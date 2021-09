Agenda de ocio de Navarra del viernes 24 de septiembre

Rock, jazz, folk

CICLO 'NOCHES EN LA CIUDADELA'. A las 21.30 horas en la pradera ubicada detrás del cuerpo de guardia, junto a la entrada que da a la avenida del Ejército. Venta de entradas: www.pamplonaescultura.es.

>Viernes 24 de septiembre, Nil Moliner.

>Sábado 25 de septiembre, Bad Gyal.

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Viernes 24 de septiembre a las 20 horas en la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki de Mutilva), Chill Mafia.

>Sábado 25 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio de Berriozar, La Topadora. A las 19.30 horas en el centro cultural Iortia de Alsasua, Andrea Santiago.

NATHY PELUSO Gira Calambre Tour. Viernes 24 de septiembre en el Pabellón Navarra Arena.

IBIL BEDI Beltxarga beltza. Viernes 24 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Venta anticipada: 8 euros, en taquilla: 10 euros, carné joven: 5 euros.

SIN MALA INTENCIÓN Pop rock. Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en el centro cívico Larraintzar-Biblioteca de Ultzama. Entrada libre hasta completar aforo.

JOSELITO EL MARIACHI Viernes 24 de septiembre a las 17.30 horas en la residencia de Tafalla.

IVÁN FERREIRO Cuentos y canciones. Sábado 25 de septiembre a las 20.30 horas en el Teatro Gaztambide de Tudela. Precio: 24 euros.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Sábado 25 de septiembre, a las 13 horas, vermouth concierto en la sala Clinker de Olazti/Olazagutía. Celebración 40 aniversario del local. Entrada libre.

CHUCHÍN IBÁÑEZ Y LOS CHARROS + TONY LÓPEZ Sábado 25 de septiembre, a partir de las 18.30 horas en el auditorio de la casa de cultura María de Maeztu de Artica. Apertura de puertas a las 18.00 horas. Concierto fin de gira 2021. Organiza: Ayuntamiento de Berrioplano. Entrada libre hasta completar aforo permitido (75%).

PANTXO BALBUENA Sábado 25 de septiembre a las 18.30 horas en la plaza del complejo cultural de Barañáin.

FESTIVAL DE CULTURA URBANA ATRAPA-2 Domingo 26 de septiembre a las 18.30 horas en Zentral, concierto a cargo de Moisés no duerme, Chico Roto y Zirze & Patricia Greham. Precio: 14 euros.

Música clásica

FESTIVAL DE MÚSICA BARROCA DE LA RIBERA ALTA

>Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en la bodega Marqués de Montecierzo de Castejón, actividad La voz del pueblo (entrada por la casa de cultura). A las 20 horas, en el mismo lugar, concierto de Capella de Ministrers: Crónica de Germanías.

>Sábado 25 de septiembre, a las 12 horas, en el castillo de Marcilla, mesa sectorial; a las 20 horas, en el mismo lugar, concierto de la Coral de Cámara de Pamplona: Concierto del castillo.

>Domingo 26 de septiembre, a las 20 horas, en la iglesia del convento de los Carmelitas de Villafranca, concierto de L'Apothéose: Oda a la naturaleza. También habrá un evento 100% digital: El secreto del jardín.

DANSERIE ENSEMBLE Sábado 25 de septiembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Villava. Concierto Música en la corte de los reyes y reinas de Navarra. Entrada gratuita.

CORO GOSPEL ALAIKAPELA DE PAMPLONA/IRUÑA Director: Daniel Amatriain. Domingo 26 de septiembre a las 12.30 horas en la iglesia de San Andrés de Villava/Atarrabia. Ciclo Abriendo el Camino. El Camino de Santiago. Organiza: Federación de Coros de Navarra.

BANDA DE MÚSICA DE VILLAVA / ATARRABIAKO MUSIKA BANDA Domingo 26 de septiembre, a las 12.30 horas, en la carpa de la Plaza Consistorial de Villava. Entrada libre hasta completar localidades.

Teatro/ Danza

ACTUACIONES DE TDIFERENCIA

>Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en el centro cívico de Orkoien, Tres en raya. Entradas: 3 euros.

