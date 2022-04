Agenda de ocio de Navarra del sábado 9 de abril

Rock, jazz, folk

>Sábado 9 de abril a las 18.30 horas, Gatibu. Anticipada: 18€ + gastos. Sold out.

>Domingo 10 de abril a las 19.30 horas, Supersuckers. Anticipada: 18€ + gastos. Les acompaña la banda riojana Tobogán.

ISMAEL SERRANO Presentación nuevo disco Seremos. Sábado 9 de abril, a las 29 horas, en la Sala Principal de Baluarte. Precios: 35 y 38€.

EL TREN Sábado 9 de abril a las 20 horas en el café bar Bigaroa. Concierto de rock and roll.

KULTO KULTIBO + SENYOR OCA Sábado 9 de abril a partir de las 20 horas en la Sala Tótem de Villava. Anticipada: 10€ + gastos. Taquilla: 14€.

LORENZO SÁNCHEZ Sábado 9 de abril, a las 13 horas (vermouth concierto) y a las 19.30 horas (concierto), en el parque municipal de Burlada. Entrada libre.

FLAMENCO SIN SULFITOS Al cante y guitarra Agujetas Chico. Al baile Beatriz Morales. A la percusión Carlos Merino. Sábado 9 de abril, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Olazti-Olazagutía. Entradas: 6 euros anticipada y 8 en taqulla.

CICLO DE CONCIERTOS 'GIRANDO POR NAVARRA / BIRA NAFARROAN BARNA' Entradas: 5 euros. Consultar en cada espacio.

>Sábado 9 de abril a las 20 horas en la casa de cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos, Jo & Swissknife.

JOSU HERNÁNDEZ ASURMENDI Concierto-presentación del disco A mis 20 años. Sábado 9 de abril a las 19 horas en el Teatro de Ansoáin. Entradas: 10 euros. El artista contará con la colaboración en directo de los artistas invitados: Paula Antón, Chuchín Ibáñez, Víctor Castillo, Itziar Sánchez, Esther Vidondo, Charli Jiménez, Alberto Gurrea, Sarah Muro, Jesús Mendoza, María Herrera, Alejandro Espinosa, Ángel Luquin, Laura Sesma, Javier Marañón, Arantxa Hernández, Comparsa de gigantes y cabezudos de Javier Bozal y Escuela de Jotas Manuel Turrillas. Presentadora: Ana Duarte. Tarde de jotas y rancheras donde se rendira homenaje póstumo al cantante Roberto Aguilar, recientemente fallecido en Barcelona y que iba a actuar en la gala.

FESTIVAL ESTACIONES SONORAS (ABRIL)

>Sábado 9 de abril a las 19 horas en el auditorio del centro cultural Avenida de Cascante, concierto de Sebastián Pitré Nómade, un viaje alrededor del mundo a través de la música. Entradas: 2 euros.

>Domingo 10 de abril a las 19 horas en el centro cultural Avenida de Cascante, Jazzy Leap & Jazzy Leap Band: Hosanna. Kirk Franklin y clásicos del góspel. Entradas: 7 euros.

ALTXATU-UNIDAD ALAVESA (HERDOIL + ROTTEN XIII + KINBONBO) Sábado 9 de abril a las 18 horas en el frontón de Lumbier-Irunberri. Entradas: 15 euros.

LEIHOTIKAN Sábado 9 de abril a las 21.30 horas en el parque Ilargi de Berriozar.

MOSCOW DEATH BRIGADE Domingo 10 de abril a las 21.30 horas en la Sala Tótem de Villava. Anticipada: 12€ + gastos. Taquilla: 15€.

Música clásica

FESTIVAL DE MÚSICA SACRA Todas las actuaciones son a las 20 horas. Entradas en taquilla y en www.baluarte.com

>Sábado 9 de abril, en la iglesia de los PP. Carmelitas, Coral de Cámara de Pamplona con Hispanica Versio y Nordic Voices con Lamentation-Consolation, respectivamente. La actuación de Nordic Voices contará con la participación de las sopranos Tone Elisabeth Braaten e Ingrid Hanken, la mezzosoprano Ebba Rydh, el tenor Per Kristian Amundrod, el barítono Frank Havroy y el bajo Rolf Magne Asser.

