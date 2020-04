Entrenamiento gratuito para sobrellevar el confinamiento

Pamplona – Hacer deporte durante la cuarentena se está convirtiendo en uno de los pasatiempos más habituales a los que la gente está acudiendo durante estos días. Muchos buscan sesiones virtuales difundidas a través de las redes sociales o páginas web y otros lo hacen por su cuenta, pero todos desde casa.

Son muchas las iniciativas que han surgido por parte de deportistas y entrenadores para colaborar con la gente con la idea de aporta su granito de arena y hacer más llevadera la rutina diaria. Una de estas iniciativas ha surgido de la mano del exciclista navarro Patxi Vila, actualmente responsable de rendimiento del Movistar Team, a través de la empresa 360 cycling, que dirige el de Bera. Un proyecto que surgió hace dos años y que está dedicada al asesoramiento integral del ciclismo en aspectos como biomecánica, entrenamiento, nutrición o psicología.

Dentro de la situación de confinamiento que se vive actualmente, el exciclista, junto a su equipo de cinco personas, han tenido la iniciativa de crear un programa gratuito para ayudar a todo el mundo a seguir un plan de entrenamiento dirigido desde casa.

"Con el tema del confinamiento vimos que después de tres semanas la gente perdía un poco el empuje inicial de hacer deporte y mantener una rutina saludable. Surgió la idea para intentar que la gente se volviese a motivar y decidimos ofrecer planes de entrenamiento gratuitos mientras dure esta situación", confiesa Patxi Vila.

Es por toda la situación actual por la que se decidió llevar a cabo esta iniciativa de forma gratuita, haciéndola así accesible a todo el mundo "porque hay que arrimar el hombro", relata el navarro. "Estamos en un momento de crisis y a nosotros no nos cuesta mucho trabajo hacerlo. El objetivo es para que la gente pueda pasar el rato mejor. Hay muchos negocios grandes y pequeños que están teniendo iniciativas y nosotros pensamos qué podíamos hacer para ayudar. Si lo que sabemos es entrenar, pues vamos a ayudar a otros a que puedan hacerlo y que se pueda llevar todo de la mejor forma posible aplicando los conocimientos que tenemos. Aportamos nuestro granito de arena para que en este momento duro la gente lo pase un poco mejor".

Entrenamiento para todos El programa va dirigido a un nivel más amateur "para no perder la motivación de esas personas que", asegura Vila, "estos días ha decidido hacer un poco más de bici e igual no tienen una cultura de entrenamiento o de cómo hacer una sesión", de forma que pueda organizar la semana de una forma más ordenada para "no sobrepasarse con el ejercicio todos los días y que se combinen los días de carga con los de descarga de manera adecuada para que no sea muy duro y evitar los riesgos que eso pueda suponer, como lesiones o sobreentrenamiento, además de una forma de tener hacer ejercicio más entretenido y con unos objetivos".

La planificación de entrenamientos consiste en sesiones diarias que varían entre la media hora y la hora y diez minutos, con un total aproximado de ocho horas de actividad a la semana, que se puede regular según la forma física de cada uno, con una duración total del plan de tres semanas, "en previsión de que a partir de entonces la gente ya pueda salir a la calle a hacer deporte". "En el fondo es como una guía. El que tenga un poco más de nivel puede adaptarlo más y subir el volumen y la intensidad que alguien que tenga una condición menor", sostiene Patxi Vila.

Para llevar a cabo los entrenamientos solo hace falta una bicicleta, estática, de spinning, rodillo, "cualquier cosa en casa que tenga pedales", afirma Patxi, pese a que asegura que, dependiendo de los medios de los que se dispongan se podrá controlar más el transcurso de las sesiones. "Si tienes un potenciómetro será más preciso a la hora de ejecutarlo, con un pulsómetro también, o simplemente con tu percepción del esfuerzo, por ejemplo, hacer diez minutos a una intensidad que tu creas que te va a suponer un seis sobre diez de esfuerzo. Son sesiones de entre media hora la más corta y una hora y diez minutos la más larga", relata Vila.

Para obtener las pautas es preciso enviar un correo electrónico de suscripción a info@360-cycling.com y en un plazo máximo de dos días se podrá descargar el documento en la plataforma Training Peaks para poder iniciar las sesiones.