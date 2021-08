Agenda de ocio de Navarra del viernes 27 de agosto

Rock, jazz, folk

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS

>Viernes 27 de agosto a las 22 horas en la carpa de las fiestas polideportivas de Funes. Ciclo Noches de verano organizado por el Ayuntamiento.

>Sábado 28 de agosto a las 21.30 horas en la plaza de Corella. Certamen cultural de verano organizado por el Ayuntamiento.

>Domingo 29 de agosto a partir de las 12.15 horas en la plaza de Sunbilla. Organizado por la Comisión de Cultura y el Ayuntamiento de Sunbilla.

MARIACHI ZACATECAS Viernes 27 de agosto a las 20 horas en la plaza Rafael Alberti de Ansoáin.

SÁBADOS EN LA TERRAZA DE SARASATE TRUCK STOP Carretera nacional 240, Pamplona-San Sebastián, Sarasate-Iza.

>Sábado 28 de agosto de 17 a 19 horas, versiones de los 70, 80 y 90 con Los Habituales.

LAS PODEROSAS Sábado 28 de agosto a las 19 horas en la plaza de El Ferial de Huarte. Organiza Asociación de Mujeres Andre Mari y Ayuntamiento de Huarte.

FESTIVAL 'NOCHES DE CONTREBIA' EN CINTRUÉNIGO A las 18.30 horas en la avenida de Pablo Rubio.

>Domingo 29 de agosto, Dasoul y Cheti.

100TO8 Domingo 29 de agosto a las 20 horas en Larrasoaña.

Música clásica

IN TEMPORE ABESBATZA CORO & ENSEMBLE Concierto espectáculo: programa de diferentes partes de obras de compositores actuales. Coro + septeto instrumental + iluminación ambiental.

>Viernes 27 de agosto a las 20.30 horas en la iglesia de La Asunción de Abárzuza.

>Sábado 28 de agosto a las 20.30 horas en la iglesia de La Natividad de Monreal.

CORAL DE CÁMARA DE PAMPLONA Domingo 29 de agosto, a las 12.30 horas, en la iglesia de San Martín de Azcona. Obras de Manuel de Falla, Francisco Guerrero, Fernando Remacha... Programación Tierras de Iranzu.

Teatro /Danza

LA CABINA FANTÁSTICA Del martes 24 al sábado 28 de agosto de 18 a 20.30 horas en la fachada del Teatro Gayarre, Festival Brif Braf Bruf. Entrada libre.

CICLO 'CON LOS PIES EN LAS NUBES' Precio: 2 euros. Aforos limitados.

>Viernes 27 de agosto a las 20.30 horas en el Monasterio de Fitero, Tempus in templo, a cargo de Kon Mocion compañía de danza (danza).

>Sábado 28 de agosto a las 11.30 horas en el paseo de los Canónigos de Orreaga/Roncesvalles, Pirados en la isla del tesoro, a cargo de Iluna Producciones (teatro).

>Domingo 29 de agosto a las 19 horas en Izal, Nora zoaz Kalamity?, teatro en euskera a cargo de Kaktus Antzerki Taldea.

20º FESTIVAL DE CIRCO DE NAVARRA 'MÁS DIFÍCIL TODAVÍA' Representaciones: La reina del Arga/Argako erregina, de Estefanía de Paz Asín; un homenaje teatral inspirado en Remigia Echarren, la funambulista navarra; y Sacred, de La Glo Circo; un espectáculo sorprendente de circo danza vertical. Viernes 27 de agosto, en Huarte. Sábado 28 de agosto, en Tudela. Domingo 29 de agosto, en San Adrián.

EVENTOS EN LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO

>Sábado 28 de agosto a las 18 y 20 horas, Onceo Company presenta Ademán, una película de Javier Pérez.

'ARTILOGIOS' Sábado 28 de agosto a las 12, 13, 18, 19 y 20 horas en el vestíbulo del Teatro Gayarre. Dirección: Blanca Resano. Intérprete: Oswaldo Pai. Precio: 2 euros. Aforo reducido.

TROKOLO TEATRO O me atienden ya o me voy. (Mirando de frente al cambio climático). Sábado 28 de agosto, a las 21 horas, en el polideportivo del valle de Guesalaz (Muez). Programación Tierras de Iranzu.

PROYECTO CULTURAL 'LOS CAMINOS DEL ENCUENTRO' Con los Caminos de Santiago y las Rutas de la Seda como protagonistas. Proyecto que aúna narración, teatro, historia, música en directo y recursos.

