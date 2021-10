Con los deberes hechos

La liguilla de cuartos del Cuatro y Medio llega mañana a su fin con la disputa entre el navarro Peio Etxeberria y el vizcaíno Aitor Elordi (17.15 horas). Un Labrit sin limitaciones de aforo será testigo de este duelo, sin trascendencia para la clasificación, pero con las ganas intactas por parte de ambos pelotaris, de cerrar con una victoria esta fase.

En el reparto de material se vio la tranquilidad en ambos, sabedores que no hay mucho en juego pero aun así dispuestos a dar espectáculo y competir por llevarse el punto. Tanto Etxeberria como Elordi coincidieron en que las pelotas eran bastante similares.

Peio Etxeberria llega en un gran estado de forma, ya clasificado para semifinales tras imponerse a Altuna (18-22), vigente campeón de la competición. "Estoy contento por haber llegado hasta aquí, pero no está nada hecho", señala el navarro.

En su cabeza solo hay hueco para el encuentro de mañana y para los entrenamientos, de las semifinales, de momento, no opina: "Trabajo día a día, no pienso en las semifinales porque por el camino puede pasar cualquier cosa y no llegar", comenta el navarro. "Es un partido importante, no todos los días puedes jugar con un Labrit lleno", menciona.

En Elordi ve un duro contrincante que sabe que no le va a poner las cosas fáciles: "Ha demostrado que está en un momento muy bueno, en la primera jornada no pudo ser, pero le sacó las cosquillas a Altuna". Pese al buen campeonato y un marcador inmaculado, para el pelotari navarro no está todo el trabajo hecho: "Los deberes se terminan cuando te calas la txapela", culmina Etxeberria. En las semifinales le espera el ganador del Urrutikoetxea contra Laso del grupo B.

Por otro lado, Aitor Elordi intentará maquillar su clasificación en la liguilla con una victoria que culmine este torneo en el que ha tenido más juego que triunfos. "Va a ser mi último partido en este campeonato y voy a salir con la misma intensidad que en los anteriores", dice el pelotari de Berriatua que ve un balance general positivo a su participación en este Cuatro y Medio: "He dejado a grandes pelotaris fuera del campeonato para ser mi primera vez", asume.

Elordi buscará poner en un aprieto a Etxeberria con las mismas armas que ha ido demostrando en encuentros anteriores. "Peio llega con confianza, y más después de ganar a Altuna", destaca de su rival para mañana.

El mayor aliciente para ambos va a ser poder disfrutar del frontón de Labrit lleno, sin restricciones y con un público a la espera de espectáculo, "Va a ser un día bonito para nosotros con todo lleno", se alegra Etxeberria.

Elordi, por su parte, comenta que, al no contar ambos con la presión, ya que está todo decidido, se va a poder jugar "relajados, pero sin dejar de saber que es otro partido más".