GURE ZIRKUA En la carpa instalada en Ansoáin. Circo dirigido por el actor Iker Galartza. Venta de entradas: www.gurezirkua.eus.

>Viernes 24 de septiembre; viernes 1 de octubre, viernes 8 de octubre, viernes 15 de octubre y viernes 22 de octubre a las 19 horas.

>Sábado 25 de septiembre; sábado 2 de octubre; sábado 9 de octubre; sábado 16 de octubre y sábado 23 de octubre a las 16.30 y 19 horas.

>Domingo 26 de septiembre; domingo 3 de octubre, domingo 10 de octubre y domingo 17 de octubre a las 12 y 18 horas.

>Lunes 11 de octubre a las 16.30 y 19 horas; y martes 12 de octubre a las 12 y 18 horas.

LAS NIÑAS DE CÁDIZ El viento es salvaje.

>Viernes 24 de septiembre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Beriáin. Precio: 5 euros.

>Sábado 25 de septiembre a las 19 horas en el centro cultural Tafalla Kulturgunea. Entradas: 8 euros.

>Domingo 26 de septiembre a las 19.30 horas en la Casa de Cultura de San Adrián.

TROKOLO TEATRO Fabulantes. Sábado 25 de septiembre a las 18 horas en el frontón cubierto de Salinas de Oro. Entrada libre.

CÍA LEVELIBULAR CIRCO TEATRO Portamundos. Sábado 25 de septiembre a las 19 horas en Torres de Elorz. Circo teatral.

EVENTOS EN LA ESCUELA NAVARRA DE TEATRO

>Sábado 25 y domingo 26 de septiembre a las 20 horas, Amico Danza-Teatro: Amico on the beach.

MUESTRA DE TEATRO AMATEUR 2021 Precio: 3 euros.

>Sábado 25 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro de Ansoáin, Desafinados a cargo de Primera Fila y Centrado.

'EL ELECTO' Domingo 26 de septiembre a las 19.30 horas en el Teatro Gayarre. Adaptación y dirección: Cándido Pazó. Intérpretes: Fernando Coronado y Antonio Mourelos. Precio: 18 euros.

TEATRAKALACALLE Y CIRCO DABITXI El bosque mágico. En la Naturaleza como en casa. Cagar en el monte. Domingo 26 de septiembre y domingo 3 de octubre a las 10.30 y 17 horas en el cañón del río Iranzu. Recorrido teatralizado.

Cine

PROGRAMACIÓN EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precio de las entradas: 3 euros, salvo las proyecciones del ciclo Filmoteca Navarra, que tienen un precio de 1 euro.

-PROYECTANDO REINSERCIÓN. CINE Y MIRADAS ALTERNATIVAS A LA JUSTICIA : A las 19.30 horas.

>Viernes 24 de septiembre, La parte de los ángeles. Presentada por Rafael Sainz de Rozas, Director General de Justicia y Marta Miñana, subdirectora del Centro Penitenciario de Pamplona.

CICLO '#CINETAG' A las 18 horas en la Casa de la Juventud. Entrada libre previa retirada de invitación.

>Sábado 25 de septiembre, Persépolis.

CICLO DE CINE INDEPENDIENTE EN EL CINE MONCAYO DE TUDELA Precio: 5,50 euros.

>Sábado 25 de septiembre a las 18 y 22.30 horas; domingo 26 de septiembre a las 20.15 horas; lunes 27 de septiembre a las 18 horas; y martes 28 de septiembre a las 20.15 horas, El robo del siglo. Precio: 5,50 euros.

>Sábado 25 y lunes 27 de septiembre a las 20.15 horas; domingo 26 y martes 28 de septiembre a las 18 horas, Donde caben dos. Precio: 5,50 euros.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

CIVIVOX ENSANCHE Exposición Holodomor, el genocidio ucraniano. Del 6 al 25 de septiembre. Entrada libre. Aforo limitado.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición de fotografía antigua sobre el barrio de La Milagrosa, con imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Pamplona. Durante el mes de septiembre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 y desde octubre también los sábados de 8.30 a 13.30 horas.

