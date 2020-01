‘Killer Inside: The Mind of Aaron Hernández’, serie de Netflix sobre el deportista

La serie repasa su vida desde sus orígenes humildes hasta su llegada a los New England Patriots de la NFL.

La serie repasa su vida desde sus orígenes humildes hasta su llegada a los New England Patriots de la NFL.

los ángeles - De estrella del fútbol americano a ser acusado de asesinato, Netflix ha presentado esta semana Killer Inside: The Mind of Aaron Hernández, una serie documental que escruta cada centímetro del auge y caída de este malogrado deportista de origen latino. Con casi 200 minutos de duración divididos en tres capítulos, Killer Inside se adentra en un caso que conmocionó a Estados Unidos y trata de explicar qué pudo sucederle a este atleta que acabó suicidándose en la cárcel en 2017 con solo 27 años y cuando ya había sido condenado por asesinato. "¿Cómo pudo una persona que lo tiene todo en el mundo, que tiene una carrera y una habilidad increíbles, y ninguna preocupación financiera, cómo pudo involucrarse en algo así?", resume Patrick Haggan, uno de los fiscales que intervino en los casos contra Hernández.

El documental repasa su vida, desde sus orígenes en una familia de ascendencia puertorriqueña hasta su llegada a los New England Patriots de la NFL, pero quizá lo más interesante sean las llamadas telefónicas de Hernández con familiares y amigos que articulan toda la serie. "Hice todo lo que pude para tener una buena vida, pero no funcionó. ¿Qué más podría haber hecho? Lo di todo para tener la vida de mis sueños, pero no funcionó", asegura en una de esas llamadas.

La causa, el porqué, los motivos. Todo lo que gira en torno a Hernández acaba llegando a ese callejón sin salida y Killer Inside, lejos de ofrecer una respuesta concluyente, aporta numerosas pistas de lo que pudo pasar por la cabeza del jugador. En primer lugar, retrata a su familia en Connecticut (ninguno de sus miembros participa en el documental) y explica cómo Hernández destacó desde joven como gran talento del fútbol americano. Ahí se cruza la sombra de su padre, un hombre muy estricto, agresivo y con problemas de alcoholismo y que murió cuando Hernández era un adolescente. "A Aaron le costaba estar solo. Nunca estuvo más solo que cuando murió su padre, y su hermano fue a la universidad, y su madre... Pasó por muchas cosas que le hicieron sentir muy solo", apunta su amigo Stephen Ziogas. Otro aspecto que resalta Killer Inside es su condición de homosexual, que trató de ocultar especialmente dentro del machista ambiente del deporte profesional.

Killer Inside concluye con el suicidio de Hernández, aunque el caso sigue despertando muchísimo interés: el miércoles, coincidiendo con el estreno de la serie, Aaron Hernández fue tendencia en Twitter en Estados Unidos.