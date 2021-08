Agenda de ocio de Navarra del miércoles 11 de agosto

Rock, jazz, folk

BALERDI BALERDI Viernes 13 de agosto a las 19.30 horas en Arantza.

JOSELITO EL MARIACHI Viernes 13 de agosto a las 11 horas en la residencia de Lumbier.

MARIACHI ZACATECAS

>Viernes 13 de agosto a las 22 horas en Caparroso.

>Sábado 14 de agosto a las 22.30 horas en la plaza de los Fueros de Azagra.

>Domingo 15 de agosto a las 22 horas en Ágreda.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS + TONY LAS VEGAS Sábado 14 de agosto a las 19.30 horas en la plaza del Ayuntamiento de Miranda de Arga. Certamen cultural de verano organizado por el Ayuntamiento.

SÁBADOS EN LA TERRAZA DE SARASATE TRUCK STOP Carretera nacional 240, Pamplona-San Sebastián, Sarasate-Iza.

>Sábados 14 y 28 de agosto de 17 a 19 horas, versiones de los 70, 80 y 90 con Los Habituales.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS (TRÍO) Domingo 15 de agosto a las 13 horas en la plaza del Ayuntamiento de Tudelilla (La Rioja).

Teatro/ Danza

PROYECTO CULTURAL 'LOS CAMINOS DEL ENCUENTRO' Con los Caminos de Santiago y las Rutas de la Seda como protagonistas. Proyecto que aúna narración, teatro, historia, música en directo y recursos.

>Miércoles 11 de agosto a las 22 horas en el Baluarte de Guadalupe de Pamplona, representación de la serie Ruta de la Seda Persia, con músicos e instrumentos persas.

>Sábado 14 de agosto a las 22 horas en la plaza La Rueda de Olite, serie La casa de Champagne. Teobaldo I, Teobaldo II (reyes de Navarra). Trovadores y troveros. Contará con Jokin Zabalza a la guitarra y con la voz de Mariaje Abaigar, así como con la interpretación de actor y actriz.

CICLO 'CON LOS PIES EN LAS NUBES' Precio: 2 euros. Aforos limitados.

>Jueves 12 de agosto a las 19 horas en el puente orilla del río Arga, Amico on the beach, a cargo de Amico Teatro.

>Viernes 13 de agosto a las 20 horas en la villa romana de Liédena, Bonus Track, danza comtemporánea a cargo de Led Silhouette; y Orígenes, danza contemporánea a cargo de Dinamo Danza.

>Sábado 14 de agosto a las 20.30 horas en la iglesia y claustro nuevo del Monasterio de Irache, El crimen fue en Granada, poesía interpretada a cargo de La Nave Producciones; Re-des, poesía interpretada a cargo de Danzai, Andrea Irurzun.

>Domingo 15 de agosto a las 21 horas en el castillo de Tiebas, Aparición, un espectáculo fantasmagórico, magia a cargo de Cia Mago Hodei Magoa.

FESTIVAL 'DANZAD, DANZAD MALDITOS' A las 20 horas en el frontón Jito Alai. Entrada libre hasta completar aforo.

>Sábado 14 de agosto. Piece du Poket. Cie Rue de Serendip, Suiza; Corps crú. Alec Letcher, Francia; Barbacoa. Rafael Ferreira, Bélgica. Concerto for Mandolin in C Major by Vivaldi. Gil Kerer Projects, Israel.

'AMICO ON THE BEACH' Domingo 15 de agosto a las 20 horas en Urdaitz/Urdaniz.

Cine

MENDI TOUR UDA Sábado 14 de agosto a las 21.30 horas en el anfiteatro de Isaba, proyección de Charge 2; Aterpean Ateri; The Wurl; Free as Can Be; Mendian hil, hirian hil. Entrada gratuita.

Exposiciones

CIUDADELA DE PAMPLONA Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas. (Control de aforo, obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de todas las medidas sanitarias necesarias).

-PABELLÓN DE MIXTOS.

>Plantas baja y 1ª. Exposición colectiva Sanfermines imaginados. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-POLVORÍN.

>2020-2021, los años que no bailamos. Carteles para una fiesta que no pudo ser. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-HORNO.

>Miradas... sensaciones... emociones. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

-SALA DE ARMAS. 1ª planta.