>Domingo 10 de abril, en Baluarte, Federación de Coros de Navarra. Interpretará el Gran Miserere, del compositor navarro Hilarión Eslava. Actuará también la Joven Orquesta de Pamplona, la soprano Cristina Sevillano, la alto Lucía Gómez, el tenor José Luis Sola y el bajo Iñaki Fresán.

IN TEMPORE ABESBATZA CORO & ENSEMBLE Concierto The Holy Spirit Mass, de Kim André Arnesen, para coro y orquesta. Se incluye iluminación ambiental y video maping. Sábado 9 de abril a las 19 horas en el centro cívico Pedro Iturralde de Falces. Entradas: 5 euros.

BANDA DE MÚSICA DOINUA DE BERRIOZAR Concierto con temas de Michael Jackson. Sábado 9 de abril, a las 19 horas, en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar. Colaboran: Laura Parra y Nora Arregui. Entradas: 5€.

CORO DE CÁMARA AIZAGA DE PAMPLONA O crux, spes unica. Director: Javier Echarri López. Órgano: Jorge Nicolás Enrique. Sábado 9 de abril, a las 20.15 horas, en la capilla de San Fermín (iglesia de San Lorenzo). Entrada libre hasta completar aforo.

CORO DIVERTIMENTO Sábado 9 de abril a las 19.30 horas, concierto sacro en la iglesias de las Recoletas de Pamplona. Director: Fernando Ramírez. Entrada libre.

LA PAMPLONESA En el Teatro Gayarre. Entradas: 4 euros.

>Homenaje a Pablo Sorozábal. Domingo 10 de abril a las 12 horas. 125º aniversario del nacimiento del compositor vasco.

AULA DE CANTO DEL CSMN Domingo 10 de abril a las 12 horas en el Nuevo Casino Principal. Plaza del Castillo, 44-B, 1º. Concierto con obras de Mozart, Beethoven, Puccini, Rossini, Sorozabal, Halffter y Gustavino.

BANDA DE MÚSICA DE MURCHANTEEuro sinfónico. Band concert. Ángel Bellido, Aisha Bordas, Kevin Coll, Laia Benaches. Dirección: Víctor Cornago Serrano. Arreglos musicales: Francisco Andreu Comos. Domingo 10 de abril, a las 18.30 horas, en el polideportivo municipal de Murchante. Precio: 3€.

Teatro/ Danza

CLOWN TRICICLE Hotel Flamingo.

>Sábado 9 de abril a las 19.30 horas, en el centro cultural Iortia de Altsasu. Entradas: 12 euros anticipada y 15 en taquilla.

ANTZERKI AROA Karrikiri Elkartean (Xabier karrika, 4). Sarrerak: 3 euro. Bonua: 10 euro.

>Apirilak 9, larunbata, 12:30etan, Laban (Gazteluko plazan, 2): Kaktus Antzerkia Konpainia: Nora zoaz, Kalamity?

ESPECTÁCULO DE OSCAR TEROL Mundos Para Lelos. Sábado 9 de abril a las 20 horas en el Teatro Gayarre. Entradas: 20 euros en patio de butacas, 18 euros en palco.

ENT-NAE Dzist-Dzast. Ganador del concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil 2021, en la modalidad de euskera. Sábado 9 de abril, a las 18 horas, en la Escuela Navarra de Teatro.

KILIMAK TEATRO / WORK N PROGRESS Clownfinada. Sábado 9 de abril a las 20 horas en el Teatro de Villava. Teatro amateur. Entradas: 5 euros.

TEJEMANEJE TEATRO El Caballero de la triste figura. Adaptación del Quijote de Cervantes. Adaptada y dirigida por Itziar Vaquero. Sábado 9 de abril, a las 19 horas, en civivox Jus la Rocha. Entrada libre. Organizado por Jubilados El Salvador y Jubilados Rochapea Vieja.

