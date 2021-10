Agenda de ocio de Navarra del lunes 11 de octubre

Rock, jazz, folk

CHUCHÍN IBÁÑEZ Martes 12 de octubre a las 17 horas en Oskia Taberna de Errotz.

CICLO 'GIRANDO POR NAVARRA' Precio: 5 euros.

>Jueves 14 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor, La Niña hilo.

>Viernes 15 de octubre a las 20 horas en el Centro Cultural de Corella, La Niña hilo.

ANAIM CLUB FEST

>Jueves 14 de octubre en la sala Tótem de Villava,Pleura.

>Viernes 15 de octubre en el Teatro Gayarre, María Peláe.

Música clásica

EUSKADIKO ORKESTRA A las 19.30 horas en el auditorio de Baluarte. Precios: 18 / 27 / 35 euros.

>Lunes 11 de octubre, Brahms Fest. Dirección: Robert Treviño. Violín: Dimitri Makhtin. Violonchelo: Alexey Stadler. Piano: Tom Borrow.

Teatro/ Danza

GURE ZIRKUA En la carpa instalada en Ansoáin. Circo dirigido por el actor Iker Galartza. Venta de entradas: www.gurezirkua.eus.

>Lunes 11 de octubre a las 16.30 y 19 horas; y martes 12 de octubre a las 12 y 18 horas.

>Viernes 15 de octubre a las 19 horas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASAS DE NAVARRA A las 19 horas en el Teatro Gayarre. Precio: 12 euros.

>Martes 12 de octubre, De cómo Merybeth destronó a Mc Awen a cargo de la compañía Segunsurja. Dirección: Patxi Larrea.

TROKOLO TEATRO Zurgiñaren ipuina (teatro infantil y familiar). Martes 12 de octubre a las 17.30 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 3 euros.

VIRGINIA IMAZ Sex o no sex. Miércoles 13 de octubre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5). Precio: 9 euros (anticipada) y 11 euros (taquilla).

BIRJIÑE ALBIRA Ke-garaiak. Jueves 14 de octubre a las 19 horas en la Escuela Navarra de Teatro (calle San Agustín, 5). Precio: 7 euros (anticipada) y 9 euros (taquilla).

ILUNA Vencidos. Viernes 15 de octubre a las 20 horas en el Teatro de Ansoáin. Precio: 7 euros.

YLLANA Maestrissimo. Viernes 15 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Zizur Mayor. Precio: 15 euros.

PEDRO LLAMAS Y DAVID NAVARRO Monólogos 10. Viernes 15 de octubre a las 20 horas en la Casa de Cultura de Burlada. Precio: 15 euros (anticipada) y 18 euros (taquilla).

MAGO ODEI Viernes 15 de octubre a las 18 horas en el Auditorio de Barañáin.

YLLANA The Opera Locos. Viernes 15 de octubre a las 20.30 horas en el Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 12 euros.

TALLER DE TEATRO DE IRURTZUN Ver, oler, escuchar. Dirección: Ángel Sagüés. Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de octubre a las 19 horas en la Casa de Cultura de Irurtzun. Precio: 5 euros.

Cine

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-ADULTOS . Precio: 5,50 euros y 4 euros (lunes día del espectador).

>Lunes 11 de octubre a las 18 y 20.15 horas; y martes 12 de octubre a las 18 y 20 horas, Maixabel.

PROYECCIONES EN LA FILMOTECA DE NAVARRA Precios: entrada libre para la proyección del día 21 y para la día 11; 1 euro para las proyecciones del día 6 y del 14; 3 euros (resto de sesiones). Venta de entradas: anticipada (en taquilla y en www.fillmotecanavarra.com) y el día de la sesión (apertura de la taquilla 45 minutos antes del comienzo de la sesión). Obligatorio el uso de mascarilla.

-SESIÓN ESPECIAL.

>Lunes 11 de octubre a las 19.30 horas, Un viaje de 10 metros.

-BIENAL DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANA.

>Miércoles 13 de octubre, Viaje a Tombuctú.

-FILMOTECA NAVARRA.

>Jueves 14 de octubre a las 19.30 horas, proyección de cortometrajes documental.

-CINE Y JAZZ. Preámbulo musical a cargo de Asociación Pamplona Jazz. Presentación de la película: Carlos Medrano.

>Viernes 15 de octubre a las 19.30 horas, Jazz On a Summer's Day.