>Guerra a la tristeza. Souvenirs de una fiesta sin igual. Del 2 de julio al 12 de septiembre.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Exposición homenaje a deportistas y técnicos navarros olímpicos y paralímpicos. A partir del 23 de junio.

PLANETARIO DE PAMPLONA Exposición Fronteras de hormigón. Infraestructuras defensivas durante la II Guerra Mundial. Del 25 de mayo al 4 de septiembre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Exposición Escenarios fantásticos (con el cómic inédito de Pedro Osés proyectado en la pared). Del 20 de mayo al 30 de septiembre.

CENTRO PLAZARA! Exposición de óleos de Álvaro Mundiñano: Auzo Zaharra Barne Barnetik. Hasta el 30 de septiembre.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Capilla: exposición Basati Salvaje Wild de Gentz del Valle. Del 13 de mayo al 13 de marzo.

-Exposición La fiesta terrible / Festa ikaragarria de M. Sinués. Del 9 de junio al 12 de septiembre.

PLAZA SAN NICOLÁS DE ESTELLA-LIZARRA Ikuspegia. En perspectiva. Una mirada con perspectiva en tiempos de coronavirus. A través de códigos QR se accede a información sobre grandes pandemias. Del 16 de junio al 28 de agosto. Organiza: UPNA y Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Naturaleza X2, de Carlos López y Marta Díez. Del 8 de julio hasta el 26 de septiembre. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Entrada libre.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 16 a 19 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 16 a 19 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

>Exposición temporal. Exposición de pintura Rafael del Real. Raíces tudelanas de Rafael del Real. A partir del 8 de julio.

MUSEO DE CASTEJÓN Exposición temporal Pinturas germinativas, de Juan Belzunegui. Desde el 16 de julio. Aforo limitado.

ENTORNO DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DE SANGÜESA Y PASEO DEL RÍO Exposición Poema, arte en la ciudad de Mikel Belascoain. Del 8 de junio al 5 de septiembre. El 29 de agosto, visita guiada por el artista.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario desde el 1 de julio: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición La vida cotidiana en la Sangüesa medieval. Del 1 de julio al 19 de septiembre.

>Exposición Caminar a Santiago. Una mirada reflexiva / Santiagora bidez. Gogoetazko begirada. Del 4 al 19 de agosto.

>Exposición Restauración de la iglesia de Santiago. Del 26 de agosto al 19 de septiembre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU Muestra de la obra del pintor Don Herbert (pintura sobre papel y pintura y encáustica sobre tabla). Del 2 de julio al 12 de septiembre. Horario: de martes a sábado de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 19.00 horas; domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas.

CASA DE CULTURA FRAY DIEGO DE ESTELLA Caminos en la acuarela. Exposición de Jesús María Bea Serrano. Del 17 al 29 de agosto. (Del 30 de julio al 16 de agosto cerrado).

CASA DEL VÍNCULO DE PUENTE LA REINA Exposición de cuadros de Teresa Contreras. Del 3 al 31 de agosto. Horario: de lunes a sábado de 10 a 14 y 16 a 19 horas; domingos de 11 a 14 horas. Teléfono de contacto: 948 341 301 (Casa del Vínculo/Oficina de Turismo).

CENTRO CULTURAL TAFALLA KULTURGUNEA Exposición de pintura tafallesa. Del 22 de julio al 12 de agosto. Horario: de lunes a viernes de 19 a 21 horas, sábados de 12 a 14 y de 18.30 a 20.30 horas, domingos de 12 a 14 horas.

CASA ANTONEA (LEKUNBERRI) Exposición Aralar, la mirada de Kiriku. Muestra comisariada por la Fundación Astiz Irujo y la Sociedad de Ciencias Aranzadi. A partir del 25 de junio. Horario: de lunes a sábado de 18.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. C/ Alde Zaharra, 1.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas.

>1ª planta. Exposición Por amor al arte de Tomás Sobrino Habans. Del 1 de agosto al 5 de septiembre.

>Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

ESPACIO ARTE APAINDU Exposición de la artista Celia Eslava. Calle Curia, 9. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 horas. Aforo limitado, con mascarilla.