>Domingo 29 de agosto en Los Arcos, serie La casa de Champagne. Teobaldo I, Teobaldo II (reyes de Navarra). Trovadores y troveros.

Verano

'CULTURA EN LA PLAZA' (ANSOÁIN) Actividades culturales a las 20 horas en la plaza Rafael Alberti.

>Viernes 27 de agosto, concierto a cargo de Mariachi Zacatecas.

>Domingo 29 de agosto, concierto a cargo de Trakamatraka.

'KALEKO KULTURAREN KOLOREAK' (AOIZ)

>Domingo 29 de agosto a las 12 horas en la plaza Baja Navarra, Euskal dantzak con los txistularis y dantzaris de Aoiz.

VERANO EN BARAÑÁIN

-'BARAKUSTIK' Conciertos acústicos en bares de Barañáin.

>Viernes 27 de agosto, en Alykris, Gussy. Reserva cenas: 948251045.

- TERRAZA CON ARTE. A las 20 horas en la plaza del complejo cultural. Entrada libre hasta completar aforo.

>Viernes 27 de agosto, concierto Pamplona Jazz Quartet meets Marta Marín & Candela Marín.

BERRIOZAR

>Viernes 27 de agosto a las 19 horas en la plaza Euskal Herria, recital de bertsolaris con Sustrai Colina, Ane Labaka, Andoni Egaña, Erika Lagoma. Presentador: Fernando Ambustegi.

>Sábado 28 de agosto a las 12 horas en la plaza Eguzki, teatro con el grupo Trapu Zaharrak: Turistreando.

>Sábado 28 de agosto a las 20 horas en la plaza Eguzki, música con Alfredo e Iker Piedrafita.

>Domingo 29 de agosto a las 20 horas en la plaza Euskal Herria, animación infantil con el grupo Almozandia: Nada en su lugar.

VERANO EN BURLADA

-CINE DE VERANO. A las 22 horas en la plaza de la casa de cultura. En caso de mal tiempo, en el auditorio.

>Viernes 27 de agosto, Paperezko hegazkinak (Aviones de papel). En euskera.

-CONCIERTOS.

>Sábado 28 de agosto a las 20 horas en el parque municipal, Ana Alcaide: Luna sefardita.

'FALCES, VERANO CON CULTURA'

>Viernes 27 de agosto a las 22 horas en la plaza de los Fueros, concierto tributo a The Beatles a cargo de The Nowhere Plan.

>Sábado 28 de agosto a las 21 horas en la plaza de los Fueros, actuación del grupo de danzas Makaia.

MURCHANTE. VERANO 2021

>Sábado 28 de agosto en la plaza Virgen de la Asunción, Tributo a Mecano Ai Dali, precio: 3 euros. Venta de entradas desde el lunes 23 de agosto en el ayuntamiento de 18 a 20 horas.

PAMPLONA. 'VIVA PAMPLONA VIVA'

-NOCHES DE CINE EN LOS BARRIOS. A las 22 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

>Viernes 27 de agosto en la Rochapea, La familia Addams.

-ENKLAVES. Conciertos en barrios y plazas.

>Viernes 27 de agosto en la Vuelta del Castillo, Zueroa Aznárez.

PUENTE LA REINA

>Sábado 28 de agosto a las 20 horas en Zurrutia, concierto de Argirumaiak y otro.

SANGÜESA-ZANGOZA, UN VERANO CON CULTURA

MÚSICA . En el jardín del Palacio Valleasantoro. Entrada gratuita hasta completar el aforo (necesaria la retirada de invitación desde el 6 de julio en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, en www.sanguesacultura.es y en www.sanguesa.es).

>Viernes 27 de agosto a las 20.30 horas, el trovador cubano Jorge Sánchez presenta Silvio en mí... y en ti.

VALLE DE EGÜÉS

>Sábado 28 de agosto a las 12 horas en Octógono de Gorraiz, vermú con Maialen Lecumberri + Dj's Go&Go.

VIANA

-RUTAS TEATRALIZADAS. Rutas para conocer el subsuelo de Viana. Salida a las 12 horas desde la Oficina de Turismo.

>Domingos 29 de agosto.

VILLAVA

En la carpa de la plaza consistorial. Entrada libre, hasta completar localidades, apertura de puerta 20 minutos antes. No se podrá comer, beber ni fumar dentro del recinto.

>Viernes 27 de agosto a las 20 horas, concierto a cargo de Hogei Berriro.

>Domingo 29 de agosto a las 22 horas, cine al aire libre: Akelarre.

