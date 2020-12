Agenda de ocio de Navarra

Rock, jazz, folk

LOS TENAMPAS Y EL MARIACHI Velada mexicana el sábado 19 de diciembre a las 19.30 horas en el Pabellón Navarra Arena. La formación estará acompañada por Chuchín Ibáñez, Puro Relajo y muchas sorpresas más. Precio: 25 euros.

ANAIM CLUB FEST Conciertos en formato reducido y con asiento preasignado. Las entradas están a la venta en las páginas web de Anaim y de las propias salas.

>Sábado 19 de diciembre a las 19 horas en Baluarte, Gatibu y Ana Tijoux. Entradas agotadas.

IZARO Domingo 20 de diciembre a las 18 y 20.30 horas en Baluarte, presentación del disco Limones en invierno. Precio: 25 euros.

CORO ROCIERO DE BURLADA Concierto navideño. Domingo 20 de diciembre, a las 18.30 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura de Burlada. Entrada gratuita hasta completar aforo limitado.

ISPIRIT. A SWEET INSPIRATION Concierto gospel. Domingo 20 de diciembre, a las 18 horas, en la Casa de Cultura de Bera. Precio: 6 euros. Aforo reducido.

Cine

CINE MONCAYO DE TUDELA

-CICLO DE CINE INDEPENDIENTE. Precio: 5,50 euros.

>Sábado 19 y domingo 20 de diciembre a las 20 horas; y lunes 21 de diciembre a las 17.30 y 19.30 horas, De Gaulle.

-CINE INFANTIL. Precio: 3,50 euros.

>Domingo 20 de diciembre a las 17 horas, Las crónicas de Fabulandia.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-POLVORÍN.

>Exposición a Pie y mano 2 de Teresa Sabaté y Virginia Santos. Del 20 de noviembre al 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PLANTA BAJA.

>Exposición Hasieratik hasita, comenzando desde el principio de Iker Serrano. Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de enero.

-PABELLÓN DE MIXTOS. PRIMERA PLANTA.

>Exposición Afrotopía (58 fotografías de 35 jóvenes de Senegal, Níger y Mali). Hasta el 10 de enero. Ciclo África Imprescindible.

BALUARTE Exposición Los Belenes en Baluarte. Desde el 2 de diciembre hasta el 6 de enero de 2021 (ambos inclusive). Horario de mañana: 10.30 a 13.30 horas. Horario de tarde: 17 a 21 horas. (Los días 24 y 31 se cierra a las 19 horas. Entradas: mayores de 14 años, 3 euros; de 7 a 14 años, 1 euro; menores de 7 años, gratis. Quedan suspendidas: visitas escolares a la exposición, visitas guiadas a la exposición, demostraciones de técnicas belenistas, talleres infantiles de belenismo y La Noche del Belén.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Exposición Isabel Baquedano. De la belleza y lo sagrado. Hasta el 10 de enero.

MUSEO DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Exposición Especies exóticas invasoras. Hasta el 31 de diciembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábados de 9 a 13.30 horas.

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Horario de las visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas, sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la compra de la entrada del museo. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas, por orden de llegada. No es posible reservar. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de nuestra visita dramatizada. Para ello, es necesario realizar la reserva previa. Por motivos de seguridad, el aforo es de 6 personas.

>En el patio norte del museo, instalación Mujeres de Lot realizada por el taller de escultura efímera de alumnos de la Universidad de Navarra. A partir del 20 de noviembre hasta que la escultura desaparezca.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición Universos de David Jiménez (más de 100 fotografías, dos instalaciones y dos proyecciones). Hasta el 21 de enero.

>Exposición De la belleza y lo sagrado, primera retrospectiva de la pintora navarra Isabel Baquedano. Del 10 de septiembre al 10 de enero.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

CIVIVOX CONDESTABLE Salas 1 y 2. Exposición Recorriendo mi camino, del pintor navarro Antonio Laita. Reflexión afectiva sobre la situación actual. Hasta el 10 de enero. Horario: de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero abierto solo por la mañana; Navidad, Año Nuevo y Reyes cerrado.