LAUARIN DANTZA Zubi. Sábado 9 de abril a las 20 horas en el teatro de la casa de cultura de Burlada. Entradas: 6 euros anticipada, 8 euros en taquilla.

ESTEFANÍA DE PAZ La reina del Arga. Sábado 9 de abril a las 19 horas en la casa de cultura María de Maeztu de Berrioplano (Artica). Entradas en taquilla: 6 euros, anticipada: 5 euros.

YERBABUENA PRODUCCIONESLucio, una reflexión escénica. Guión y dirección: Marco Bellizi, Pilar Chozas, Martina Cabanas. Sábado 9 de abril, a las 20 horas, en el Auditorio del Carmen de Sangüesa. Entradas: 6 euros anticipada y 8 en taquilla.

LUCÍA HIDALGO Impulso. Sábado 9 de abril a las 19 horas en la casa de cultura de Beriáin. Propuesta de baile en solitario que cuenta con el acompañamiento de Rafel Borja a la guitarra, Keko Galindo a la percusión e Israel Paz al cante. Una producción flamenca con diferentes palos, que serán escaparate imprescindible que llamen al cante y al baile más tradicional. Entradas: 10 euros.

AKA TEATRO Also Known As. Sábado 9 de abril, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de Huarte. Entrada: 6€.

XIX EDICIÓN DE TEATRO DE PRIMAVERA A las 18.30 horas en el Espacio Escénico Los Llanos de Estella-Lizarra. Organiza: Kilkarrak y Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

>Domingo 10 de abril, Vengo del mar, Camerino Teatro (Pamplona-Iruña).

OIER ZÚÑIGA ERESIA. Lurra arin bekizu ama. Teatro social en euskera. Domingo 10 de abril a las 19.30 horas en el Teatro de Villava. Entradas: 4 euros.

MAGO OLIVER & LIUBA Cuento mágico medieval. Domingo 10 de abril a las 18 horas en el teatro de la casa de cultura de Burlada. Entradas: 3 euros.

TXALO PRODUKZIOAK Lehendakari gaia. Domingo 10 de abril a las 19.30 horas, teatro en euskera en la casa de cultura de Irurtzun. Entradas: 8 euros.

CLOWNIC Hotel Flamingo. Domingo 10 de abril a las 19 horas en la casa de cultura del Valle de Aranguren. Humor. Entradas: 6 euros.

TROKOLO TEATRO Txus & Txu. Domingo 10 de abril a las 18 horas en el centro cultural de Noáin. Entradas: 3 euros.

ADOS TEATROA Aporofobia STOP. Domingo 10 de abril, a las 19 horas, en el Centro Cultural Tafalla Kultugunea. Entrada libre previa retirada de invitación.

ILUNA PRODUCCIONES Con los ojos abiertos. Domingo 10 de abril, a las 19.15 horas, en el salón de actos del CP Fco. Arbeloa de Azagra. Entradas: 6€.

TITIRIGUIRI, TEATRO DE TITERES Pinocchio, eldarniozko istorioa. Domingo 10 de abril, a las 17 horas, en la Casa de Cultura de Olazti-Olazagutia. Entradas: 3 euros anticipada y 3,5 taquilla.

Cine

CINE COMERCIAL EN TAFALLA En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

- Adultos . Entrada 5,50€. Lunes, día del espectador: 4€.

>Sábado 9 y domingo 10 de abril a las 20 horas, lunes 11 a las 18 y 20.15 horas, proyección de Código emperador.

> Infantil. Entradas: 4,50€.

>Sábado 9 y domingo 10 de abril, a las 17.30 horas, proyección de Los tipos malos.

CINE CLUB EN EGÜÉS En la Sala Oihanburu-Biblioteca Municipal del Valle de Egüés (Sarriguren).

>Domingo 10 de abril a las 17.30 horas, El planeta de los simios.

'MR. LINK. JATORRI GALDUA' Cine infantil en euskera. Domingo 10 de abril a las 18 horas en la casa de cultura de Zizur Mayor. Entradas: 3 euros.

