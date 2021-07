Nahia Imaz: "Hace mucha ilusión ganar así en casa"

pamplona – Las ciclistas navarras Nahia Imaz y Laia Puigdefábregas fueron las dos protagonistas de la primera etapa de la Vuelta a Pamplona para féminas que tuvo lugar en la tarde de ayer.

Imaz fue la primera en cruzar la línea de meta en Mutilva, seguida de su compañera del equipo navarro Lacturale, Puigdefábregas, que acabó segunda. Fue un estreno de lujo para las dos deportistas que pudieron lucirse en casa rodeadas de amigos y familiares.

"La carrera ha sido al principio muy lenta, todo el pelotón estaba agrupado. Cuando llevábamos unos kilómetros han llegado los ataques y, tras varios de ellos, una corredora se ha escapado. Entonces, al ver que no salía nadie, he puesto ritmo y la he pillado. Sin embargo, cuando hemos pasado por segunda vez la meta, en la subida le he metido más fuerza y me he ido en solitario. A falta de 10 kilómetros ha llegado mi compañera Laia desde atrás y hemos ido a relevos hasta el final. He pasado yo primera, pero ha sido una victoria de las dos", explicó Nahia Imaz, destacando que su compañera también merece todo el mérito de la carrera.

Por su parte, Laia Puigdefábregas también aprovechó para hablar bien de su compañera de equipo: "Siento mucho orgullo por ver ganar a mi compañera, lo cual me hace más feliz que ganar yo misma". Además, recalcó que se sintió muy feliz, ya que estaba "rodeada de amigos y familia". Cosa que también quiso destacar Imaz: "Hace mucha ilusión ganar una carrera así en casa y, como ya llevábamos una temporada de diez todo el equipo, pues es aún mejor".

Las dos llegaron casi a la par a la meta, pero Puigdefábregas dejó que su compañera Imaz ganara. "No hablamos nada de quién cruzaría primero, pero se lo dejé a ella porque se lo merecía muchísimo", declaró la segunda.

De cara a la siguiente etapa, que se disputa hoy a partir de las 17.30 horas, no tienen muchos planes estas dos ciclistas. Imaz afirma que "es una guerra muy dura y que ya se verá lo que se puede hacer". Lo mismo opina Puigdefábregas, que no tiene nada pensado, irá a lo suyo y se dedicará a "verlas venir".