PALACIO DEL CONDESTABLE 1ª Planta. Exposición de fotografía humanitaria 23º Premio Internacional Luis Valtueña. Del 14 de diciembre al 10 de enero. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas; sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 21 horas; festivos, cerrado. Entrada gratuita. Organiza: Médicos del Mundo.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE LA TXANTREA (Vestíbulo) Exposición Cuadernos viajeros del colectivo de artistas Variopintas. Del 18 de diciembre al 29 de enero.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición fotográfica de Agustí Centelles Bram. Campo de refugiados. Del 24 de noviembre al 9 de enero. Organiza: Fundación Pablo Iglesias.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición fotográfica Herederas de las ruinas de Pablo Tosco. Del 25 de noviembre al 20 de diciembre. Ciclo África Imprescindible.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA

-Sala de exposiciones temporales . Exposición Paisajistas navarros del siglo XIX y XX de la Colección de Jose María Muruzábal. Del 28 de octubre al 17 de enero.

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA El viaje circular, exposición de dibujos y pinturas de Augusto Pérez. Del 11 de diciembre al 10 de enero.

MUSEO DEL CARLISMO (ESTELLA) Exposición Las voces de la causa. Del 27 de noviembre al 11 de abril.

MUSEO OTEIZA Las estatuas, exposición de Itziar Okariz. Del 5 de diciembre al 28 de febrero. Actividades con plazas limitadas; imprescindible inscripción previa en recepcion@museooteiza.org / 948 332074.

-Visitas guiadas Diálogos entre la colección permanente del Museo y la obra de Itziar Okariz: sábado 26 de diciembre a las 11.30 horas (euskera) y a las 12.30 horas (castellano); domingo 27 de diciembre y sábado 2 de enero a las 12 horas (castellano).

-Taller en familia Soñamos esculturas, escribimos escultura: domingo 3 de enero de 11 a 13.30 horas.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU Exposición Secuencia temporal / Denbora sekuenzia del artista navarro Javier Balda. Del 27 de noviembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30; domingos y festivos de 11 a 14 horas.

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA Exposición Románico de la Asociación Alfredo Sada.

COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA (CHN) En la planta baja del Pabellón C, exposición colectiva de pintura titulada Textura del grupo Viernes 18.30 (Carlos López González, Mila Boj, Mila Escorza, Blanca López, C.G. Negredo, Ana Pellicer, Nieves Pellicer Lezaun, JQ, Susana Sánchez Gusso y Rebeka A. Vital). Del 23 de octubre al 23 de diciembre.

CENTRO CÍVICO DE ARRE Exposición Ezkaba, 1938-2018. A partir del 3 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 18 a 21 horas; domingos de 12 a 14 horas; martes cerrado.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Inmaterial, exposición de Ysabel Molina. Del 26 de noviembre al 20 de diciembre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Exposición Crecer con miedo de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Del 22 de diciembre al 1 de enero.

PARQUE DE LOS SENTIDOS DE NOÁIN Exposición Poema. Arte y Medio Ambiente de Mikel Belascoain. Hasta el 7 de enero.

ESPACIO APAINDUAll prophets are wrong, exposición de Patxi Araujo. Del 18 de diciembre al 24 de enero. Horario: de lunes a viernes de 17 a 20 horas. Calle Curia, 7.

GALERÍA FERMÍN ECHAURI Exposición Pintando Pamplona de José Luis Resino. Del 18 de diciembre al 18 de enero. Horario: de lunes a veirnes de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. Calle Navas de Tolosa, 13.