Exposiciones

CIUDADELA Horario: de martes a sábados de 11.30 a 13.30 y de 18 a 20.30 horas; domingos y festivos de 11.30 a 13.30 horas.

>Pabellón de Mixtos . Planta baja. #Stendhal, reinterpretación de la belleza de las obras de la escultura clásica desde las artes gráficas. Autor: Gonzalo Nicuesa, profesor de Dibujo en las Escuelas de Arte y Superior de Diseño de Pamplona y Corella. Hasta el 1 de mayo.

>Pabellón de Mixtos . 1ª planta. Sastraka / Maleza, experiencia multidisciplinar en la que han colaborado los creadores Pello Lizarralde, José Ignacio Agorreta, Imanol Úbeda e Imanol Rayo. La muestra aúna literatura, pintura, fotografía y música. Hasta el 1 de mayo.

>Polvorín. Propuesta artística Siluetas de Iñigo Labaien. Reflexión a través de la fotografía. Hasta el 15 de mayo.

>Horno. Exposición Bajo la piel. Traslaciones y disonancias, del artista estellés Jaime Eguaras Roa. Obras fotográficas, escultóricas y audiovisuales que exploran los estereotipos y roles masculinos. Hasta el 15 de mayo.

TEATRO GAYARRE Exposición A pie, a escena, de Teresa Sabaté y Virginia Santos Itoiz. De marzo a junio, con visita guiada el 10 de mayo a las 19 horas.

GELTOKI

>Exposición Arte como grito por la liberación animal, de Beatriz González Rojo. Pintura cruda y cargada de realidad. Durante el mes de abril.

>Exposición fotográfica de la Asociación Samay sobre las realidades a las que hacen frente las mujeres en Guatemala. Del 8 al 30 de abril.

PALACIO DEL CONDESTABLE

>Patio . Exposición Historia de la hostelería navarra contada por las mujeres, propuesta que incluye 20 imágenes de estudio y 40 fotos caseras. Hasta el 19 de abril, de lunes a sábado de 8 a 22 horas y domingos de 9 a 14 y de 17 a 22 horas.

>Salas 1 y 2 . Exposición con motivo del 25º aniversario del Nafarroa Oinez. Obras de 86 artistas. Dentro de la programación de Artea Oinez. Hasta el 24 de abril.

>Atrio. Primera planta . Exposición Mirar la arquitectura / Arkitekturari begira, 56 fotografías participantes en el concurso de fotografía organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN). Hasta el 30 de abril.

>Exposición Buesa. El valor de la palabra. El valor del compromiso, de la Fundación Fernando Buesa. Del 6 de abril al 25 de mayo.

CIVIVOX JUS LA ROCHA La ciudad de los olvidados, muestra de las Hermanas Hospitalarias organizada por la Fundación Benito Menni. Trata las inhumanas condiciones de las personas con enfermedad mental en África. Horario: de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 21 horas.

BIBLIOTECA DE NAVARRA Sala de exposiciones. Exposición Control+C / Control+V de Elvira Palazuelos. Del 8 de marzo al 30 de abril. Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 20.30 horas; sábados de 8.30 a 13.30 horas.

LA PUERTA GÓTICA (COLEGIO MAYOR BELAGUA) Exposición de esculturas Buena gente, del artista vizcaíno Javier Santurtun. Del 5 de abril al 5 de junio. Horario: de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 20 horas; sábados de 9 a 14 horas; domingos y festivos, cerrado.

ESPACIO ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS Sótano 2. Horario: de 17.30 a 21 horas. Exposición Fanático en el Ámbito. Tributo al cine del artista Adrián Pereda. A partir del 1 de abril.

CASA DEL ALMIRANTE DE TUDELA Exposición A destiempo, de Rafael Navarro. Del 10 de marzo al 15 de mayo, de martes a sábados de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas, y domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.