>Exposición Escenarios fantásticos (con el cómic inédito de Pedro Osés proyectado en la pared). Del 20 de mayo al 30 de septiembre.

>Planta 2. Exposición de folletos, calendarios, pasquines, programas, catálogos del s. XVIII hasta la actualidad. Del 23 de septiembre al 30 de noviembre.

CENTRO PLAZARA! Exposición de óleos de Álvaro Mundiñano: Auzo Zaharra Barne Barnetik. Hasta el 30 de septiembre.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

GALERÍA ORMOLÚ Obra de Carmen Amilivia. Llena de agua y luz y sus paseos por el Arga. Del 6 al 30 de septiembre. Horario: lunes a viernes: de 9 a 14; lunes a jueves de 18 a 20 horas. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

GALERÍA MÍCHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas de Momo Puente-Piazza: Surensoñando. Del 17 de septiembre al 12 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Artistas: José Luis Mayor, Pello Azketa, María Jiménez, Alfredo Murillo, Nuria Umaniza, Beatriz Menéndez, Fernando García Guembe, Adam Gustaw Kozinski. Pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Alain Giacchi. Del 1 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición Naturaleza X2, de Carlos López y Marta Díez. Del 8 de julio hasta el 26 de septiembre. Horario: de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas. Entrada libre.

UNED DE TUDELA Horario de visitas: de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas.

>Exposición Un mundo, 17 retos: los ODS en la India a través de la Fundación Vicente Ferrer. Colección de fotografías con la que la organización pretende sensibilizar acerca del cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Del 14 al 30 de septiembre.

CASA DE CULTURA DE MURCHANTE Exposición Territorio libro, territorio libre. Del 24 de septiembre al 28 de octubre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU (ESTELLA) Exposición del artista estellés Pedro Irulegui León; 25 obras fotográficas en soporte de aluminio combinadas con técnicas de creación digital. Del 17 de septiembre al 31 de octubre.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición A mano y a mákina, de Miriam K. Desde el 23 de septiembre.

PATIO DE LA CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición de las obras presentadas al XVII certamen de pintura al aire libre. Del 15 al 30 de septiembre. Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábados de 10 a 14 y de 17 a 21 horas, domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario desde el 1 de julio: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas. Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA La Conquista de Navarra bajo el prisma de 4 artistas y la Historia de Navarra en 8 flash. Martintxo Altzueta, Fidel Azkoaga, Javier Etaio Tasio, Eneko Lizardi. Del 15 al 25 de septiembre. Horario: de 9 a 21 horas (de 14.30 a 15 horas cerrado).

>Etorkizun hobea eraikitzen (Vicente Ferrer Fundazioa / Levantando un futuro mejor (Fundación Vicente Ferrer). Fotografías de Pablo Lasaosa Vidal. Del 22 de septiembre al 17 de octubre. Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingos 3, 10 y 17 de octubre de 19 a 20 horas.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas. Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

CASA DEL VÍNCULO DE PUENTE LA REINA Horario: de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 19 horas, domingo de 11 a 14 horas.

>Exposición Acuarelas y mixtas, de Mikaela Urmeneta. Del 7 de septiembre al 3 de octubre.

>Exposición Huerta crítica. Del 8 al 30 de septiembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

SALA DE EXPOSICIONES DE LAS RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE VIANA Exposición Una mirada diferente / Begirada ezberdin bat, del fotoperiodista Unai Beroiz. Del 17 al 30 de septiembre, de lunes a viernes de 18 a 20 horas; sábados y domingos de 12 a 14 horas.

CASA TORRE DE DONAMARIA Exposición de escultura de Fernando Lesagibel. Hasta el 2 de octubre.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La escala de Jacob, del artista Fermín Alvira. Del 17 de septiembre hasta octubre. Viernes 24 de septiembre a las 19 horas, visita guiada a cargo del autor.

