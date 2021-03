Agenda de ocio de Navarra del martes 23 de marzo

Rock, jazz, folk

ROCKSTARS Martes 23 de marzo a las 19 horas en la sala Errizar (pueblo viejo de Sarriguren). Versiones de los grandes éxitos del rock. Aforo limitado. Inscripciones a través de la web municipal en el formulario habilitado a tal efecto en el apartado inscripciones.

HAKUNA GROUP MUSIC Concierto Pasión (representación artística con música, poesía y contemplación). Miércoles 24 de marzo a las 20 horas en el Auditorio de Barañáin. Precio: 13 euros.

Civican

CICLO 'PERSPECTIVAS' A las 19 horas en el auditorio. Entrada libre, previa retirada de invitación hasta completar el aforo previsto. Miércoles 24 de marzo a las 19 horas, conferencia La búsqueda de lo humano en la era de los algoritmos a cargo de Marta García Aller (periodista, escritora y profesora). Conferencia accesible para personas con discapacidad auditiva con subtítulos e intérpretes de lengua de signos en colaboración con la Asociación Eunate.

'LA HORA DEL CUENTO' Actividad dirigida al público infantil a partir de 4 años. De 18 a 19 horas en la biblioteca.

>Miércoles 24 de marzo, Cuentos floripondios con Virginia Senosiain (narradora).

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario de invierno (desde octubre): de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-PABELLÓN DE MIXTOS. Planta baja.

>Exposición de obras realizadas con las técnicas de la cámara estenopeica y el fotograma del fotógrafo experimental Ilan Wolff. Hasta el 9 de mayo.

-PABELLÓN DE MIXTOS. 1ª planta.

>Exposición colectiva Libros Libres. Del 12 de marzo al 9 de mayo.

-POLVORÍN.

>IBIDEM, Museo de Oteiza, exposición de fotografías de María José Gurbindo. Hasta el 2 de mayo.

-SALA DE ARMAS.

>Exposición 80. Pintura y obra gráfica en España. Del 14 de diciembre al 11 de abril.

PALACIO DEL CONDESTABLE Exposición de las 94 fotografías presentadas al XVII Concurso de Fotografía Mirar la Arquitectura / Arkitekturari Begira. Hasta el 30 de abril.

PARLAMENTO DE NAVARRA (ATRIO) Exposición de fotografías sobre la pandemia de la covid-19, de la Asociación de Reporteros Gráficos de Navarra-Nafarroako Albistari Grafikoen Elkartea (AREGNA/NAGE). Entre el 12 de marzo y el 12 de abril, en horario de lunes a viernes, de 15 a 20 horas, excepto los jueves, y de 11.30 a 14 horas los sábados.

MUSEO DE NAVARRA Abierto desde el martes 2 de junio. Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

>Exposición Artista en el exilio de Gerardo Lizarraga. Del 26 de enero al 23 de mayo.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE TUDELA Horario de visitas: miércoles, jueves, viernes y sábado de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas; lunes y martes cerrado. Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU DE ESTELLA Exposición de pintura de Rafael Ruiz Balderdi. Del 18 de marzo al 16 de mayo. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 horas y domingos y festivos de 11 a 14 horas.

MUSEO DEL CARLISMO Exposición Las voces de la causa. Del 27 de noviembre al 11 de abril.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición temporal Sizigia, de Myriam Cameros Sierra. Desde el 15 de enero.

PALACIO DEL CONDESTABLE (ATRIO DE LA SEGUNDA PLANTA) Exposición de fotografías Instantáneas: frases que desmontan el racismo de Maite Aox, Iñigo Erice, Gaizka Unzueta, Pedro Pileño, Inés Zazu, Alberto Crespo, Zuyev Ruslan, Isabel Sangrós, Paul Arciniega, Guillermo Unzetabarrenetxea, Alde Peña, Elena Irigoy y Katti Carranza. Del 15 de marzo al 5 de abril. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas; y sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

PALACIO DEL CONDESTABLE Exposición Le Piazze (In)visibili. 21 plazas italianas desiertas durante el confinamiento acompañadas por reflexiones de escritores. Hasta el 26 de marzo. Horario: de lunes a domingo de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Vía Tópica de Carlos Irijalba. A partir del 10 de febrero.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Exposición Raíces de Yanira Calvo. Del 4 al 26 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE HUARTESi te mandan una carta, la insumisión retratada por un fotero desobediente, exposición fotográfica de Joxe Lacalle. Del 17 al 31 de marzo.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Exposición Adaptación: la otra lucha contra el cambio climático. Del 16 al 30 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición Celaje de Amaia Barberena, Noemi Irisarri e Idoia Leache (alumnas de Bellas Artes de la UPV). Del 4 al 28 de marzo. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas y domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Exposición de pintura Emakumeak / Mujeres de Asunción San Martín. Del 3 al 28 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 21 y 28 de marzo de 18.30 a 20 horas.