CASA DE CULTURA DE ZIZUR MAYOR Exposición Yerma. Zuk Dance. Itsaso A. Cano y Miguel PG. Del 7 al 28 de abril. Horario: de lunes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

CASA DE CULTURA DE SANGÜESA Horario: de martes a sábado de 19 a 21 horas; domingos y festivos de 12 a 14 horas.

>Exposición Lucio. La utopía en viñetas, de Mikel Santos Belatz. Del 7 al 24 de abril.

S.C.D.R. VALDORBA (BARÁSOAIN) Exposición de carteles del artista polaco Krzysztof Bialowicz. Durante el mes de abril.

SEÑORÍO DE BERTIZ Diversidad. Exposición de pinturas de Pedro Arizcuren Elizondo. Del 1 al 29 de abril. Horario: de 10.30 a 13.30 y 16 a 18 horas (excepto del 11 al 24 de abril que permanece abierta hasta las 19 horas).

LA FÁBRICA DE GOMASLa alquimia de lo sentido. Exposición de Carlos López. A partir del 18 de febrero. Calle Fuente de la Teja, 12 (Pamplona).

BAR LANBROA Exposición Tost-arte. Del 23 de marzo y durante todo el mes de abril.

BAR EL MOLINO DE CAPARROSO Exposición de pintura El Color en mi vida, de Elena Nuin. Del 18 de marzo al 1 de junio. Martes a domingo (lunes descanso semanal). Cuesta Club Natación.

LA MODERNISTA Insumisas. Exposición de ilustración de Alicia Calle. Hasta el 23 de abril. Horario: de martes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Entrada libre. C/ Mercaderes, 21.

Museo Universidad de Navarra

HORARIO De martes a sábados de 12 a 15 y de 17 a 20 horas, domingos y festivos de 11 a 14 horas. Lunes cerrado. Visitas guiadas: de martes a viernes a las 18 horas; sábados y domingos a las 12 horas. Gratuitas con la entrada al Museo. El primer domingo de cada mes, además de la visita guiada, el visitante puede disfrutar de una visita dramatizada. Es necesario realizar reserva. Horario de Semana Santa: del 12 al 24 de abril abierto de 11 a 14 horas, excepto el 11, 14, 15 y 18 de abril (cerrado).

EXPOSICIONES

>Exposición Walking East, de Hamish Fulton. A partir del 24 de marzo de 2022.

>Exposición En torno a María Josefa Huarte, colección Museo Universidad de Navarra.

>Exposición The Edge, de Álvaro Laiz. A partir del 7 de abril.

CICLO CARTOGRAFÍAS DE LA MÚSICA

>Sábado 9 de abril a las 19.30 horas, The electric voice, de Nicholas Iserwood. Entradas: 14 y 16 euros.

TALLER INFANTIL 'MI PRIMER RETRATO DE CARBÓN' Sábado 9 de abril a las 10.30 horas. Entradas: 6 euros por persona.

Conferencias / Presentaciones

AGENDA DE KATAKRAK C/ Mayor, 54.

>Sábado 9 de abril a las 12 horas, presentación del libro El feminismo queer es para todo el mundo, de Gracia Trujillo.

CHARLAS EN TAFALLA Sábado 9 de abril a las 11.30 horas en la sala del cine del centro cultural Tafalla Kulturgunea, Reportaje y procedimientos artísticos, a cargo de Marta Colell; y Fotografía de autor. La necesidad de comunicar y expresar ideas, a cargo de Jaume Buxeda.

Ayuntamiento de Pamplona

'BIBLIOTECA DE SEMILLAS'

>Sábado 9 de abril a las 10 horas en la biblioteca pública de Txantrea, visita guiada Volar por el parque del Mundo y conocer sus árboles, a cargo de Félix Rey.

TEATRO PARA BEBÉS Ludens, a cargo de la compañía Tyl Tyl. Sábado 9 de abril a las 10.30 y 12.30 horas en Civivox Jus la Rocha. Entrada: 3 euros, con inscripción previa.

#CINETAG Sábado 9 de abril a las 18 horas en la Casa de la Juventud, proyección cinematográfica: Mandarinas, de Zaza Urushdaze.