LA FÁBRICA DE GOMASDistopía.obj, de Leandro Gómez Mora. Sociedad contemporánea de consumo y nuevos procesos virtuales. A partir del 18 de junio. Horarios de visitas con aforo limitado: de martes a sábado de 12 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos de 12 a 14 horas. Puedes llamar para reservar llamando a los teléfonos 625 601054 / 948 112006 o escribir un correo a galeria@lafabricadegomas.com, indicándonos el nombre, el día de la visita y un teléfono para confirmar la reserva. Calle Fuente de la Teja, 12 (Soto de Lezkairu).

Verano

'CULTURA EN LA PLAZA' (ANSOÁIN) Actividades culturales a las 20 horas en la plaza Rafael Alberti.

>Viernes 13 de agosto, clown: Pronoia, Virginia Imaz.

>Domingo 15 de agosto, teatro en euskera: Txu & Txus, a cargo de Trokolo.

VERANO EN BARAÑÁIN

-'BARAKUSTIK' Conciertos acústicos en bares de Barañáin.

>Viernes 13 de agosto, en Basoa, Etna Maid. Reserva cenas: 622554816.

VERANO EN BURLADA

-CONCIERTOS.

>Miércoles 11 de agosto a las 21 horas en el parque municipal, Gernika: espectáculo musical.

-CONCIERTOS EN TERRAZAS Y PLAZAS. A las 20 horas.

>Miércoles 11 de agosto, en la plaza de la Constitución, Dj's Go & Go.

VERANO EN ESTELLA/LIZARRA

-CINE AL AIRE LIBRE.

>Miércoles 11 de agosto a las 22 horas en los jardines del espacio cultural Los Llanos, proyección de Especiales. Precio: 2 euros.

ETXARRI ARANATZ

>Jueves 12 de agosto a las 21 horas en la plaza, Gozategi.

'FALCES, VERANO CON CULTURA'

>Viernes 13 de agosto a las 21 horas en el patio de la casa de cultura, teatro en familia con Kiki Koko Moko.

IRURTZUN. VERANO CULTURAL

>Viernes 13 de agosto a las 20 horas en el parque Gernika, música en el parque con Xabi Artieda y Rafa Alcaiza: The road.

MURCHANTE. VERANO 2021

>Viernes 13 de agosto a las 21 horas en la plaza Virgen de la Asunción, paloteado de Murchante. Entrada gratuita, con invitación (retirada de invitaciones desde el lunes 9 de agosto en el ayuntamiento de 18 a 20 horas).

NOÁIN

>Miércoles 11 de agosto a las 21 horas en la plaza de los Fueros, Cantidubbi Dubbi Da, a cargo de Dubbi Kids (música infantil y familiar).

>Jueves 12 de agosto a las 20.30 horas en la plaza de los Fueros, concierto a cargo de Egieder Taldea.

>Jueves 12 de agosto a las 21.30 horas en la plaza de los Fueros, concierto a cargo de Puro Relajo.

>Viernes 13 de agosto a las 21 horas en la plaza de los Fueros, Comparsa de Gigantes y Cabezudos + Grupo de Danzas Ardantzeta. Folkore local.

PAMPLONA. 'VIVA PAMPLONA VIVA'

-NOCHES DE CINE EN LOS BARRIOS. A las 22 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

>Miércoles 11 de agosto en Yamaguchi, Bajo el mismo techo.

>Jueves 12 de agosto en Mendillorri, Ponyo en el acantilado (en euskera subtitulada en castellano).

>Viernes 13 de agosto en el Palacvio de Ezpeleta, Jumanji, siguiente nivel.

-TALLERES Y JUEGOS EN EUSKERA. En la Ciudadela.

>Días 11, 12, 17, 18 y 19 de agosto de 11 a 12.30 horas, talleres infantiles en euskera. De 3 a 6 años.

>Días, 11, 12, 17, 18 y 19 de agosto, juegos infantiles en euskera Labirintoaren erbestean (A las afueras del laberinto). De 7 a 11 años.

-MÚSICA EN FAMILIA. A las 19 horas en el patio del Palacio de Ezpeleta.

>Miércoles 11 de agosto, Billy Boom Band.

-TALLERES Y JUEGOS INFANTILES Y FAMILIARES. De 18.30 a 20.30 horas en el patio del Palacio de Ezpeleta.

>Jueves 12 de agosto, ¡Bichos de cartón! con La Pai.

