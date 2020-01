Maialen y Anne siguen en la Academia de Operación Triunfo

PAMPLONA. Ariadna y Nick son los primeros concursantes nominados en la nueva edición de Operación Triunfo 2020 tras no recibir votos de sus compañeros para salvarles. Las dos navarras, Maialen y Anne, vivirán una semana tranquila en la Academia. Todos los votos de rescate fueron para Rafa, el tercer nominado. La favorita tras la primera gala, Eva, ha podido elegir con quién cantará la semana que viene. Será Flavio.

Anne cantó "Another Love", deTom Odell, con Flavio, y Maialen "Sinmigo" con Bruno.

Maialen Gurbindo interpretó el tema de Rozalen y Mr. Kilombo. Javier Llano, locutor de Cadena Cien, destacó que el tema le iba como "anillo al dedo" a la navarra. "Se ajusta a un registro que parece que lo sacas con solvencia, destacando los "matices luminosos y de color" durante la interpretación. "Sobre todo has demostrado algo básico dentro de la industria: una personalidad propia, pero a este jurado le gustaría que asumieses más riesgo, aunque sigues en la Academia."

"No tiene que ponerte nerviosa hoy porque lo has hecho excelente en el piano junto a Flavio. Los dos habéis sido dioses del Olimpo. Habéis cantado increíble y habéis transmitido muchísimo con la canción. Tú, en los ensayos, desafinabas en las notas agudas y cuando lo has cantado aquí lo has hecho como una reina. Felicidades y cruzas la pasarela", sentenció Natalia Jiménez sobre la actuación de Anne Lukin.





Las dos navarras no lograron colarse entre las favoritas, aunque fueron bien valoradas.