ZIZUR MAYOR

>Viernes 27 de agosto a las 20 horas en la plaza de la casa de cultura, música con Unai Kox & Disruption Live: Rebels Techno.

Flamenco On Fire

CICLO 'GRANDES CONCIERTOS'

>Viernes 27 de agosto a las 20 horas en el Teatro Gayarre, Javier Ruibal presentará el disco Ruibal. Precio: 28 euros (butaca y platea) y 24 euros (palco).

>Viernes 27 de agosto a las 21.30 horas en Baluarte, Manuel Liñán presenta el espectáculo ¡Viva! Precio: 38 euros (sala) y 28 euros (palco).

>Sábado 28 de agosto a las 21.30 horas en Baluarte, espectáculo Libertad a cargo de Pansequito con Miguel Salado, Antonio Reyes con Dani de Morón e Israel Fernández con Diego del Morao. Precio: 38 euros (sala) y 28 euros (palco).

>Domingo 29 de agosto a las 21.30 horas en Baluarte, Buika presenta World Tour 2021. Precio: 38 euros (sala) y 28 euros (palco).

CICLO 'CALLES, BALCONES Y PATIOS'

-BALCÓN DEL AYUNTAMIENTO: A las 12 horas.

>Viernes 27 de agosto, Dolores La Agujetas y Domingo Rubichi.

>Sábado 28 de agosto, Niño de Elche y Raúl Cantizano.

>Domingo 29 de agosto, Pansequito y Miguel Salado.

-CORRALA DE CIVIVOX CONDESTABLE: A las 19 horas.

>Viernes 27 de agosto, Inés Bacán y Antonio Moya.

>Sábado 28 de agosto, Juanjo Navajas y Enrique El Vaca.

>Domingo 29 de agosto, Yerai Cortés.

-PALACIO DE EZPELETA: A las 20 horas.

>Viernes 27 de agosto, Rycardo Moreno y Ané Carrasco.

>Sábado 28 de agosto, David Carpio y Francisco Vinuesa.

>Domingo 29 de agosto, Diego del Morao e Israel Suárez El Piraña.

JORNADAS SABICAS Entrada libre previa retirada de invitación en la web del festival.

>Viernes 27 de agosto a las 13 horas en el Casino Principal, conferencia-concierto Cómo me aficioné al flamenco, a cargo de Juan Luis Cano, del grupo Gomaespuma, la cantaora Cristina Soler y el guitarrista Salva del Real.

>Sábado 28 de agosto a las 13 horas en la librería Katakrak, presentación del libro De la noche a la mañana, de José María Velázquez-Gaztelu. Al autor le acompañará Fermín Lobatón.

>Domingo 29 de agosto a las 13 horas en la Sala Gola de Baluarte, mesa redonda ¡Dame más reverb! Flamencos en el estudio, en la que participan Josemi Carmona, José Manuel Gamboa y Javier Limón. Modera: Fernando Vacas.

'ON FIRE KIDS'

>Sábado 28 y domingo 29 de agosto a las 12.30 horas en la Sala de Cámara de Baluarte, espectáculo infantil La sirenita entre mares andaluces. Entradas: 8 euros.

'CIUDADELA S.XXI' A las 18 horas en la Ciudadela. Entradas: 15-19 euros.

>Sábado 28 de agosto, Frank Maza y Niño de Elche.

>Domingo 29 de agosto, Big Lois y Juanito Makandé.

'RUTA SABICAS' Visita guiada que recorre los lugares más importantes para Agustín Castellón Campos Sabicas, que nació en Pamplona en 1912. Se visitan rincones importantes para el guitarrista en sus primeros años de vida, como San Lorenzo y Jarauta, lugares de reunión de la comunidad gitana de Pamplona, su casa natal y otros lugares en los que la leyenda de Sabicas se entremezcla con la historia de la ciudad.

Conferencias / Presentaciones

SALIDA PARA CONOCER A LOS MURCIÉLAGOS Sábado 28 de agosto a las 20 horas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Lumbier, conferencia a cargo de Juan Tomás Alcalde (doctor en Ciencias Biológicas). A las 21.30 horas, itinerario nocturno. Inscripción necesaria: teléfono 948 880874 / cinlumbi@navarra.es.

Kultur 2021

-EXPOSICIÓN.

>El último eguzkilore, exposición de pintura digital de Gua-Mia-Bu. Del 1 de julio al 31 de agosto en el Palacio del Señorío de Bértiz (jardín botánico y sala de exposiciones).

