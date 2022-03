Juanma Hernández: "La culpa no la tiene la organización de la Vuelta, el problema está en el sistema y no lo hemos sabido pelear"

Juanma Hernández, mánager del Caja Rural-RGA analiza la situación de los conjuntos Continental Pro después de ver como su equipo se quedaba fuera de la Vuelta España al no recibir la invitación. Desde el año 2012 el conjunto navarro había acudido a todas las Vueltas.

¿Cómo ha asumido el conjunto no estar en la Vuelta?

–La sensación es mala y eso que lo esperábamos. Nos habían adelantado que estaba difícil ir y que querían cambiar. Llevábamos muchos años acudiendo a l a Vuelta y querían rotar. Había equipos como el Kern Pharma, que se quedó fuera el año pasado, que si este no lo invitaban perdía el patrocinio. El Euskaltel Euskadi está porque hay tres etapas en el País Vasco. Al final, el equipo que más participaciones tenía éramos nosotros.

El motivo principal es por rotación, pero deportivamente son los mejores en el ránking.

–A nivel deportivo creo que tenemos el mejor equipo y se ve en el ránking. Los fichajes que habíamos hecho son buenos, nos reforzamos con gente importante. La decisión es esa y no se han querido centrar en el tema deportivo. El año pasado en la Vuelta, salvo la última semana que tuvimos problemas de salud, nos fue muy bien. Nos lo han trasmitido que no se han basado en temas deportivos.

La antigüedad en el pelotón de la Vuelta significa que se han hecho las cosas bien durante muchos años, pero en esta ocasión ha jugado en su contra.

–Entiendo que si dejan fuera por segundo año al Kern Pharma les dejaría el patrocinador. Tenemos el ejemplo del Delko Marsella en Francia que lo dejaron dos años fuera y desapareció. Por ese lado, lo entiendo, me puede gustar más o menos pero es lógico. Lo mismo me pasaría a mí si me dejan fuera dos años seguidos, en esa situación Caja Rural lo dejaría, no tendría ningún sentido gastarse el dinero para que no te inviten. No es ni ningún tipo de presión a la Vuelta, es su casa y pueden hacer lo que quieran.

¿Cómo afecta esta decisión al proyecto de esta temporada?

–Le hemos dado una vuelta y hemos decidido ir a Polonia, que es una carrera World Tour, también iremos al Tour de Britain y haremos carreras buenas, y más con la plantilla que tenemos: Mikel Nieve, Prades, Barcelo y otros que mantuvimos del año pasado como Jonathan lastra. Tenemos que buscar un calendario alternativo para suplir la Vuelta España, no desanimarnos y, encima, ganar. Carreras como la Vuelta a Burgos, con corredores de altura y que normalmente no tienes el nivel, tenemos que ir a morder. El objetivo antes era la Vuelta, ahora son todas las carreras.

Uno de los grandes atractivos del Caja Rural para esos fichajes que menciona era correr la Vuelta. ¿Cómo se lo han tomado Nieve, Barceló o Prades?

–Han reaccionado bien. El primero que me llamó fue Mikel Nieve y me dijo: "Juanma, no vamos, pero no hay que desanimarse, hay que buscar otros objetivos". Para un corredor como Mikel que lleva tantas Vueltas, Giros y Tours en sus piernas lo ha asimilado bien. No lo pensaba, creía que iba a ser el peor, pero me dijo que hay que buscar otras alternativas y destacar en otros sitios. Les he transmitido la tranquilidad de que si este año nos hemos quedado fuera, el año que viene, si siguen con nosotros, estarán en la Vuelta.

El mensaje es de tranquilidad y que tampoco se acaba el mundo por no ir a la Vuelta España.

–Tenemos que demostrar ganando carreras que se han equivocado. Hay que demostrar en la carretera que tenemos el hueco. No se acaba el mundo y tenemos que pelear por otras vías. El camino no es quejarse a Unipublic (organizador de la Vuelta), han hecho lo que tenían que hacer y me ha tocado a mí la desgracia. Tenemos que unirnos los equipos pequeños. Siempre hemos estado pendientes de que nos representasen la gente del World Tour pero no lo van a hacer, están mirándose su ombligo y sus intereses no son los mismos. Hay que conseguir los objetivos de la mano de los organizadores. Ellos nos tendrán que apoyar, ya que van a salir beneficiados. Pensar que con los 18 World Tour van a vivir siempre es irreal.

¿Cómo se puede solucionar el tema de que cada año se quede un equipo fuera?