Civican

El acceso a las actividades, salvo que se indique lo contrario, se realiza previa reserva por correo electrónico (informacioncivican@fundacioncajanavarra.es) o a través de la Línea Fundación Caja Navarra (948 222 444), desde el 10 de enero (09:00) y hasta completar aforo. Cada persona podrá realizar un máximo de 2 reservas.

EXPOSICIÓN 'FELICES LAB' Vestíbulo. Del 1 al 21 de abril. De la Asociación El Buen Vivir. Conceptos básicos sobre la felicidad tanto a nivel individual como colectivo.

LABORATORIO 'PROGRAMA TU GUITARRA ELECTRÓNICA'

>Sábado 9 de abril, de 18 a 19.30 horas, en el Aula 3. Dirigido a público joven a partir de 12 años, que se acercarán a la tecnología con los nuevos kits de aprendizaje llamados Micro:bit. Impartido por Juan Carlos Bravo, ingeniero.

Cursos

TALLER DE MAGIA Sábado 9 de abril a las 19 horas en el gimnasio del instituto de Sarriguren.

TALLER INFANTIL DE SEMANA SANTA EN EL MUSEO DE NAVARRA: 'UNA CARTOGRAFÍA DE IMAGINARIOS Y PAISAJES CRÍTICOS', DE JABIER VILLARREAL Apertura de inscripción desde el 19 de marzo. Fechas: 19, 20, 21 y 22 de abril de 11 a 12.30 horas. Para niños/as de entre 5 y 12 años. Impartido por la Chincheta Bruna (castellano y euskera). Plazas: 20. Precio: 15 euros.

TALLERES CREATIVOS INFANTILES EN EUSKERA En Geltoki. 19, 20, 21 y 22 de abril a las 12 horas. Planeados para las vacaciones escolares.

TALLER DE INFORMÁTICA PARA PERSONAS MAYORES Taller gratuito dirigido a mayores de 65 años. Fechas: del 2 al 18 de mayo de 2022. Horario: de lunes a viernes, de 15.00 a 17.00 o de 17.00 a 19.00 horas. Información e inscripciones: Espacio Activo de Cruz Roja Navarra. C/ Aralar, 2–Pamplona. Tl. 948 206442 / espacioactivonavarra@cruzroja.es

Visitas guiadas

AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS. PROGRAMA DE PRIMAVERA: VISITAS GUIADAS GRATUITAS Reservas: cabanillasromanico@gmail.com

>Visita a la iglesia románica de la Orden hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Declarado monumento histórico-artístico por el Consejo de Ministros en 1983.

>Trujal de la Casa de Belver. Declarado bien de interés cultural con categoría de monumento en 2006 por el Gobierno de Navarra.

>Grupos: máximo de 15 y mínimo de 10. Es necesario uso del coche para el traslado al trujal.

>Horario: 11 a 14 horas.

>Días: 9 y 30 de abril; 24 de abril (Día de difusión del patrimonio, jornada especial de mañana y tarde); 1 y 14 de mayo; 12 de junio.

Varios

PRIMAVERA FOTOGRÁFICA 2022 En el centro cultural Tafalla Kulturgunea.

-Exposiciones.

>Manhattan... había una vez, de Marta Collel. Del 7 de abril al 1 de mayo.

>Muro, de Jaume Buxeda. Del 7 de abril al 1 de mayo.

9ª FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA DE REAS NAVARRA Sábado 9 de abril en Geltoki (antigua estación de autobuses). Amplio programa de actividades para todos los públicos: talleres de color, juegos colaborativos, marionetas, taller de serigrafía, pintxos, pintura, etcétera.

EL AÑO DE HIERRO. SUS PINTURAS Y SUS LIBROS EN SU CENTENARIO 1922-2022 Centenario del nacimiento del poeta José Hierro. Organiza: Bilaketa.

>Domingo 10 de abril, de 12 a 14 horas, en Universo Sonámbulo. Espacio cultural abierto de Aoiz (local antigua Caixa), exposición de libros, muchos de ellos con ilustraciones y pinturas del mismo autor.