-PROGRAMACIÓN. Del 18 de junio al 4 de septiembre.

>Viernes 27 de agosto a las 20 horas en la plaza de España (paseo) de Lodosa, Luna Sefardita. Concierto a cargo de Ana Alcaide (voz, nyckelharpas, violín, atmósferas), Rainer Seiferth (guitarras) y Bill Cooley (psalterio, Ud, Santur, percusiones).

>Sábado 28 de agosto a las 21 horas en la plaza de Los Fueros / La Barca de Azagra, concierto a cargo del grupo No More Blues. Concepto musical que se mueve entre el swing, jazz, soul, blues, funk... Componentes: Silvia Pérez de Ciriza, José Antonio Tuñón y Maite Txurruka (voces), José Navarcorena (trompeta), Juana Etxauri (saxo tenor), Mario Fernandino (saxo barítino), Félix Elizalde (trombón de varas), Maite Sánchez Inchausti (teclados), Fernando Laguría (percusión), Iker Mateo (guitarra) y Pablo Alday (bajo).

Civican Verano

ACCESO ACTIVIDADES El acceso al edificio y a las exposiciones es libre y gratuito. El acceso a las actividades se realiza previa reserva por correo electrónico (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través del teléfono 948 222444, hasta completar el aforo. Cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas.

SESIONES A las 19 horas en la plaza Civican.

>Viernes 27 de agosto, Plastic Pop con Fat Cat (Juan Suescun).

Cursos

CURSOS DE VERANO DE UJUÉ: 'UJUÉ, UNIVERSIDAD DEL REINO: CIENCIA PARA TODO GÉNERO DE ARTES' Organizado por Jakiunde con la coordinación del académico y catedrático Humberto Bustince. La entrada es libre y no requiere apuntarse, salvo para los conciertos cuyas invitaciones se reparten bajo inscripción previa en www.jakiunde.eus/ujue2021. Para más información contactar con el gabinete de prensa de Jakiunde en el 617 300 217.

>Sábado 28 de agosto, a las 10.30 horas, apertura con autoridades; a las 11 horas conferencia El Patrimonio cultural, auxilio para el cuerpo y consuelo para el alma: algunos ejemplos. Ponente: Agustín Akarate, catedrático de Arqueología, académico de Jakiunde; a las 12.30 horas, conferencia De familias y otros habitantes. Ponente: Maite Apezteguía, arquitecta; a las 17 horas, visita guiada al Patrimonio histórico y cultural de Ujué. Con Esther Leza, maestra de Ujué; a las 19 horas, concierto Dolor, consuelo y alabanza en la música sacra. Lorenzo Ondarra y el romanticismo alemán. Concierto a cargo del Orfeón Pamplonés dirigido por Igor Ijurra, académico de Jakiunde.

>Domingo 29 de agosto, a las 10.30 horas, conferencia El patrimonio de los ancestros de Navarra; lo que nos dicen los huesos. Ponente: Concepción de la Rúa, catedrática de Antropología Física, presidenta del Comité de Ética para la investigación con seres humanos, académica de Jakiunde; a las 12..15 horas, conferencia y concierto Música y Emociones. Con Joaquín Zabalza y Jaime Berrade, del Conservatorio Superior de Música de Navarra. Madalena D'Oliveira, doctora en Filosofía; a las 16 horas, conferencia Ujué, pasado, presente y futuro de un paisaje. Ponente: Juan José Pons, profesor de Geografía y Ordenación del Territorio; a las 17 horas, conferencia Patrimonio inmaterial de Ujué. Con Alfredo Asiain Ansorena, director técnico Cátedra Patrimonio Inmaterial de Navarra, e Isabel Merino, investigadora Cátedra Patrimonio Inmaterial de Navarra; a las 18.30 horas, visita guiada al Patrimonio histórico y cultural de Ujué. Con Esther Leza, maestra de Ujué; a las 19.30 horas, clausura a cargo de Humberto Bustince, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Coordinador Cursos de Verano de Ujué y académico de Jakiunde.

ESCUELA NAVARRA DE TEATRO C/ San Agustín, 5. Tfno: 948 229 239. Email: info@laescueladeteatro.com

>Abiertas las inscripciones en los Estudios Profesionales de Arte Dramático. Hasta el 31 de agosto.

Visitas guiadas

'¡EXPRIME PAMPLONA'!, VISITAS GUIADAS DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (VERANO) Calle San Saturnino, 2. Teléfono: 9484 20700. Email: oficinaturismo@pamplona.es.

