Un derbi para empezar

La Primera Nacional masculina alza este fin de semana el telón. De nuevo los cuatro representantes navarros de la competición salen a escena, con idéntica ilusión que en años anteriores. Con la misma motivación que se vive en los comienzos. Con las ganas intactas de completar la mejor de las temporadas.

Beti Onak, Helvetia Anaitasuna, BM Uharte y Jacar San Antonio, encuadrados en el Grupo C, volverán a competir en una categoría que eleva año tras año su exigencia. Donde la línea entre lo amateur y lo profesional se va difuminando en algunos casos, pero que aun y todo mantiene la esencia de lo que es el tercer peldaño del balonmano estatal.

De primeras, el caprichoso sorteo quiso que en la primera jornada se viva ya un derbi. Algo nada descabellado, por otra parte, ya que con cuatro equipos navarros en la competición la probabilidad era muy factible. El Beti Onak y el Helvetia Anaitasuna se enfrentarán en el polideportivo Hermanos Induráin a partir de las 18.00 horas. Por su parte, el BM Uharte tendrá de inicio una difícil papeleta en la pista del Trapagaran (18.50 h); y el Jacar San Antonio recibirá en el pabellón de Maristas, en Sarriguren, a Il Capo Hondarribi Bidasoa (18.30 h).

Sergio Moracho afronta su tercera temporada a los mandos del Beti Onak. Un equipo ya hecho a la categoría, que navega habitualmente en zona tranquila, pero que no renuncia a nada y no es difícil verlo en la zona alta. Metiendo el hocico. El técnico del conjunto villavés ya advierte de que este curso, también, procurarán "estar lo más arriba posible", si bien son "conscientes" de que "a nivel de entrenamientos, de potencial y de recursos no estamos a la altura de otros en la categoría". Aun así, con la "humildad y la sencillez" por bandera, el Beti Onak tiene "muchas ganas de empezar con buen pie y hacerlo lo mejor posible esta temporada". "El primer partido ya es un derbi, con mucha intensidad. Anaitasuna lleva muchos años arriba y es un equipo muy completo. Nosotros iremos con tranquilidad, a pesar de que un derbi siempre es algo que pone un poco tensos a los chicos, porque siempre quieren dar lo mejor", explica Sergio Moracho.

Enfrente tendrá a un Helvetia Anaitasuna que esta temporada estrena banquillo. Fermín Iturri, hasta hace poco segundo con Carlos García –ahora en la dirección deportiva del club–, coge los mandos del equipo. Un "cambio grande", según reconoce el nuevo entrenador del conjunto pamplonés, pero que afronta con "ilusión". "Llevo mucho tiempo aprendiendo de Carlos, le he visto gestionar el equipo siendo jugador y más tarde como ayudante, así que afronto este reto con ganas de trabajar con un equipo muy joven y de hacer las cosas bien".

Tras completar un extraordinario papel la pasada temporada, donde acabó disputando de nuevo fase de ascenso a División Honor Plata, el Helvetia quiere seguir pisando con firmeza en la competición, sabedor que lo más importante como buen filial "es que los jugadores puedan subir al primer equipo". "El éxito final estará en los jugadores que puedan jugar en la Asobal", pero "cuanto más arriba pueda estar el equipo y, por lo tanto, más experiencias puedan adquirir los jugadores, más preparados podrán llegar a ese primer equipo", destacaba Iturri.

En cuanto al BM Uharte, su estreno en la Liga regular será ante un Trapagaran que ya ha probado las mieles de la Plata y que es uno de los conjuntos llamados a estar ahí arriba.

Óscar Lezáun, técnico uhartearra, advierte de un comienzo no sólo difícil por el partido de hoy, sino por los venideros. El exigente calendario inicial le ha llevado a intensificar la pretemporada y eso ha tenido sus consecuencias. "Sin empezar, ya estamos con lesiones. Ahora mismo estamos en cuadro para el primer partido. Además, son lesiones largas, como fracturas de huesos", explica. No es una situación nueva. Ya en temporadas anteriores, el Uharte ha hecho frente a las vicisitudes de un inicio en forma de lesiones. Y, aun así, ha sabido competir y luchar por los puestos altos. "Nos hemos acostumbrado a estar en la zona media-alta y ese es nuestro objetivo. Seguir ahí. Aunque sabemos que la Liga es cada vez más potente", reflexiona.

