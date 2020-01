Con la mente en 'semis'

viena - Con la clasificación ya asegurada para la semifinales, las selecciones de España y de Croacia se enfrentan hoy (16.00 horas, Teledeporte) en un encuentro marcado por la duda sobre si les conviene desfondarse para lograr la primera plaza del grupo o reservar energías para las semifinales.

Y es que tanto españoles como croatas, que ya guardaron prácticamente a todos sus titulares en el encuentro que jugaron el lunes con la República Checa, son conscientes de la importancia de llegar lo más frescos posibles físicamente a la lucha por las medallas. Sobre todo, teniendo en cuenta la dura batalla que se libra en el grupo de Malmoe y que impedirá tanto a los de Jordi Ribera como a los de Lino Cervar saber de antemano con quién se medirán en las semifinales en el caso de concluir primeros o segundos.

No obstante, el seleccionador español advirtió de que el "gen competitivo" de los Hispanos no les permite salir a ningún encuentro con otro objetivo que no sea el de lograr la victoria. "La selección tiene ese gen competitivo y el equipo va a salir a ganar. Luego ya veremos lo que pasa en el partido, pero la idea es seguir sumando y llegar con buenas sensaciones a las semifinales", aseguró.

Un triunfo que, como recalcó el preparador, el conjunto español tratará de lograr sin renunciar a su habitual política de rotaciones, máxime teniendo en cuenta el largo desplazamiento que España tendrá que realizar entre Viena y Estocolmo el día previo a la disputa de las semifinales. "Nosotros tenemos que seguir con nuestra idea de las rotaciones, porque luego vienen las semifinales y, además, con un viaje de por medio y tenemos que llegar bien a ese partido", insistió el seleccionador.

Especulaciones al margen sobre la conveniencia o no de exprimir al máximo al equipo, Jordi Ribera advirtió de las dificultades que entrañará derrotar al conjunto balcánico, que como España cuenta todos sus partidos por victorias en el torneo. "Hay que tener mucha paciencia en defensa, porque disponen de una primera línea muy rica en recursos. No sólo es que colectivamente jueguen de memoria, sino que además poseen una creatividad que hace difícil establecer un patrón de juego para poder anticiparnos", explicó.

Y es que si por algo destaca Croacia es por el talento que atesora en la primera línea, donde no es extraño que Lino Cervar haga coincidir sobre el campo a los centrales Domagoj Duvnkjak, Igor Karacic y el jugador del Barça Luka Cindric.

España también tendrá que recurrir a la paciencia en ataque para superar la defensa 5-1 que suele plantear el conjunto croata y que se ha convertido en este Europeo en un auténtico quebradero de cabeza para todos sus rivales. "Mientras que el 5-1 de España es más abierto, de más riesgo, con la idea de recuperar balones y de forzar los errores, el de Croacia es un poco más de refuerzo de la zona central y eso dificulta mucho la construcción de juego, con ese avanzado tan grande", advirtió el técnico español.

portugal dice adiós La selección portuguesa, gran revelación del Europeo, se despidió de cualquier posibilidad de acceder a las semifinales tras caer ayer por 24-29 ante Eslovenia, que se acerca a la lucha por las medallas. El conjunto luso, verdugo de la todopoderosa Francia en la primera fase del torneo, necesitaba vencer para llegar con opciones al último compromiso.

Eslovenia llega a la última jornada de la segunda fase, en la que se medirá con Noruega, dependiendo de sí misma para lograr el pase a unas semifinales continentales que no disputa desde 2004, cuando fue subcampeona en el Europeo disputado en su país. - Efe

LIGA ASOBAL

el helvetia-barça, el 5 de febrero

Miércoles. El Helvetia Anaitasuna comenzará la segunda vuelta de la Liga Asobal en casa, en La Catedral, recibiendo al FC Barcelona, líder de la competición. El encuentro se disputará el miércoles 5 de febrero, a las 20.30 horas, y será emitido a través de la aplicación de la LigaSports. No será el único enfrentamiento de ese día. También se jugarán el Bidasoa-Ademar de León, el Quabit BM Guadalajara-BM Logroño La Rioja y el Fertiberia Puerto Sagunto-Liberbank Cuenca. Antes del comienzo de la segunda vuelta, Anaitasuna disputará eliminatoria de la Copa del Rey. El 30 de enero la ida en tierras vallisoletanas y el 2 de febrero la vuelta en casa. - B.E.I.