CICLO 'NUEVO CINE FRANCÉS' A las 18 y 20.15 horas en la sala del cine del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea. Precio: 4 euros.

>Jueves 14 de octubre, proyección de Las apariencias.

Exposiciones

PABELLÓN DE MIXTOS DE LA CIUDADELA Exposición Solo aquello que pasa por todas las puertas, de César Barrio. Hasta el 9 de noviembre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

POLVORÍN DE LA CIUDADELA Wild is the wind, exposición de Álvaro Matxinbarrena. Del 24 de septiembre al 31 de octubre. Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

ARCHIVO REAL Y GENERAL DE NAVARRA Exposición Guerra. Vivir la violencia y los conflictos en la Navarra de 1521. Hasta el 31 de diciembre. Todos los días de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Visitas guiadas gratuitas los sábados a las 12 horas con resreva de plaza en el teléfono 848 424667.

CAPILLA BARBAZANA DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA Exposición 75º aniversario de la coranación de Santa María la Real de Pamplona. A partir del 13 de agosto, hasta el mes de octubre. Se podrán observar las coronas y mantos de la coronación, carteles de artistas navarros, diseños de obras, publicaciones y una recopilación de material audiovisual original de 1946.

PALACIO DEL CONDESTABLE Horario: de lunes a viernes de 9 a 22 horas; sábados y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

>Bidasoa, bida so / Bidasoa, dos mirada, exposición de pintura de Juan Carlos Pikabea y de esculturas de Lesagibel. Del 6 de octubre al 4 de noviembre.

>2020, Pamplona en casa, exposición de fotografía de Pedro Pegenaute. Del 8 de octubre al 21 de noviembre.

CASA DE LAS MUJERES DE PAMPLONA Exposición Defensoras. Mujeres que transforman. Del 11 al 29 de octubre.

BIBLIOTECA DE NAVARRA (SALA DE EXPOSICIONES) Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30; sábados de 8.30 a 13.30 horas.

>Planta 2. Exposición de folletos, calendarios, pasquines, programas, catálogos del s. XVIII hasta la actualidad. Del 23 de septiembre al 30 de noviembre.

COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA Exposición colectiva Diversidad de 14 pintores navarros. Hasta el 22 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Avenida Baja Navarra, 47.

SEDE DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO Exposición de fotografías XL de Carlos Cánovas y Montse Zamorano. Del 5 de octubre al 21 de noviembre. Avenida del Ejército 2, 7ª planta.

SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Exposición de pintura Soñar colores, de Mª Ángeles Muerza. Del 17 de septiembre al 29 de octubre, de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas.

MUSEO DE NAVARRA Horario: de martes a sábados de 9.30 a 14 y de 17 a 19 horas; domingos y festivos, de 11 a 14 horas.

-En la sala 4.2, exposición Esto que veo, aquello que fue. Del 22 de octubre al 12 de octubre de 2021.

-Exhibición de los restos más antiguos de la cultura navarra en la Sala de Prehistoria.

-Exposición permanente visitable desde el 16 de junio. Mosaicos romanos, Arqueta de Leire, el mejor románico de Europa, las pinturas murales góticas y Todo el arte es contemporáneo.

-Exposición Develáre de Celia Eslava. A partir del 19 de junio.

-Capilla: exposición Basati Salvaje Wild de Gentz del Valle. Del 13 de mayo al 13 de marzo.

>Exposición Catorce más + Hamalau gehiago. Del 6 de octubre de 2021 al 6 de marzo de 2022.

CIVIVOX MENDILLORRI Exposición Sin tiempo / Denborarik gabe. Exposición de microrrelatos e imágenes. IES Mendillorri BHI en colaboración con el Instituto de la Memoria (Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra). Del 1 al 30 de octubre. Horario: de 9 a 14 y 17 a 21 horas.

CIVIVOX MILAGROSA Exposición fotográfica Las tetas de mamá / Amaren titiak. Hasta el 28 de octubre. Organiza: Amagintza (grupo de apoyo, lactancia y maternidad de Navarra).

NUEVO CASINO PRINCIPAL Exposición de pintura de Tere Gortari. Del 1 al 31 de octubre. Horario: de lunes a domingo de 11 a 13.30 y de 18 a 21 horas. Plaza del Castillo 44 bis, 1º.

GALERÍA MÍCHEL MENÉNDEZ Exposición de pinturas de Momo Puente-Piazza: Surensoñando. Del 17 de septiembre al 12 de octubre. C/ San Antón, 61.