-PAMPLONA IMPRESCINDIBLE. Se oferta una visita general sobre Pamplona en castellano con una duración estimada de 90 minutos, en un recorrido a pie accesible para personas de movilidad reducida. La visita acerca al visitante a la historia de la ciudad, los sanfermines, la importancia del Camino de Santiago, la importancia de los parques y jardines, así como su gastronomía.

-VISITA GUIADA: LA CIUDADELA, NUESTRA MAYOR ESTRELLA. 27 de agosto. Horario: 19:00h. Punto de encuentro: Puerta de la Ciudadela (Avenida del Ejército). Adulto: 7€, Adulto PIC: 5.5€, 12-14años: 3€, Menor de 12 años: Gratis.

-VISITA GUIADA: HISTORIAS DESCONOCIDAS DE LUGARES CONOCIDOS. Fecha: 28 de agosto. Horario de salida: 19:30h. Punto de encuentro: Oficina de Turismo de Pamplona. Duración: 80 minutos. Adulto: 7€, Adulto PIC: 5.5€, 12-14años: 3€, Menor de 12 años: Gratis.

-VISITA GUIADA: DESCUBRE PAMPLONA CON ERREKA-INCOMING NAVARRA. La visita girará en torno a tres aspectos principales: los tres Burgos Medievales, el Camino de Santiago y los Sanfermines.

-VISITA PRIVADA: 'SECRETOS DE PAMPLONA'-DESTINO NAVARRA. Completa visita privada para grupos cerrados (máximo 10 personas). Itinerario (orientativo): Pamplona medieval y monumentos, Camino de Santiago, murallas y fortificaciones, San Fermín y recorrido del encierro, zona gastronómica (pintxos).

ACTIVIDADES EN EL PREPIRINEO NAVARRO

>Visitas guiadas Conociendo las foces y su entorno. Viernes, sábados y domingos del 16 de julio al 31 de agosto, a las 10 horas en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Lumbier. Inscripción necesaria: 948 880874 / cinlumbi@navarra.es.

VISITAS GUIADAS A LAS EXPOSICIONES DEL MUSEO MUÑOZ SOLA Sábado 28 de agosto. Inscripción gratuita hasta completar aforo. Información: 948402640.

'DISFRUTA TAFALLA/TAFALLA GOZATU' Venta de entradas en entradas.guiartenavarra.com. Plazas limitadas a 24 personas. Más información en el tfno 948741273.

>Sábado 28 de agosto, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, apertura de la bodega del Palacio de los Mencos. Entradas: 3 euros. Incluye degustación de vino.

>Domingo 29 de agosto, a las 11 horas, visita guiada al patrimonio histórico de Tafalla y degustación de pintxo y pote. Entradas: 5 euros.

ESTE VERANO EN EL MUSEO: VISITAS GUIADAS GRATUITAS Del 1 de julio al 31 de agosto (excepto fiestas de San Fermín. Estudiantes de Historia e Historia del Arte muestran las obras más destacadas del Museo de Navarra a través de dos recorridos:

-Seis obras maestras. El mapa de Abauntz, la estela de Lerga, el capitel románico de Job, la arqueta de Leire, el mural gótico de Juan Oliver y el retrato del Marqués de San Adrián pintado por Goya.

-La pintura mural gótica. Al hilo de la reciente renovación de la sala 1.9, itinerario por lo mejor del estilo gótico en Navarra.

>Horario: de martes a sábado: 11 horas (Seis obras maestras), 12.30 horas (Pintura mural gótica) y 17.30 horas (Seis obras maestras); Domingos: 11 horas (Seis obras maestras) y 12.30 horas (Pintura mural gótica). Jueves: Todas las visitas se realizarán en euskera.

Varios

ACTIVIDADES-TALLERES PARA MAYORES DE 65 AÑOS EN PLAZARA! Inscripciones por orden de llamada a través del 010 (948420100). Horario: jueves de 11.15 a 12.45 y viernes de 10 a 11.30 horas. Precio: 2,5 euros. Lugar: C/ Mayor, 31.

>Viernes 27 de agosto, viernes de paseo cultural: Ciudadela y su conjunto.

'VIVE ORGI / ORGI BIZI' Actividades culturales en el robledal de Orgi. Gratuito hasta completar aforo. Necesario abonar parking.

-III FESTIVAL CUENTACUENTOS: A las 12 horas.

>Sábado 28 de agosto, Cristina Martínez (castellano).

>Domingo 29 de agosto, Adam Redgrove (inglés).