-NOCHES DE CINE. A las 22 horas en el patio del Palacio de Ezpeleta.

>Viernes 13 de agosto, proyección de Jumanji, siguiente nivel.

-CICLO 'ATARDECER PAMPLONA'. A las 20 horas en la plaza Virgen de la O.

>Viernes 13 de agosto, Viajeros del tiempo, música/tecnología con Neonymus.

-ENKLAVES. Conciertos en barrios y plazas.

>Viernes 13 de agosto en el puente de San Pedro (Rochapea), Katanga Dub. Rochapea.

-CICLO 'NOCHES EN LA CIUDADELA'. A las 21.30 horas en la pradera ubicada detrás del cuerpo de guardia, junto a la entrada que da a la avenida del Ejército. Venta de entradas: www.pamplonaescultura.es.

>Sábado 14 de agosto, Izaro.

-MÚSICA PARA BANDA. A las 19.30 horas en el escenario de la Ciudadela.

>Domingo 15 de agosto, Banda Alai Taldea de Garínoain.

PUENTE LA REINA

>Viernes 13 de agosto a las 21.30 horas en la plaza Julián Mena, cita con el cine: documental De quijotes y semillas.

>Sábado 14 de agosto a las 20 horas en la plaza Julián Mena, Fesival de Jazz Zubipean: Trío Mejunje.

SANGÜESA-ZANGOZA, UN VERANO CON CULTURA

MÚSICA . En el jardín del Palacio Valleasantoro. Entrada gratuita hasta completar el aforo (necesaria la retirada de invitación desde el 6 de julio en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, en www.sanguesacultura.es y en www.sanguesa.es).

>Miércoles 11 de agosto a las 20.30 horas, Ibil Bedi.

>Viernes 13 de agosto a las 20.30 horas, Bruno, Lorena y amigos.

'SANTANICA DE MI ALMA' EN TUDELA

>Viernes 13 de agosto a las 22 horas en la plaza de toros, Lágrimas de sangre. Precio: 14 euros (pista) y 10 euros (grada).

VALLE DE EGÜÉS

-CICLO MUSICANDO. A las 20 horas en la carpa municipal del patio del CP Joakin Lizarraga de Sarriguren.

>Jueves 12 de agosto, Hot Mess.

-CINE DE VERANO. A las 22 horas en la carpa municipal del patio del CP Joakin Lizarraga de Sarriguren.

>Viernes 13 de agosto, proyección de Lego, filma 2.

-MÁS MÚSICA .

>Sábado 14 de agosto a las 19.30 horas en la carpa municipal del patio del CP Joakin Lizarraga, actuaciones de Paul Alone, Andrea Santiago, Javi Robles y Dj's Go&Go.

>Domingo 15 de agosto a las 20 horas en la carpa municipal del patio del CP Joakin Lizarraga, grupo de combos de la Escuela de Música.

VIANA

-CICLO 'TARDEOS EN VIANA'. Conciertos a las 20 horas en las ruinas de San Pedro. Precio: 6 euros.

>Jueves 12 de agosto, Jac Blues.

-RUTAS TEATRALIZADAS. Rutas para conocer el subsuelo de Viana. Salida a las 12 horas desde la Oficina de Turismo.

>Domingos 15, 22 y 29 de agosto.

VILLAVA

En la carpa de la plaza consistorial. Entrada libre, hasta completar localidades, apertura de puerta 20 minutos antes. No se podrá comer, beber ni fumar dentro del recinto.

>Viernes 13 de agosto a las 20 horas, concierto a cargo de Épsilon.

>Domingo 15 de agosto a las 22 horas, proyección de Padre no hay más que uno 2, la llegada de la suegra.

ZIZUR MAYOR

>Jueves 12 de agosto a las 20 horas en la plaza de la casa de cultura, circo con Cia Seon: Infinit.

>Viernes 13 de agosto a las 20 horas en la plaza de los Fueros, música con Los Tenampas.