GALERÍA ARTEA2 Exposición colectiva de artistas locales. Artistas: José Luis Mayor, Pello Azketa, María Jiménez, Alfredo Murillo, Nuria Umaniza, Beatriz Menéndez, Fernando García Guembe, Adam Gustaw Kozinski. Pintura, escultura, fotografía e ilustración. Del 17 de septiembre al 16 de octubre. Horario: de martes a sábado de 10 a 13.30 horas y de lunes a viernes de 17 a 20 horas. C/ Idoia, 9 bajo (Zizur Mayor).

GALERÍA ORMOLÚ Escuchando cubos. Exposición de esculturas de Eduardo Lacoma. Del 7 al 30 de octubre. C/ Paulino Caballero, 42 bajo.

ESPACIOARTE APAINDU Exposición Acéphale. Cabeza de artista, de Alfredo Murillo y Patxi Aldunate. Del 10 de septiembre al 28 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20 horas.

PATIO DE LA UNED DE TUDELA Exposición Una mirada diferente / Begirada ezberdin bat del fotoperiodista Unai Beroiz Nieto y organizada por la Red Navarra de Lucha Contra la Pobreza y Exclusión Social. Del 7 al 26 de octubre.

MUSEO MUÑOZ SOLA DE ARTE MODERNO DE TUDELA Horario de visitas: de miércoles a viernes de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas; sábados de 10.30 a 13.30 y de 17 a 20 horas; domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

-Exposición temporal. Exposición de las obras realizadas este año por las integrantes de la Asociación de Mujeres El Tazón Santa Ana. A partir del 7 de octubre.

-Exposición permanente. Colección de pintura francesa de los siglos XIX y XX de César Muñoz Sola.

CASA DE CULTURA DE MURCHANTE Exposición Territorio libro, territorio libre. Del 24 de septiembre al 28 de octubre.

MUSEO GUSTAVO DE MAEZTU (ESTELLA) Exposición del artista estellés Pedro Irulegui León; 25 obras fotográficas en soporte de aluminio combinadas con técnicas de creación digital. Del 17 de septiembre al 31 de octubre.

MUSEO DEL FERROCARRIL DE CASTEJÓN Exposición A mano y a mákina, de Miriam K. Desde el 23 de septiembre.

CENTRO CULTURAL DE NOÁIN Exposición No es para mí este sol de Aizpea de Atxa, Oihane Mitxeo, Ainhoa Unzué y Alba de la Portilla. Del 1 al 22 de octubre. Horario: de lunes a viernes de 16 a 20 horas.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Ensoñaciones oníricas - Tránsito. Exposición de Conchi Ororbia. Del 7 al 31 de octubre. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas, domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CENTRO CULTURAL DE TAFALLA KULTURGUNEAImanol Bengoetxea, artista. Exposición monográfica sobre la obra del desaparecido artista. Del 7 de octubre al 7 de noviembre. Horario: de lunes a viernes de 19 a 21 horas; sábados y domingos de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA (sala de exposiciones) Horario: de martes a sábado de 11.30 a 14 y de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Carlos, Príncipe de Viana (1421-1461). Del 23 de septiembre al 12 de octubre.

CASA DE CULTURA DE BERRIOZAR Darley 2014, exposición de pintura de Darley Holguin Valencia. Del 4 al 16 de octubre.

CASA DE CULTURA DEL VALLE DE ARANGUREN Horario: de lunes a viernes de 9 a 13 horas y de 14 a 21 horas.

>Exposición Cuadernos viajeros del Colectivo Variopintas. Del 4 al 28 de octubre.

CASA DE CULTURA DE BURLADA Horario: de lunes a viernes de 17 a 21 horas.

>Exposición de fotografía Afrotopía. Del 1 al 31 de octubre.

CASA DE CULTURA DE VILLAVA Etorkizun hobea eraikitzen (Vicente Ferrer Fundazioa / Levantando un futuro mejor (Fundación Vicente Ferrer). Fotografías de Pablo Lasaosa Vidal. Del 22 de septiembre al 17 de octubre. Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; domingo 17 de octubre de 19 a 20 horas.

DEPÓSITOS DE AGUA DE MENDILLORRI Exposición 40 años de carteles ecologistas. A partir del 2 de octubre.

BATÁN DE VILLAVA

>Exposición En los mismos ríos. Del 11 de septiembre al 24 de octubre.

MOLINO DE SAN ANDRÉS DE VILLAVA Exposición Ontziak. A partir del 2 de octubre.