–la pelea que hay que tener ahora es que tenemos que defender la categoría Pro Continental desde ya, y lo teníamos que haber hecho antes. Cuando ves las orejas al lobo te das cuenta de que lo tienes que pelear. Tenemos que volver a un formato de 200 corredores, no hay tanto peligro en las carreteras. En la París-Roubaix, ¿por qué corren 200 cuando las carreteras son bastante peores? Tenemos que volver a ese formato y de esa forma habrá equipos Pro Continental, que no tienen la oportunidad de correr una grande, que puedan asistir. Que vayan los dos mejores del ránking y cinco invitaciones. Hay abanico para que no se carguen ni se muera el ciclismo.

Lo que propone es buscar la unión entre los equipos Pro Continental para acabar con el problema de las invitaciones.

–la Vuelta, el Giro y el Tour ya nos apoyan y por eso conseguimos una tercera invitación para este año. Y la UCI ha estado casi negando no darla. Lo que tenemos que conseguir es más invitaciones. No es peligroso los 200 corredores como se demostró en los Juegos o en el Campeonato del Mundo. ¿Por qué no va a haber en las tres grandes, donde el único problema es en la primera semana con las etapas llanas donde hay mucho nerviosismo? Tenemos que pelearlo porque se van a cargar el ciclismo. Al final, va a haber una gran liga y punto, como en el fútbol. No se puede pensar en un ciclismo de 18 equipos y que hagan desaparecer al resto.

¿Piensa que el problema radica en el reglamento?

–No podemos echarnos a llorar y pensar que Unipublic es injusto. Ellos tienen un reglamento y lo tienen que cumplir y nosotros tenemos que buscar que se cambie, no echar las culpas a Unipublic porque no nos han invitado. La culpa no la tienen ellos, es problema del sistema y no lo hemos sabido pelear o hemos estado muy cómodos hasta que nos ha pasado lo que nos ha pasado.

¿Cómo afecta la ausencia en la relación con los patrocinadores?

–Caja Rural estaba al corriente en las reuniones que tuvimos con la Vuelta, en ese aspecto ya lo tenían asumido y no va a pasar nada. Con Seguros RGA tampoco. Igual alguno de los patrocinadores pequeños se resiente y nos deja, es posible. Nuestro patrocinador principal nos ha transmitido tranquilidad y seguiremos adelante. Si no nos invitan el año que viene, pienso que tendremos problemas y los tendrá cualquier equipo español que esté dos años sin correr una gran vuelta. Soy el primero que lo asumirá y dirá a los patrocinadores, "hasta aquí hemos llegado".

¿Se ha llevado a cabo alguna negociación entre los equipos y la UCI para acabar con el tema de las invitaciones?

–Para conseguir la tercera invitación hemos tenido conversaciones con España, Francia e Italia, tanto organizadores como equipos. Sabíamos que la podíamos conseguir y tenemos previsto hacer una videoconferencia con todos los equipos de la categoría antes de que acabe este mes para buscar ese objetivo. Hasta hace menos de cuatro años corrían 200 y se bajó por temas de seguridad, que no sé de donde se lo sacaron y que fue una gran tontería. Hay que volver al formato que teníamos antes, donde habrá invitaciones, no solo para los equipos españoles, franceses e italianos, sino para conjuntos de otras nacionalidades que hoy en día no tienen acceso.

¿Cree que esto que pasa en el ciclismo es aplicable al resto de deportes, esa perdida de identidad de los grandes?

–Claro que lo es. Lo hemos visto en el fútbol donde han estado peleando por una gran liga y es inviable. Si mañana hacen una gran liga entre Madrid, Barcelona... desaparecen el resto, la televisión y los patrocinadores irían con ellos. Eso no es el deporte, hay una base para que ellos sean los mejores del mundo, si la pirámide no funciona, se va a tomar por saco. El baloncesto está igual. La Euroliga es un coto un poco cerrado que creo que también se están equivocando. Tiene que ser todo más abierto.

El Caja Rural tiene una filosofía muy clara de fijarse en las categorías inferiores.

–Siempre nos ha gustado trabajar con la base y seguirla muy de cerca. Arriba se termina. En el ciclismo todos piensan que con 18 años van a ser figuras y eso ha pasado siempre. Pogacar o Evenepoel están ahí, pero Contador y Valverde destacaban e Induráin con 18 ya se veía que era un fenómeno. Deportistas jóvenes que maduran los ha habido siempre, pero son pocos.