CENTRO CÍVICO RÚA DE TUDELA Exposición Excavaciones arqueológicas de San Nicolás. Del 1 al 31 de marzo.

CASA DE LA JUVENTUD Exposición Piedra, metal, Egurre! a cargo de los alumnos de los ciclos superiores de Técnicas Escultóricas y Ebanistería Artística de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Pamplona. Del 1 al 31 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 18 a 209.30 horas y sábados de 12 a 14 horas. Aforo de 10 personas.

ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO DE PAMPLONA Exposición de dibujos de Pilar Navaz M. Saez de Eulate. Del 8 al 26 de marzo. Horario: de lunes a viernes de 18.30 a 20.30 horas.

ESPACIO DE ARTE APAINDU Inverted, exposición de Andrew Gangoiti. Del 12 de marzo al 30 de abril. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a20 horas. Calle Curia, 9.

GALERÍA ARTEA2 Papaya, exposición de Pablo Ochoa de Olza. Del 13 de marzo al 17 de abril. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo-Zizur Mayor.

ESPACIOS MEDIA LUNALibros de artista, exposición de grabados de Begoña Munárriz Guezala. Del 11 de marzo al 6 de abril. Horario: de lunes a viernes de 17 a 19 horas. Avenida de Baja Navarra, 34-36.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición Ilustraciones de Alberto Ollacarizqueta. Del 1 al 31 de marzo. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 16 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

LA PUERTA GÓTICA (COLEGIO MAYOR BELAGUA) Exposición Damnatio Memoriae de Alba Lorente Hernández. A partir del 23 de febrero.

GALERÍA MICHEL MENÉNDEZ Horario: lunes cerrado; de martes a sábado de 12 a 14 y 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas. C/ San Antón, 61. Uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad. Arquitecturalidad relevante, exposición de pinturas de Muñoz Bernardo. Del 5 al 31 de marzo.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición Abstracción y color de Javier Balda, Javier Eguiluz, Mikel Okiena y Pedro Salaberri. A partir del 12 de marzo. Horarios de visitas con aforo limitado: de martes a sábado de 12 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos de 12 a 14 horas. Puedes llamar para reservar llamando a los teléfonos 625 601054 / 948 112006 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com, indicándonos el nombre, el día de la visita y un teléfono para confirmar la reserva. Calle Fuente de la Teja, 12 (Soto de Lezkairu).

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA NAVARRA (AIN) Cuando la luz juega con su reflejo. Exposición de cuadros de Javier Osés que unen arte, ciencia y tecnología. Desde el 17 de febrero. Ctra. Pamplona, 1 (Cordovilla).

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición temporal La línea del tiempo de Peter Goes y Maeva Young. A partir del 5 de marzo.

BAR RESTAURANTE LA ESCALERA Exposición de pintura de Elena Nuin. C/ Aralar, 3. Domingos cerrado.

Música clásica

EUSKADIKO ORKESTRA En el Auditorio de Baluarte. Precios: 18 / 27 / 35 euros. Martes 23 de marzo a las 18 y 20.15 horas, concierto dentro del programa Wagner. Dirección: Jaume Santonja. Mezzosoprano: Rinat Shaham.

ESCUELA DE MÚSICA DE BERRIOZAR Conciertos a las 19 horas en la Escuela de Música.

>Martes 23 de marzo, piano.

>Miércoles 24 de marzo, guitarra eléctrica y txistu.

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA A las 20 horas. Entrada libre, hasta completar los aforos establecidos en cada lugar.

>Martes 23 de marzo en la iglesia de Santo Domingo, concierto Sacred polyphonic playing a cargo del pianista Fran Cruz Plaza.

>Miércoles 24 de marzo en la iglesia de Santo Domingo, el Cuarteto Fluencias (Liesbeth Baelus y Grazyna Romanczuk: violinistas; Robert Pajewski: violista: y Dorota Pukowkink: cello) interpretará Las siete palabras de Haydn.

ENSEMBLE PYGMALION La Pasión según San Mateo. Dirección: Raphaël Pichon. Miércoles 24 de marzo a las 19 horas en Baluarte. Precios: 21 / 32 / 45 euros. A las 18 horas en la sala Gola, la musicóloga y profesora Sandra Myers impartirá la conferencia J.S. Bach y La Pasión según San Mateo, ayer y hoy.

CONCIERTOS ONLINE DE LA ESCUELA ESPECIAL DE MÚSICA JOAQUÍN MAYA Retransmisión online en directo a través de sus redes sociales (canal Youtube de la Escuela: escuelademusicajoaquinmaya; y a través de su cuenta de Instagram: @escuelamusicajmaya).

