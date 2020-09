Un Aspil renovado y con más experiencia

Aspil-Jumpers presentó este miércoles un equipo lleno de novedades, hasta ocho jugadores nuevos, después de un año en el que el club Ribera Navarra sufrió mucho para salvar la categoría, atenazado por las lesiones. De cara a la temporada 2020-2021 han optado por dar un peso mayor a la experiencia con jugadores del Levante, que cuajaron una gran temporada con el subcampeonato de liga y de copa, o del Valdepeñas, pero también abriendo la puerta a otro joya de la cantera, el tudelano Mario que se situará como tercer portero, al menos durante la pretemporada.

En la celebración del vigésimo aniversario del club Ribera Navarra, y el séptimo en que está acompañado por el patrocinio del grupo Apex de Ribaforada (Aspil), los naranjas llegan con "ilusión de volver a jugar", tal y como dijo su entrenador José Lucas Mena, Pato, que aseguró estar "contento e ilusionado de poder hacer una buena temporada. El año pasado nos vino bien como experiencia, sufrimos pero también aprendimos demasiado". Con estas "ganas e ilusión" de "poder disfrutar del fútbol sala y hacer una buena temporada porque se lo merecen tanto club, como sponsors y la afición, ya que la pasada fue una temporada muy complicada. "Es un reto bonito".

De esta forma, han buscado experiencia, calidad individual y gol pero también reforzar la defensa y la portería con Adrián Pereira, que viene del Zaragoza, como segundo guardameta. "Un portero ha de parar lo parable pero en nuestro modelo también ha de aportar otras situaciones. Adrián es un chico joven tiene esa calidad con los pies que nos puede aportar y puede ser un buen relevo".

Pato elogió a todos y cada uno de las nuevas incorporaciones que serán hasta 7, tras la última marcha de Tripodi al Movistar Inter. Javi Sena es un ala cierre que procede del Levante, "buen marcador, tiene pase, buena movilidad e interpreta bien el juego. Ha de aportar mucho y sobre todo tranquilidad". La experiencia llega de la mano del brasileño Terry Prestjord, un ala zurdo que la marcha de Tripodi "aporta experiencia, gol, tiene buen uno contra uno, estrategia y buena visión" aunque para Pato "debe mejorar a nivel defensivo", si bien es joven, 24 años "vino con 18 años y tiene mundo". De Gabriel Vasques destacó su velocidad y su buena "finalización y de gran intensidad defensiva. Viene para seguir creciendo como jugador". Pablo Ibarra actuó como cierre con Terry y para Pato "hicieron un temporada muy buena y tiene mucha experiencia. Es muy intenso y puede jugar de 4". Pero si alguien aporta experiencia en esta nueva formación es Dani Martín con 10 años en la máxima categoría y es el único que ha conseguido títulos, "es un jugador diferente que te puede resolver un partido en situaciones complicadas". Por último Pedro García, que ya jugó varias temporadas en el Aspil vuelve a casa donde "deberá volver a coger el modelo de juego y coger ese rol".

el capitán El sábado habrán de afrontar el primer encuentro de pretemporada contra el AD Sala 10 que servirá para que las distintas piezas vayan encajando y los nuevos jugadores se hagan al club y al equipo. Su capitán, David García destacó que "estoy en mi novena temporada pero con la ilusión de un niño. Nos hemos reforzado bien y dependerá de nosotros, siempre damos un nivel competitivo salvo el año pasado por lesiones, pero aprendimos y este año intentaremos hacerlo mejor". Para David, el Ribera Navarra es "un gran club, humilde, pagador y transparente. Quienes vienen aprenden mucho con un gran entrenador y van a tener que competir lo máximo. Somos exigentes y no nos conformamos solo con la salvación".

en corto

Camisetas. Las nuevas equipaciones cambian los colores. La segunda será blanca y está hecha con material reciclado. Las de los porteros serán azul claro y burdeos. La primera, cambia el negro que acompañaba al naranja por el blanco y recupera la sencillez para que se vean más los logotipos.

Público. El presidente destacó que el 4 de octubre, en el primer partido de temporada si nada cambia podrían estar 350 espectadores aunque si se refuerzan los protocolos de seguridad, algo que están estudiando con el Ayuntamiento, la cifra podría llegar a las 500 personas.

Patrocinador. El responsable del grupo Apex, Santiago Sala, se mostró satisfecho de su relación con el Ribera Navarra y aunque el actual contrato finaliza en junio señaló que no han hablado pero que su experiencia es buena. "el Ribera es un vehículo muy bueno para que se vea nuestra marca. Compartimos sus valores y de momento no hay razones para no seguir".

Novedades y procedencia. Adrián Pereira (Zaragoza -Portero-), Daniel Martín (Jaén -Ala-), Gabriel Vasques (Cartagena -Ala-), Javier Sena (Levante -Ala-), Terry Pretjord (Valdepeñas -Ala-), Pablo Ibarra (Valdepeñas -Pívot) y Pedro García (Levante -Pívot). Además el local Mario actuará como tercer portero.