CASA DE CULTURA ARIZKUNENEA DE ELIZONDO Horario: lunes a viernes de 18 a 21 horas; sábados y festivos de 11.30 a 13.30 y 18 a 21 horas.

>Exposición Amaiur, la memoria democrática. Del 7 de agosto al 12 de octubre.

>Descartados: del olvido al activismo, exposición de Marc Espin. Del 1 de octubre al 9 de diciembre.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA SCDR VALDORBA DE BARÁSOAIN Exposición de fotografías The Beat goes on, de Alicia Albiñana. Del 17 de septiembre al 17 de octubre, de miércoles a viernes de 19 a 21 horas; sábados, domingos y festivos de de 12.30 a 14.30 y de 19 a 21 horas.

PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BERTIZ Exposición de pintura al óleo Corazón pictórico / Bihotz piktorikoa de Diana Iniesta. Hasta el 31 de octubre. Visitable en horario del parque de martes a domingo. Para más información: www.dianainiestabenedicto.es.

LA FÁBRICA DE GOMAS Exposición La escala de Jacob, del artista Fermín Alvira. Del 17 de septiembre hasta octubre.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO Horario a partir de septiembre: de martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Desde el 1 de septiembre habrá visitas guiadas gratuitas de martes a viernes a las 18 horas. Los sábados y domingos serán a las 12 horas. Gratuitas con la entrada la museo. El primer domingo de cada mes la visita es dramatizada. Necesario realizar reserva antes del viernes previo a las 13 horas a través de la web (visitas dramatizadas).

EXPOSICIONES

>Exposición Pseudología fantástica de Cristina de Middel. A partir del 14 de octubre.

>Exposición Proyectos: cuatro décadas de Manolo Laguillo.

>Espacio Ortiz Echagüe, exposición permanente destinada a mostrar la obra fotográfica de José Ortiz Echagüe.

>Exposición En torno a María Josefa Huarte, colección Museo Universidad de Navarra. A partir del 6 de octubre.

PROGRAMACIÓN

>Jueves 14 de octubre a las 19 horas, masterclass con la artista Cristina de Middel. Entrada libre previa retirada de invitación hasta completar el aforo.

>Viernes 15 de octubre a las 19 horas, Cómo hacer cosas con... a cargo de El Ballet La noche de San Juan de Roberto Gerhard. Entrada libre previa retirada de invitación en web o taquilla hasta completar el aforo.

Conferencias

POLARIZACIÓN Y CRISPACIÓN POLÍTICA Miércoles 13 de octubre a las 19.30 horas en el salón de actos del Colegio de Médicos (avenida de Baja Navarra), conferencia a cargo de Ignacio Escolar (periodista). Organiza: Foro Gogoa. Entrada libre hasta completar el aforo.

AGENDA KATAKRAK Calle Mayor, 54.

>Miércoles 13 de octubre a las 19 horas, presentación del libro Mercados reproductivos: crisis, deseo y desigualdad de Sara Lafuente.

>Jueves 14 de octubre a las 19 horas, presentación del libro Mandamentu hipermodernoak de Iñigo Martínez Peña.

ACTIVIDADES EN LA SALA DE ÁMBITO CLTURAL DE EL CORTE INGLÉS Es necesario inscribirse para acceder a los actos a través del siguiente correo electrónico: ambitoculturalpamplona@elcorteingles.es.

>Miércoles 13 de octubre a las 18 horas, actividad infantil El gran juego de Luca.

CICLO 'LAS IDEAS SUENAN' A las 19 horas en el Archivo Real y General de Navarra (calle Dos de Mayo). Entrada libre hasta completar el aforo. Organiza: Jakiunde.

>Miércoles 13 de octubre, Música y significado. Dulces sinfonías de los troyanos a cargo de Luis Ángel de Benito (profesor del Conservatorio de Madrid y director del programa Música y significado de Radio Clásica).

OCTUBRE EN KARRIKIRI Calle Javier, 4.

>Miércoles 13 de octubre a las 19.30 horas, presentación del libro Izengoititegia de Koldo Colomo y Kike Amonarriz.

>Viernes 15 de octubre a las 19.30 horas, presentación del libro Sekula ez liokete euli bati hegalik kenduko de Oier Guillan y Amaia Apalauza.

LA MODERNIDAD ELUSIVA. JAZZ, BAILE Y POLÍTICA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y EL FRANQUISMO Jueves 14 de octubre a las 19 horas en la sala de la planta 1 de la Biblioteca de Navarra, charla a cargo de Iván Iglesias. Entrada libre hasta completar el aforo.