Salón del Cómic

ENCUENTROS CON AUTORES, FIRMAS, CONFERENCIAS, VISITAS GUIADAS, MESAS REDONDAS

>El viernes 24 de septiembre, Fernando Llor, Miguel Portro e Iñaki Zubizarreta firmarán ejemplares a las 18 horas en la librería Dragón Cómics de Estella. Y a las 19.30 horas, mantendrán una entrevista con público en la Casa de Cultura Fray Diego de Estella. Será una oportunidad para conocer Subnormal, una historia de acoso escolar, cómic autobiográfico en el que el exjugador de la ACB Iñaki Zubizarreta, en colaboración con el guionista Fernando Llor y el dibujante Miguel Porto, cuenta su brutal experiencia como víctima infantil de abusos escolares.

Conferencias

I JORNADAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES MIGRANTES En el centro intercultural igualitario de Estella. Viernes 24 de septiembre, a las 11.30 horas, recepción de participantes y público; a las 12 horas, Visión sobre la situación actual de las mujeres migrantes que participan en política, con Patricia Ruiz de Irizar (directora general de Políticas Migratorias); a las 13 horas, proyección del vídeo Jornada de trabajo en Pamplona; a las 13.30 horas, coloquio con algunas participantes de la jornada de trabajo; a las 14.15 horas, agradecimiento y cierre.

CHARLA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'MÚSICA. CINCO PUNTOS PARA HACER EXPLOTAR UN CORAZÓN', DE MAITANE BEAUMONT Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en la librería Katakrak. A cargo de la propia autora.

HOMENAJE A TOMÁS YERRO Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en Civican. Entrada gratuita. Aforo limitado. Reserva en el teléfono 948 275302 o en ateneo@ateneonavarro.es o en la web www.ateneonavaro.com/invitaciones.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 'MIGRAR Y RESISTIR. HISTORIAS DEL ÚLTIMO ÉXODO HACIA EUROPA', DE MÒNICA PARRA RÀFOLS Viernes 24 de septiembre a las 19 horas en Zabaldi. C/ Navarrería, 25. El acto irá acompañado de lecturas y de las imágenes del colectivo fotográfico Fotomovimiento.

AGENDA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Viernes 24 de septiembre a las 19 horas, presdentación del libro Música de Maitane Beaumont.

>Sábado 25 de septiembre a las 19 horas, presentación del libro Desafecto, La Casa de Verges de Iván Hernández & Marta Fontana.

MISS BEIGE Sábado 25 de septiembre a las 19 horas en el Museo de Navarra, Ana Esmith ofrece una conferencia performativa en torno a su personaje Miss Beige.

JORNADAS 'NAVARRA 1521-2021. GUERRA, IDENTIDAD Y CONFLICTIVIDAD EN LA EUROPA RENACENTISTA' En la Casa de Cultura de Villava. Inscripciones: enviar nombre, apellidos, teléfono y email a la dirección batalladenoain@gmail.com.

>Sábado 25 de septiembre de 9.45 a 13.30 horas, 1521, guerras de conquista, guerras de liberación. Moderador: Alvaro Adot Lerga. Intervienen: Manuel Rivero, Peio Monteano, Aitor Pescador, DiegoTellez, Erik Mugarza, Hanna Hakanson. A las 20 horas, concierto de música renacentista de la Corte de las Reinas de Navarra. Grupo: Danserie Ensemble.

Red Civivox

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE

>A las 18 horas en la Casa de la Juventud, proyección de Persépolis. Entrada libre, previa retirada de invitaciones.

DOMINGO 26 DE SEPTIEMBRE

>A las 20 horas en civivox Condestable, Músicas de domingo. Concierto a cargo de Olga Morral. Entrada libre, previa inscripción en el teléfono 010, en la red civivox o en www.pamplonaescultura.es.

Civican

HOMENAJE A TOMÁS YERRO Se recitarán poemas en su homenaje. Viernes 24 de septiembre a las 19 horas. Aforo limitado.

Visitas guiadas

RUTA MONUMENTAL PALACIO MARQUÉS DE HUARTE, CASA DEL ALMIRANTE Y PALACIO DE SAN ADRIÁN DE TUDELA Sábado 25 de septiembre a las 11.30 y 18 horas. Salida desde la oficina de turismo (plaza de los Fueros). Precio: 3 euros.