El Jacar San Antonio debutará en casa ante el Hondarribi Bidasoa, filial del Bidasoa Irun, un recién ascendido pero que cuenta con jugadores que ya se han estrenado en la Liga Asobal. Álvaro Jáuregui, técnico albiazul, constata que el objetivo pasa "por mantener la categoría", ya que el grupo ha sufrido "muchísimos cambios respecto al año pasado". "Es un equipo muy joven e inexperto, aunque con mucha calidad. Pero ahora mismo somos una incógnita en cuanto a saber por dónde vamos a tirar", dice. Con todo, advierte de que la temporada "es muy larga" y que en todos los partidos "saldremos a ganar".

beti onak

Borja Itoiz Portero

Xabier OlagüePortero

Miguel Javier MateoPortero

Eneko AsurabarrenaLateral izquierdo

Iker de la NavaExtremo izquierdo

Asier UrbiolaPivote

Carlos RiveraUniversal

Mikel AbadCentral

Mikel IturraldeLateral izquierdo

Íñigo SabukiLateral derecho

Joanes EsainExtremo derecho

Lander EtxarriExtremo izquierdo

Beñat EzquietaExtremo derecho

Francisco RossettoUniversal

Unai IzuriagaExtremo derecho

Imanol SolabreLateral izquierdo

Álex IzuriagaCentral

Jokin JiménezUniversal

Pello ArangurenLateral derecho

Cupo adicional

Joseba UrbiolaExtremo i (2ª Nacional)

Diego AlonsoLateral i (2ª Nacional)

Sergio SerranoPortero (2ª Nacional)

Aimar ZulaikaCentral (2ª Nacional)

Izani SolaExtremo d (2ª Nacional)

Guillermo MartínezPortero (2ª Nacional)

Jon TorrecillasPivote (Juvenil)

Aimar ArrarásLateral i (Juvenil)

Cuerpo técnico

Sergio MorachoEntrenador

Martín RomeoAyudante

Fernando DomeñoOficial

Primer partido. Beti Onak-Helvetia Anaitasuna. Pabellón Hermanos Induráin de Villava-Atarrabia (18.00 h).

helvetia anaitasuna

1. Iñaki MartínezPortero

12. Ander MartínPortero

13. Miguel FrancésLateral izquierdo

14. Ricardo AlbizuLateral d/extremo d

20. Adrián OrtizExtremo izquierdo

4. Martxel AgorretaPivote

48. Pedro Ibarra1ª línea

15. Endika AnduezaLateral izquierdo

44. Aitor Albizu1ª línea

45. Iker IribarrenLateral izquierdo

19. Mikel RedondoExtremo derecho

22. Iñaki GonzálezLateral derecho

17. Alejandro OrtizExtremo izquierdo

7. Pablo FernándezPivote

6. Nicolás AyúcarExtremo derecho

5. Pedro CasasCentral

24. Pablo ItoizCentral

Cupo adicional

16. Mikel ZubietaPortero

8. Sergio MiguelExtremo izquierdo

56. Endika LongásPivote

65. David GarayoaCentral

25. Josu ArzozPivote

61. Marco MorenoCentral

18. Xavier GonzálezExtremo derecho

27. Unai ElizondoLateral izquierdo

66. Ibai EtxarteLateral derecho

Cuerpo técnico

Fermín IturriEntrenador

Álvaro Garde2º entrenador

Aitor NicolásFisioterapeuta

Luis María NavarroOficial

bm uharte

Diego PandillaPortero

Ibai RicartePortero

Enejo SagüésPortero

Saúl ElizondoExtremo

Iñaki Goñi1ª línea

Miguel MaízaExtremo

Txema CarbajoPivote

Íñigo GutiérrezPivote

Jon MuruPivote

Iosu Longás1ª línea

Pablo GutiérrezLateral derecho

Mikel Etxeberria1ª línea

Julen Rodríguez1ª línea

Aimar Longás1ª línea

Xabi Gutiérrez1ª línea

Xabi Eguillor1ª línea

Aitor AlcaizaExtremo

Oier Lezáun1ª línea (Juvenil)

Unai Galán1ª línea (Juvenil)

Cuerpo técnico

Óscar LezáunEntrenador

Ion EtxeberriaTécnico

Jaime PandillaTécnico

Pedro Moreno0ficial

Karlos EtxeberriaOficial

Primer partido. Trapagaran-Uharte Polideportivo Municipal de Trapagaran. Bizkaia. (18.50 horas).

jacar san antonio

Adrián ElíasPortero

Josu AnduezaPortero

Iñaki CuestaPortero

Gorka BerradeExtremo

Juan OrtizExtremo

Aimar DangExtremo

Iñaki NagoreExtremo

Emilio ZabalaPivote

Mikel JuanPivote

Imanol IbarrolaPivote

Daniel Calvo1ª línea

David Ventura1ª línea

Eloy Cupeiro1ª línea

Gogor Atxalandabaso1ª línea

Javier Baigorri1ª línea

Oier Berasategui1ª línea

Xabier Alzuguren1ª línea

Cuerpo técnico

Álvaro JáureguiEntrenador

Fernando SolaAyudante

Pablo OrtizOficial

Primer partido. Jacar San Antonio-Il Capo Hondarribia Bidasoa. Polideportivo del colegio Maristas, en Sarriguren (18.30 h).

"Tenemos muchas ganas de empezar con buen pie y de hacerlo lo mejor posible esta temporada" SERGIO MORACHO Entrenador del Beti Onak

"Afronto el reto de entrenador con ganas de trabajar con un equipo muy joven y de hacer las cosas bien" fermín iturri Técnico del Helvetia Anaitasuna

"Nos estamos acostumbrando a estar en la zona media-alta y esa es nuestra meta. Seguir ahí" ÓSCAR LEZÁUN Entrenador del BM Uharte