>Miércoles 24 de marzo a las 20 horas, concierto a cargo de Fanfarre; director: Alfonso Iturria. A las 20.30 horas, concierto a cargo de Combo-Linga; director; Kike Arza).

Teatro / Danza

IRRI ZIKLOA 2021 A las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro. Precio: 4 euros. Abono: 15 euros. Venta: www.escueladeteatro.com o en la taquilla. Miércoles 24 de marzo, Loosers-Galtzaileak a cargo de Txalo Produkzioak.

Cine

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE En el cine Moncayo de Tudela.

>Martes 23 de marzo y miércoles 24 de marzo a las 18 horas, La chica del brazalete. Precio: 5,50 euros.

>Martes 23 de marzo a las 20 horas y miércoles 24 de marzo a las 20 horas, Entre nosotras. Precio: 5,50 euros.

CICLO 'CINE IMPRESCINDIBLE' En la Filmoteca de Navarra. Precio: 3 euros.

>Miércoles 24 de marzo a las 19 horas, proyección de La cinta blanca. Presentación a cargo de José Félix Collazos.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario: de martes a sábado de 12 a 15 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas; lunes cerrado. Si algún festivo tiene lugar en lunes, el Museo abrirá las salas expositivas con horario de domingo o festivo. Visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas y sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada del museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de dos pases (a las 12 y a las 13 horas) de nuestras visitas dramatizadas, para ello es necesario realizar reserva.

EXPOSICIONES

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>En la planta 0 y en la Sala Torre del Museo, exposición Memorándum de Luis Gordillo. Del 3 de febrero al 12 de septiembre.

>Exposición de trabajos del artista Vik Muñiz, haciendo hincapié en sus últimas series. Del 23 de septiembre al 21 de marzo.

PROGRAMACIÓN

>Martes 23 de marzo a las 19.30 horas en el Teatro, concierto de la Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra. Preci o: 18 y 20 euros.

Conferencias

AGENDA CULTURAL ONLINE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Puedes disfrutar de todas las actividades en: www.ambitocultural.es / @ac_culturaenvivo (Instagram) / @ambitocultural (Twitter) y Ámbito Cultural (Facebook).

>Martes 23 de marzo, charla ¿Qué es para ti la poesía? a cargo del escritor Alberto Ramos, que leerá dos poemas de su libro Eighteen.

>Miércoles 24 de marzo, charla ¿Qué es para ti la poesía? a cargo del cantante y escritor Luis Ramiro, que leerá dos de sus poemas.

ENCUENTROS A las 19 horas en el Palacio del Condestable. Organizan: Ayuntamiento de Pamplona y Ateneo Navarro.

>Martes 23 de marzo,Poetas nacidos en los ochenta: una generación bisagra, a medio camino entre la tradición y la era digital a cargo de Verónica Aranda y Aitor Francos (ganadores del XIV Premio Internacional de Poesía Iruña Hiria).

CICLO 'CULTURA EN LIBERTAD' Martes 23 de marzo a las 19 horas en el centro cívico La Rúa de Tudela, Federico García Lorca, la vida breve.

ACTOS EN LA LIBRERÍA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Miércoles 24 de marzo a las 19 horas, grupo de lectura.

CICLO DE CONFERENCIAS 'EL PROTAGONISTA DE LA ECONOMÍA CIRCULAR ERES TÚ' En el Palacio del Condestable. Miércoles 24 de marzo, Los extractos vegetales en tu vida diaria a cargo de Iselen Trujillo (bióloga y doctora en Ciencias).

Ayuntamiento de Pamplona

HORARIO Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): de lunes a sábado todos los civivox de 9 a 14 y de 17 a 22 horas; civivox San Juan Bosco, de 16.30 a 21 horas.

MERCADILLO DE INTERCAMBIO SIN DINERO De 10 a 13 y de 18 a 20 horas en el Museo de Educación Ambiental. Entrada libre sin inscripción. Aforo limitado.

>Martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo.

CAFETEANDO... TARDE DE JUEGOS A las 19 horas en la Casa de la Juventud. Actividad gratuita, hasta completar el aforo.

>Martes 23 de marzo,Torre cooperativa a cargo de Fermín Guerrero.

>Miércoles 24 de marzo, encuentro con la asociación Xarma Music.

DÍA DE LA POESÍA Entrada libre, previa inscripción en la red civivos, en el teléfono 010 o en www.pamplonaescultura.es.

>Martes 23 de marzo a las 19 horas en civivox Condestable, charla coloquio Poetas nacidos en los años 80: una generación bisagra con Verónica Aranda (Premio Ciudad de Pamplona 2020) y Aitor Francos (Premio Ciudad de Pamplona 2019).