GALERÍA ORMOLÚ Exposición de pintura Paseo nocturno de Iñaki Lazkoz. Del 11 de diciembre al 28 de enero. Calle Paulino Caballero, 42 bajo.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La poética de la forma. Obras de Faustino Aizkorbe y fotografías de Eugenio Zúñiga. A partir del 27 de noviembre. El sábado 19 de diciembre a las 19 horas, haremos un recorrido con Pedro Lozano Bartolozzi. Horarios de visita: de martes a sábado de 11 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas. Con aforo limitado. Puedes llamar al 625 601054 (de 9 a 14 y de 17 a 21 horas) o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com para reservar. Fuente la Teja, 12.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de 10 a 13 y de 17 a 21 horas, de lunes a viernes. Plaza Eguzki (Mutilva). Exposición itinerante Crecer con miedo: niños y niñas ante la violencia de género. Del 14 al 20 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas; sábados de 10 a 14 horas. Exposición Premio Etxepare / Etxepare Saria. Del 14 al 30 de diciembre.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición de hojalatería Las cosas de Nicolás de Nicolás Navallas. Del 17 de diciembre al 10 de enero.

>Exposición de los trabajos infantiles de Navidad. Del 18 de diciembre al 10 de enero.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición de pintura Meraki - Miradas de mujer, de la fundación Atena. A partir del 9 de octubre.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición de Rafa Munárriz Tiempo estático. Enmarcada en el programa Panorama 20 organizado por la Fundación María Forcada en colaboración con Tudela-Cultura. Del 8 de octubre al 9 de enero. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Visitas guiadas: sábado 19 de diciembre de 12 a 13 horas

NUEVO CASINO Flores para África. Exposición de pintura de Elena Romero. Del 1 al 31 de diciembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 horas y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo, 44 bis-1º.

TIENDA DE ARTE Y MODA CHONBAG Exposición de collages de Raúl Olóriz. Calle Lindatxikia.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

Museo Universidad de Navarra

PROYECCIÓN DE 'MI VIDA CON AMANDA' De Mikhäel Hers. Entrada: 3 euros. Libre para alumnos de la Universidad de Navarra y Amigos del Museo. Sábado 19 de diciembre a las 19 horas.

Conferencias

LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Sábado 19 de diciembre a las 12.30 horas, concierto Parentesiak de María Rivero.

INTERNET-BANDA ZABALA: ESKUBIDEA ETA AUKERAK Sábado 19 de diciembre a las 18 horas en el Ayuntamiento de Larraun.

DESMONTANDO MITOS SOBRE LA DISCAPACIDAD Domingo 20 de diciembre a las 18 horas con Laura Iglesias. Unirse vía Zoom: https://us04web.zoom.us/j/76152382957?pwd=Q0ZZR1NJQ2lXcFNnbnl1cS8zOVF1QT09. ID de reunión: 761 5238 2957. Código de acceso: k3v6JU.

Navidad

BARAÑÁIN

>Sábado 19 de diciembre a las 12 horas en la plaza del complejo cultural, concierto de villancicos de la Coral Barañáin.

NOÁIN

>Sábado 19 de diciembre a las 18 horas en el centro cultural, monólogo ¡Por comentarlo! de Óscar Terol. Precio: 8 euros.

PAMPLONA

-AYUNTAMIENTO.

>Sábado 19 de diciembre a las 19.30 horas en la iglesia de San Saturnino, El folklore como raíz. Dúo de flauta travesera y marimba. Entrada libre hasta completar aforos.

-BALUARTE.

>Sábado 19 de diciembre. Les Musiciens du Louvre suspenden su gira europea y cancelan el Oratorio de Navidad.

SANGÜESA

>Sábado 19 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio del Carmen, Luces, música, ¡acción! (música de cine) a cargo de Suakai. Precio: 8 euros (anticipada) y 10 euros (taquilla).