ECORRUTAS TEATRALIZADAS AL CAÑÓN DEL RÍO IRANZU Domingo 26 de septiembre. A las 10.30 horas. Lugar: punto de información del Monasterio de Irantzu. Recorrido teatralizado por un trazado lineal de 4,4 kms por el cañón del río Irantzu a cargo de Teatro en la Chácena. Reservas: teléfonos 646 185264 / 948 542371; info@tierrasdeiranzu.com. Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla. Precio: 7 euros y 4 euros (niños).

Varios

ACTIVIDADES EN GELTOKI

>Del 1 al 30 de septiembre, Zart!, exposición de páginas de la publicación colectiva Zart! del colectivo Tiza.

>Del 1 al 30 de septiembre, Siempre fuimos guerreras, exposición de ilustraciones y libros colaborativos.

ACTIVIDADES-TALLERES PARA MAYORES DE 65 AÑOS EN PLAZARA! Inscripciones por orden de llamada a través del 010 (948420100). Horario: jueves de 11.15 a 12.45 y viernes de 10 a 11.30 horas. Precio: 2,5 euros. Lugar: C/ Mayor, 31.

>Viernes 24 de septiembre, viernes de risoterapia.

JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO EN TUDELA Organizadas por la EPEL Tudela-Cultura en colaboración con el Museo de Tudela.

>Viernes 24 de septiembre, a las 12 horas, en el salón Santa Ana. Palacio Decanal, conferencia Proceso de restauración de la escultura: San Miguel. Ponente: Jesús Iturbide, técnico restaurador; a las 18 horas, en el salón Santa Ana. Palacio Decanal, conferencia Análisis de la obra pictórica El Juicio Final: un método infalible para acercar a los estudiantes al patrimonio y a la pintura flamenca. Ponentes: profesor Pablo Ijalba y Lucía Andrés Gracia, Salma Quist Semmak, Andrea Sánchez López, estudiantes de Historia del Arte.

>Sábado 25 de septiembre, a las 10 horas, visita al Claustro de la Catedral de Tudela; a las 11 horas, visita guiada a las exposiciones del Museo Muñoz Sola (Inscripción en el 948 40.26.40); a las 11.30 horas, taller de cerámica en la calle Rosso (inscripción en EPEL Tudela Cultura o 948 82.58.68).

>Domingo 26 de septiembre, a las 10 horas, visita al Claustro de la Catedral de Tudela; a las 11.30 horas, ruta histórica por Tudela. Salida desde la Oficina de Turismo (inscripción en EPEL Tudela Cultura o 948 82.58.68).

CUENTACUENTOS CON MUSAS Y FUSAS Viernes 24 de septiembre a las 18 horas en la plaza del complejo cultural de Barañáin.

FERIA Y MERCADO MEDIEVAL DE MURCHANTE Sábado 25 de septiembre de 11 a 21 horas en la plaza Virgen de la Asunción.

'VIVE ORGI / ORGI BIZI' Actividades culturles en el robledal de Orgi. Gratuito hasta completar aforo. Necesario abonar parking.

-III FESTIVAL CUENTACUENTOS: A las 12 horas.

>Sábado 25 de septiembre, Xabi Flamarique (euskera).

-CONCIERTOS. A las 18 horas. Se accede con entrada (parking incluido en el coste de la entrada).

>Sábado 25 de septiembre, Gregario de Luxe.

JORNADAS DE MEMORIA HISTÓRICA EN LERÍN

>Sábado 25 de septiembre, a las 12.30 horas, en la plaza Peña Baja, inauguración de la escultura y homenaje a las mujeres represaliadas en la Guerra Civil.

>Domingo 26 de septiembre, a las 18 horas, documental Florecica en el sótano del espacio sociocultural Pilar Ureta.

MISTERIO DE OBANOS 2022

>Domingo 26 de septiembre, a las 11 horas, en la plaza de los Fueros, Descubriendo el Misterio. Actividad txiki para toda la familia; a las 12.45 horas, Presentación del Misterio de Obanos 2022. Concierto de la Coral de Cámara de Pamplona en la iglesia de San Juan Bautista. Dirección: David Gálvez Pintado.