>Miércoles 24 de marzo a las 19 horas en civivox Condestable, espectáculo Planeta Poesía a cargo de Sr. Vértigo.

CICLO 'HEROÍNAS DE CINE' Ciclo coordinado por María Castejón. Gratuito, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

>Martes 23 de marzo en civivox San Jorge, Gloria.

CICLO SOBRE ECONOMÍA CIRCULAR Gratuito, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

>Miércoles 24 de marzo, conferencia Los extractos vegetales en tu vida diaria a cargo de Iselen Trujillo (bióloga, doctora en Ciencias y consultar).

Cursos

CURSO MEDITACIÓN VEDANTA ADVAITA Sábado 27 de marzo de 9 a 13 horas. La atención: el aquí y ahora. www.escuelawuji.com. Tfno: 629 124013.

CURSO GRATUITO ONLINE 'UN PASEO POR LA FOTOGRAFÍA' Organizado por la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra. Días 23 y 25 de marzo de 20 a 22 horas a través de la plataforma Zoom (ID reunión: 97887192265, contraseña: afcn).

TALLERES ONLINE GRATUITOS DE LA AECC Dirigidos a pacientes con cáncer y sus familiares de la Asociación Española Contra el Cáncer de Navarra. Inscripciones: psicosocial.navarra@aecc.es / teléfono 948 212697 / despachos de psicooncología del Centro Hospitalario de Navarra y del Hospital Reina Sofía. Todas las actividades y servicios son gratuitos y este año los talleres presenciales serán online vía Webex.

-Duelo. Días 30 de marzo; 6, 13, 20 y 27 de abril; y 4 y 11 de mayo. A las 17.30 horas.

-Yoga. Inicio el 6 de abril. Todos los martes. Grupo 1 a las 10 horas y grupo 2 a las 18 horas.

-Afrontando el cáncer. Días 8, 15, 22 y 29 de abril, y 6 y 13 de mayo a las 12 horas.

-Memoria. Inicio el 8 de abril, todos los jueves a las 10 horas.

-Testamento y herencias. Charla informativa el jueves 15 de abril a las 17.30 horas.

-Ansiedad. Días 20 y 27 de abril, y 4, 11 y 18 de mayo a las 12 horas. Terapia grupal.

-Alimentación saludable. Días 10, 17 y 24 de mayo a las 18 horas. Ciclo de charlas online.

TALLER INFANTIL DE SEMANA SANTA 'GERARDO LIZARRAGA. ARTISTA EN EL EXILIO' Apertura inscripciones: el 13 de marzo. Fechas: 6, 7, 8 y 9 de abril de 10.30 a 12 horas en el Museo de Navarra. Dirigido a niños/as de 5 a 12 años. Impartido por La Chincheta Bruna. Formato bilingüe castellano-euskera. Plazas limitadas a la normativa covid-19. Precio: 15 euros. Inscripciones en la taquilla del Museo, por orden de llegada y hasta agotar plazas. Cada adulto podrá matricular un máximo de dos menores (salvo familias numerosas). Más información: www.museodenavarra.navarra.es.

Varios

SEMANA ANTIRRACISTA 'HACIENDO FRENTE AL RACISMO ESTRUCTURAL'

>Martes 23 de marzo a las 18 horas en la librería Katakrak (calle Mayor, Pamplona), mesa redonda Experiencias en escuelas al frente de la segregación racial a cargo de Antonio Jiménez (Gazkalo), Miguel Cosme (CP García Galdeano) y Susana Arandigoien (Afadena).

CUENTACUENTOS EN VILLAVA En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura a las 18 horas. A partir de 4 años. Entrada libre previa recogida de invitación 10 minutos antes de la función.

>Martes 23 de marzo, Viejo árbol verde. En castellano. Con Virginia Moriones.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA A las 18.30 horas en la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar el aforo. Retirada de invitaciones en la casa de cultura, de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, llamando al teléfono 948 870251 o por mail a infocultura@sanguesa.es. Miércoles 24 de marzo, Two of everything a cargo de Hannah Berry. En inglés.

CUENTACUENTOS KAMISHIBAI Miércoles 24 de marzo a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra. Aforo limitado: 12 niñas/os máximo.

CUENTACUENTOS EN EL VALLE DE ARANGUREN A las 18 horas en el auditorio de la Casa de Cultura (plaza Eguzki de Mutilva). Miércoles 24 de marzo, cuentacuentos en castellano con Inés Bengoa. Sesión especial igualdad.

CUENTACUENTOS EN ANSOÁIN En la biblioteca. A las 17.30 horas (de 3 a 5 años) y a las 18.15 horas (de 6 a 12 años). Entrada libre.

>Miércoles 24 de marzo, cuentacuentos en euskera Pontxa eta ipuin kutxa a cargo de Jaione Urtasun.