Conferencias / Presentaciones

ARTAIZ DE MÚSICA Y PINTURA Sábado 14 de agosto a las 19 horas en la iglesia de San Martín de Artaiz, charla La pintura mural de San Martín a cargo de Simeón Hidalgo. A las 19.30 horas, charla musicalizada Trovadores, los poetas del amor y de la guerra, siglos XII-XIII a cargo de Emilio Arias. Interesados, reservar asiento en el teléfono 659 303994. Uso obligatorio de mascarilla. Aforo de 30 personas sentadas. Organiza: Asociación Grupo Valle de Izagaondoa.

Kultur 2021

-EXPOSICIÓN.

>El último eguzkilore, exposición de pintura digital de Gua-Mia-Bu. Del 1 de julio al 31 de agosto en el Palacio del Señorío de Bértiz (jardín botánico y sala de exposiciones).

-PROGRAMACIÓN. Del 18 de junio al 4 de septiembre.

>Jueves 12 de agosto a las 19 horas en el polideportivo de Roncal/Erronkari, 3 en diálogos. Con Joaquín Taboada, piano, acordeón, arreglos originales; Paula Azcona, violoncello; Daniel Sádaba, violín.

>Viernes 13 de agosto a las 22 horas en la calle Caballeros Templarios (barranco) de Ribaforada, Órdago, espectáculo interdisciplinar de música, danza tradicional y teatro con el grupo Miel Otxin.

>Sábado 14 de agosto a las 19.45 horas en la iglesia del Monasterio de Leyre, concierto a cargo de Diego Arbizu (violoncello) y Pascual Jover (piano). Alba y ocaso del romanticismo musical europeo. Obras de Mendelssohn a Rachmaninoff.

Festival de las Murallas

ESPECTÁCULOS EN LA CIUDADELA

>Miércoles 11 agosto, a las 20 horas, Bowa. La gata japonesa.

>Jueves 12 agosto a las 20 horas, Avol. Circ Bover.

>Viernes 13 agosto a las 22 horas, Copyleft. Nicanor de Elia.

Visitas guiadas

ACTIVIDADES EN EL PREPIRINEO NAVARRO

>Viernes 13 de agosto a las 20 horas, en colaboración con el Planetario de Pampona, noche de estrellas. A las 20 horas, charla introductoria en le Centro de Interpretación de las Foces. De 21 a 22 horas, pausa para cenar. A las 22 horas, observación de estrellas con telescopio.

>Visitas guiadas Conoce la foz de Lumbier. 14, 19 y 26 de agosto, a las 11 horas, en el aparcamiento de la foz de Lumbier. Actividad gratuita con aforo limitado. Inscripción necesaria: 948 880874 / cinlumbi@navarra.es

'DISFRUTA TAFALLA/TAFALLA GOZATU' Venta de entradas en entradas.guiartenavarra.com. Plazas limitadas a 24 personas. Más información en el tfno 948741273.

>Sábado 14 de agosto a las 20 horas en el Palacio de los Mencos, Musicata. Incluye cata de vinos, picoteo, concierto y obsequio.

>Domingo 15 de agosto, a las 12.30 horas, visita guiada a la planta noble del Palacio de los Mencos. Entradas: 5 euros.

VISITAS TEATRALIZADAS 'SANGÜESA A TRAVÉS DEL TEATRO' Domingos 15 y 22 de agosto de 12 a 14 horas. Visitas a cargo de Producciones Tdiferencia saliendo desde la portada de la iglesia de Santa María de Sangüesa. Visitas gratuitas, necesaria retirada previa de invitaciones (se podrán reservar desde el 20 de julio en el teléfono 649 303339, de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas de martes a sábado o en el correo turismoycomerciodesanguesa@gmail.com).

Varios

'9 SOLES' EN EL MIRADOR DEL MUSEO DE NAVARRA' Acciones artísticas de 20 a 21 horas. Entradas en taquilla del Museo a partir de las 13 horas. Precio: 10 euros (con derecho a consumición). Abono completo: 90 euros. Máximo dos entradas por persona y sesión.

>Miércoles 11 de agosto, música de raíz vernácula: Malaiierba, a cargo de Iosu Zapata & Claudia Castaño.

'VIVE ORGI / ORGI BIZI' Actividades culturales en el robledal de Orgi. Gratuito hasta completar aforo. Necesario abonar parking.

-III FESTIVAL CUENTACUENTOS: A las 12 horas.

>Sábado 14 de agosto, Inés Bengoa (euskera).

>Domingo 15 de agosto, Pablo del Mundillo.