VALLE DE EGÜÉS

>Sábado 19 de diciembre a las 19 horas en la carpa municipal (parking del CAF), música de cantautor con Jorge Sánchez, Iñaki Auzmendi, M.O.M. y Magdalena de Oliveira). Inscripción hasta el jueves anterior a través del formulario de la web del ayuntamiento.

VILLAVA

>Sábado 19 de diciembre a las 19.30 horas en la parroquia, pregón de Navidad. A las 19.45 horas, concierto de Navidad de la Coral San Andrés.

Música clásica

CORO LÍRICO DE LA FEDERACIÓN DE COROS DE NAVARRA Director: Jordi Freixa. Sábado 19 de diciembre, a las 19 horas, en el Teatro de la Casa de Cultura de Burlada. Entrada: 3 euros.

FESTRIBALT 2020 Sábado 19 de diciembre a las 19 horas en el centro cultural Sarasate de Castejón, concierto Exiled for ever, let me mourn con Barrocos Bizarros (Arrate Zubigaray, clave).

SINFONIETTA DE PAMPLONA Sábado 19 de diciembre a las 19 horas en el centro cívico Pedro Iturralde de Falces. Dirección: Caroline Collier. Precio: 5 euros.

PROGRAMACIÓN AGAO: 'CON LA ÓPERA A TODAS PARTES' Lo mejor de la ópera y la zarzuela' Solistas: Itsaso Loinaz, soprano; Lola Elorza, soprano; Liubov Melnyk, mezzosoprano; Imanol Resano, tenor; Andoni Sarobe, barítono. Pianista: Juan Marcos Cano. Programa lírico con guiños a la Navidad.

>Sábado 19 de diciembre, a las 11.30 horas, en la Casa de Misericordia de Pamplona.

BANDA DE MÚSICA DE TUDELA Domingo 20 de diciembre a las 12.30 horas en el polideportivo Ciudad de Tudela. Entrada libre, previa retirada de invitación. Aforo limitado.

JAZZY LEAP Concierto navideño Christmas & Gospel. Domingo 20 de diciembre a las 19 horas en la sala de cámara de Baluarte. Organiza: Coral de Cámara de Navarra. Entradas agotadas.

BANDA MUNICIPAL LA PAMPLONESA Concierto Navidades clásicas. Domingo 20 de diciembre, a las 12 horas, en el Teatro Gayarre. Entradas: 4 euros.

Teatro / Danza

PROGRAMACIÓN TEATRO GAYARRE Sábado 19 de diciembre, a las 19 horas, Feminismo para torpes. Teatro performance con humor sobre el patriarcado, de la mano de Nerea Pérez de las Heras. Producción en colaboración con el Teatro de Barrio. Entradas: 10 euros.

'LA LLAMADA' El musical previsto para el sábado 19 de diciembre a las 20.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela HA SIDO APLAZADO.

PRIMERA FILA Y CENTRADO Al menos no es Navidad. Sábado 19 de diciembre a las 19 horas en civivox Mendillorri.

CAMUT BAND Big drums (danza y percusión). Sábado 19 de diciembre a las 19 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 7 euros.

PRODUCCIONES MAESTRAS Babian zaude. Sábado 19 de diciembre, a las 17.30 horas, en la Casa de Cultura de Etxarri Aranatz. Teatro musical familiar en euskera. Precio: 3 euros.

MONÓLOGO CON ÓSCAR TEROL¡Por comentarlo! Sábado 19 de diciembre, a las 18 y 20.30 horas, en el centro cultural de Noáin. Precio: 8 euros.

MENTAL MAGIC BY PEDRO III Sábado 19 de diciembre, a las 19 horas, en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo. Precio: 10 euros.

BIG DRUMS Percussion dance & drums. Sábado 19 de diciembre, a las 19 horas, en el Teatro de Ansoáin. Precio: 7 euros.

SONAKAY GUZTIEKIN Sábado 19 de diciembre, a las 20 horas, en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 10 euros.

