Hitzaldia Anjel Lertxundi eta Alex Gurrutxaga hizlarien eskutik eta Fermin Erbitik aurkezturik, on line izanen da, azaroak 23, astelehena. 19:00etan. Kondestableko Civivoxa zentrotik.

TERTULIA DE CULTURA JAPONESA 'PLATAFORMA JITSI MEET' Lunes 23 de noviembre a las 19 horas en la biblioteca de Yamaguchi. Tema del mes: prostitución. Coordinan: Ana Muñoz Salas y Jesús García Salguero.

CICLO 'PERSPECTIVAS DE GÉNERO' A las 19.30 horas en el Teatro Gayarre. Entrada libre.

>Lunes 23 de noviembre, Claves prácticas sobre la igualdad de género.

LITERATURAS DISTÓPICAS Martes 24 de noviembre a las 19 horas en la planta 1 de la Biblioteca de Navarra (paseo Antonio Pérez Goyena, 1). Conferencia a cargo de Manuel Bear. Aforo limitado a 25 personas.

JORNADAS 'TRAS LA PANDEMIA, ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR?' Organiza: Attac Navarra.

>Martes 24 de noviembre a las 19 horas a través del canal Youtube de Attac Navarra, La doctrina del shock en la era covid a cargo de Xabier Arrizabalo.

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD'

>Martes 24 de noviembre a las 19 horas en el centro cívico La Rua de Tudela, Miguel Hernández, la voz truncada.

LITERATURA Y PSICOANÁLISIS: LECTURA, ESCRITURA Y PALABRAS Martes 24 de noviembre a las 19 horas en la sede del Ateneo Navarro (avenida de Barañáin 10, 1ºA). Conferencia a cargo de Ernesto Maruri. Organiza: Ateneo Navarro.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'LA CAPILLA DE SAN FERMÍN EN LA PAMPLONESA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN LORENZO' Martes 24 de noviembre a las 19 horas. Presentación online a cargo de Tomás Gómez-Acebo, Ana Burusco, José Luis Molins y Ricardo Fernández. Organiza: Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE LA PSICÓLOGA CLÍNICA CARMEN IZAL GARCÉS 'AMOR, MIEDO. SOLEDAD' Miércoles 25 de noviembre, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Villava-Atarrabia. Aforo limitado respetando las normas sanitarias en vigor. Actividad de la Escuela de Ciudadanía de Villava-Atarrabia.

AGENDA LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas, grupo de lectura David Graeber, Trabajos de mierda.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'EL PRECIO DE LA LEALTAD. LA RESTAURACIÓN MONÁRQUICA Y EL DUQUE DE SESTO' DE CHEMA CENZANO Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la UNED de Tudela. Podrá seguirse a través de internet (en directo o diferido). Actividad gratuita.

EL DIOS DE LOS INOCENTES Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la sala de conferencias del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar el aforo, previa retirada de invitaciones desde el 3 de noviembre en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'CIERTA BELLEZA' DE TERESA RAMOS Jueves 26 de noviembre a las 19 horas en la Casa de la Juventud (calle Sangüesa, 30). Presentan: Inma Biurrun y Cristina Liso. Organiza: Ateneo Navarro.

Civican

Horario: de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El centro cumple las medidas de protección frente al covid-19. El acceso a las actividades es libre, pero es necesario reservar por correo electrónico: informacióncivican@fundacioncajanavarra.es o a través del número 948 222 444. Cada persona puede realizar dos reservas. Las actividades son accesibles a personas con discapacidad auditiva.

PROGRAMACIÓN

-ÁFRICA IMPRESCINDIBLE.

>Del 29 de octubre al 28 de noviembre en el vestíbulo, exposición Ellas deciden, África con voz de mujer.

-FUNDACIÓN CAJA NAVARRA EN ABIERTO. A las 19 horas en el auditorio.

>Lunes 23 de noviembre, conferencia Descubriendo el claustro románico con Mercedes Unzu y Pablo Ozcáriz.

-TERTULIA LITERARIA 'MIRADOR DE CUENTOS: SEGUIMOS EN CONTACTO'. A las 18 horas en el aula 1.

>Martes 24 de noviembre,Increíble Kamo.