CICLO 'ALL THE JAZZ' En la biblioteca de Navarra.

>Jueves 14 de octubre a las 19 horas, La modernidad elusiva. Jazz, baile y política en la guerra civil española y el franquismo a cargo de Iván Iglesias.

SITUACIÓN DEL AGRO NAVARRO Ponente: Felipe Azpiozko, técnico de EHNE. Viernes 15 de octubre, a las 19 horas, en el Centro Comunitario Plazara (C/ Mayor, 31).

Civican

ESCUELA DE HUMANIDADES

>Miércoles 13 de octubre a las 19 horas en el auditorio, conferencia Provincia Europa con José Luis Villacañas.

PERSPECTIVAS

>Jueves 14 de octubre a las 19 horas en el auditorio, encuentro La comprensión pública de la ciencia y sus consecuencias con Carolina Moreno y Joaquín Sevilla.

SOSTENIBLES

>Viernes 15 de octubre a las 18 horas en el vestíbulo, presentación y visita guiada. A las 19 horas en el auditorio, encuentro entre Esteban Manrique y Eduardo Aznar.

Varios

TALLER Y CUENTACUENTOS Lunes 11 de octubre a las 18 horas en la biblioteca infantil de la Biblioteca de Navarra, Ñam, ñam... esto está muy rico. Taller gratuito, plazas limitadas. Inscripciones en la biblioteca (848 427797; bibliotecanavarra@navarra.es).

CUENTACUENTOS Miércoles 13 de octubre a las 18 horas en la sala infantil de la Biblioteca de Navarra, cuentacuentos Ongi etorri ipuinetara.

'OTOÑO SOLIDARIO 2021' EN BURLADA

>Del 1 al 31 de octubre. Exposición de fotografía Afrotopía en la casa de cultura. Horario: laborables de 17 a 21 horas.

>Miércoles 13 de octubre a las 19.30 horas en la casa de cultura, conferencia Vacunas contra la desigualdad a cargo de Carlos Mediano y Amadou Mbaye.

CUENTACUENTOS A las 18 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (plaza Eguzki) de Mutilva. Entrada libre.

>Miércoles 13 de octubre, cuentacuentos en castellano con Ventura Ruiz.

CUENTACUENTOS EN SANGÜESA Niños entre 3 y 8 años. A las 18.30 horas en la sala de usos múltiples del Palacio Vallesantoro de Sangüesa. Entrada gratuita hasta completar aforo. Es necesaria la retirada previa de invitaciones en la casa de cultura de martes a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, llamando al teléfono 948 870251 o por mail: infocultura@sanguesa.es.

>Miércoles 13 de octubre, Cuentos tranquilizantes a cargo de Sergio de Andrés.

MES CONTRA LA POBREZA Información e insripciones: www.redpobreza.org. Organiza: Red Navarra contra la Pobreza y la Exclusión Social.

>Del 7 al 26 de octubre en la UNED de Tudela,exposición fotográfica Una mirada diferente. Horario: de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 21 horas.

>Jueves 14 de octubre a las 18.30 horas en Plazara, Derecho a la vivienda: de la lucha a la regulación.

>Viernes 15 de octubre a las 9 horas en civivox Condestable, Jornada Leyes para combatir la desigualdad.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA INFANTIL DE BURLADA Uso obligatorio de mascarilla.

>Viernes 15 de octubre, a las 17.30 horas, taller (castellano), Voy a hacer un libro. (Inscripciones del 1 al 8 de octubre en la biblioteca).

ACTIVIDADES EN GELTOKI Del 1 al 30 de octubre, exposición fotográfica Family of human de Iraitz Iriarte, Andrea Luri y Javier Igea. De lunes a viernes de 10 a 21 horas.

Cursos

TALLER 'VOY A HACER UN LIBRO' Jueves 14 de octubre a las 17.30 horas en la biblioteca pública de Noáin. Para niños de 8 a 12 años. Entrada libre, previa inscripción. Organiza: Editargi (Asociación de Editores de Navarra).

TALLER DE FANZINES Sábado 16 y 23 de octubre de 10.30 a 13.30 horas en Harrobi de Ansoáin. Taller dirigido a jóvenes de 12 a 16 años e impartido por Irati Fernández y Nerea Aguado. Inscripciones gratuitas hasta el 13 de octubre en Harrobi.