LUCES, MÚSICA ¡ACCIÓN! Sábado 19 de diciembre, a las 19 horas, en el Auditorio de El Carmen de Sangüesa. La emoción del cine trasladada al escenario. Precio: anticipada 8 euros; taquilla: 10 euros.

CÍA LOLITA CORINA Brujas. Domingo 20 de diciembre a las 19 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva). Con Lola González y Coral Ros. Dirección: Alex Navarro. Precio: 6 euros.

LYSÍSTRATA (2.500 AÑOS NO ES NADA) Domingo 20 de diciembre, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de San Adrián. Entradas: 8 euros.

Civican

-MI PRIMERA VEZ.

>Sábado 19 de diciembre a las 17.30 y 18.30 horas en el aula 3, Aupapá, propuesta de danza con la compañlía Zigzag Danza.

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

TALLERES INFANTILES Y FAMILIARES

>Sábado 19 de diciembre a las 11 horas en civivox Mendillorri, Pingüinos en el Ártico con elena Eraso. Precio: 4 euros (previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es).

>Sábado 19 de diciembre a las 11 horas (en castellano) en civivox Iturrama, Tu teatrillo. Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es.

TEATRO

>Sábado 19 de diciembre a las 19 horas en la Casa de la Juventud, Improvisación con la Escuela de Teatro Teatrolari. Entrada libre, previa retirada de invitaciones desde las 9 horas del día anterior.

CICLO 'LOS 88 AÑOS DE TRUFFAUT'

-PROYECCIONES. A las 18 horas en civivox Condestable. Entrada libre, previa inscripción en la red civivox, en el teléfono 010 o registro online en www.pamplonaescultura.es. Las películas serán presentadas y seguidas por coloquio a cargo del cinéfilo y escritor Arturo Barcenilla.

>Sábado 19 de diciembre,La mujer de al lado.

CONCIERTO

>Domingo 20 de diciembre a las 12 horas en civivox Condestable, concierto Las matinées de Sarasate. El violín protagonista con Beatriz Pomés. Entrada libre, previa inscripción en cualquier civivox, en el teléfono 0109 o en www.pamplonaescultura.es.

Cursos

TALLERES INFANTILES DE NAVIDAD EN EL MUSEO DE NAVARRA El sábado 12 de diciembre se abre la inscripción para los talleres. Dirigidos a niños/as a partir de 5 años. Impartidos por La Chincheta Bruna. Fechas: 29, 30 y 31 de diciembre (grupo 1) y días 5, 7 y 8 de enero (grupo 2). De 10.30 a 12 horas. Aforo limitado según normativa en vigor. Precio: 15 euros los 3 días. Inscripciones: taquilla del Museo de Navarra, a partir del 12 de diciembre, a partir de las 9.30 horas, en horario de apertura del museo, por orden de llegada y hasta agotar plazas. Cada adulto podrá matricular un máximo de 3 menores (salvo familias numerosas).

Visitas guiadas

VISITAS HISTÓRICAS A LA CIUDAD DE TUDELA Sábado 19, domingo 20, sábado 26 y domingo 27. Con entrada en los palacios de Marqués de Huarte, Casa del Almirante y Palacio de San Adrián. Horas: 11.30 y 17. Precio: 3€. Salida desde la Oficina de Turismo (plaza de los Fueros). Más información: torremonreal@tudela.es.

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 'DE LA BELLEZA Y LO SAGRADO' DE ISABEL BAQUEDANO Domingo 20 de diciembre a las 11.30 y 12.30 horas en el Museo de Navarra. Con Ángel Macías. En castellano. Entrada libre y gratuita. Aforo limitado según la normativa en vigor.

Varios

SEMANA DE LA CIENCIA EN EL VALLE DE EGÜÉS Domingos 20 y 27 de diciembre de 10 a 14 horas, Entrena con Fsingenium Team. Dirigido a jóvenes de 12 a 16 años. Necesaria inscripción en www.valledeegues.com.