-LA HORA DEL CUENTO : para público infantil a partir de 4 años. Actividades de narración oral en la biblioteca infantil.

>Miércoles 25 de noviembre a las 18 horas, Windy day con Virginia Moriones. En inglés.

-ENCUENTROS CIVICAN . En el Auditorio. Acceso mediante reserva previa (cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas) a través del correo (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222444), hasta completar el aforo.

>Jueves 26 de noviembre a las 19.30 horas, Maider Zabala, relevancia de la ciencia en la mejora de la sociedad con Maider Zabala.

Civivox

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

CICLO '125 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL CINE' Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.

>Martes 24 de noviembre a las 18.30 horas en civivox Condestable, proyección de Trumbo. La lista negra de Hollywood y cinefórum coordinador por Iñaki Arrubla.

>Miércoles 25 de noviembre a las 18 horas en civivox Condestable, Taller de Lego con Mikel Gómez. Precio: 3 euros. Inscripción previa en la red civivox, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.

>Miércoles 25 de noviembre a las 19 horas en civivox Condestable, Docufórum. Cine, cine... aute retrato con el director, guionista y productor de cine Gaizka Urresti.

>Jueves 26 de noviembre a las 18.30 horas en civivox Condestable, proyección de ¡Lumière! Comienza la aventura y cinefórum coordinador por Iñaki Arrubla.

>Viernes 27 de noviembre a las 19 horas en civivox Condestable, Discofórum. Bajo el telón y solo recuerdo la canción con Luis Gortari.

CICLO 'HEROÍNAS DE CINE' A las 18 horas, proyección y tertulia a cargo de María Castejón (doctora en Historia, escritora y profesora). Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010.

>Martes 24 noviembre en civivox San Jorge, Una cuestión de género.

CUENTOS, MAGIA Y MUCHO MÁS Entrada libre, previa inscripción a través de www.pamplonaescultura.es, en el teléfono 010 y presencialmente en cualquier civivox.

>Jueves 26 de noviembre a las 18 horas en civivox Condestable, Sarasate y el celuloide, cuentacuentos con Sergio de Andrés.

CULTURA DESDE CASA Actividades en www.pamplonaescultura.es (Recomendaciones de música, libros o películas).

- La gran evasión (musical). Iñigo Osés. Todas las recomendaciones se pueden disfrutar en las plataformas digitales Spotify y Youtube.

>Viernes 27 de noviembre. Euskal Barrokensemble.

- Hablemos de literatura. Sara Brun. Todos los títulos están disponibles en la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.

>Viernes 27 de noviembre. Novelas que hablan al corazón.

-Pelis de sofá y mantita. Luis Azanza. Todos los títulos están disponibles de manera gratuita en el catálogo eFilm de la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra.

>Viernes 27 de noviembre. Un día más con vida, documental de Raúl de la Fuente.

PROGRAMA 'aScena' A las 19 horas en la Casa de la Juventud. Entrada libre previa retirada de invitación desde las 9 horas del día anterior y hasta el iniciio del concierto.

>Viernes 27 de noviembre, Dani Amátriain (cantautor).

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR Precio: 3 euros (www.pamplonaescultura.es).

>Sábado 28 de noviembre a las 12 horas (castellano) y a las 18 horas (euskera), ¡Va de cine! / Zinemak blai! a cargo de Ainhoa Juániz, Luis Láinez y Maribel Martínez.

Varios

CUENTACUENTOS En la sala 8 de la Casa de Cultura del Villava. Entrada libre, previa recogida de invitación 20 minutos antes de la función.

>Martes 24 de noviembre, María Escarola a cargo de Sergio Salinas. En castellano.

>Jueves 26 de noviembre, Flobin ipuin berriekin (en euskera) a cargo de Xabier Flamarique.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la Casa de Cultura. Entrada gratuita hatsa completar aforo. Retirada de invitaciones desde el 3 de noviembre en la casa de cultura, de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

>Miércoles 25 de noviembre,Once upon a time... a cargo de Xabi Artieda (en inglés).

CUENTACUENTOS A las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva.

>Miércoles 25 de noviembre, cuentacuentos en inglés con Hannah Berry.