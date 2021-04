El Xota agranda su herida

Osasuna Magna 2

ElPozo 4

OSASUNA MAGNA Asier, Wanderson, Linhares, Bynho y Fabinho –cinco inicial–. También jugaron Juninho, Tony, Dani Zurdo, Mancuso y César.

ELPOZO MURCIA COSTA CÁLIDA Juanjo, Alberto García, Fernando, Marcel y Paradynski –cinco inicial–. También jugaron F. Valerio, Pol Pachecho, Miguelín, Darío, Ismael López y Cholo Salas.

Goles 0-1, m.8: Pol Pachecho; 0-2, m.26: Cholo Salas; 1-2, m.26: Juninho; 1-3, m.28: Darío; 2-3, m.44: César; 2-4, m.37: Pol Pachecho.

Árbitros Pablo Delgado Sastre y Carlos Rabadán Sainz. Mostraron amarillas a los locales Bynho y Wanderson, y expulsaron además a este último con roja directa (m.36). También amonestaron al visitante Alberto García.

Pabellón Anaitasuna. 450 espectadores.

pamplona – Era el tercer grande seguido. El tercer rival de entidad contra el que tocaba lidiar. Primero fue Palma, más tarde Cartagena y el de ayer en discordia era ElPozo. No salió bien. Osasuna Magna encadenó ante los murcianos su tercera derrota, su quinto partido sin ganar, se sumió aún más en una dinámica negativa y ahondó en una herida que es necesario curar cuanto antes. El conjunto navarro comienza a nadar sobre un mar peligroso del que urge salir ya.

Los dos equipos se veían las caras en partido aplazado, correspondiente a la jornada 20. Se ponían así el día. Aunque el Xota no salió bien parado. Tropezó ante un Pozo enérgico, en estado de gracia, confiado, que visitaba Pamplona con seis victorias seguidas en la mochila y que se acabó llevando una séptima.

No fue por falta de ganas. Ni de intensidad. Osasuna, sabedor de que la mecha es cada vez más corta, saltó a la pista de Anaitasuna motivado. Buscando con esmero la portería de Juanjo. Linhares, a los nueve segundos, pudo perforarla, sorprender al equipo de Giustozzi, pero su disparo se topó con el poste. Mala suerte. La fortuna no acompañó tampoco cuando Wanderson puso en apuros a Juanjo y Linahres no acertó en el rechace. Y mucho menos aún en la siguiente jugada, con Bynho estrellando el esférico en el palo.

Los postes fueron los protagonistas en los primeros compases. También ElPozo los sufrió. Primero con Fernando mandando el balón al travesaño y luego Valerio tras un disparo.

Los murcianos, cuya lucha se centra en la cabeza de la tabla, fueron poco a poco debilitando el ímpetu inicial del Xota. Con un juego directo, naciendo del área del Juanjo, buscaban superar una defensa bien asentada y perforar la portería de Asier, que ayer regresaba bajo los palos. Y lo consiguieron. Pol Pachecho se encargó de inaugurar el marcador con un gol desde la derecha que dejó noqueado a Osasuna, que estaba cuajando un partido más que digno. ElPozo, sin ser el conjunto incisivo y arrollador de otras ocasiones, se adelantaba así y obligaba a su rival a jugar a remolque.

Para más inri, el Xota perdía a Fabinho en el minuto 16, cuando intentaba interceptar una contra llevada por Miguelín. Su pierna derecha se vio afectada y no volvió a la pista, ausencia que acusó su equipo en la segunda mitad. Antes del descanso, Bynho a punto estuvo de marcar, al igual que ElPozo de ampliar la brecha, con otro disparo al palo.

Aún había margen. Tocaba mentalizarse. Osasuna salió motivado en el segundo período, circulando bien el balón. Pero el mínimo error se paga. Cholo Salas logró zafarse de la presión de Junhino y subir el 0-2 con un balón pegado al palo que ponía las cosas más difíciles. El brasileño, sin embargo, enmendó el fallo y acto seguido ilusionaba con el 1-2.

Pero, ante un equipo como ElPozo, es complicado ir a remolque. Darío aprovechó un dos contra uno para subir el 1-3. El Xota no decayó y siguió en su empeño, asediando la meta de Juanjo, aunque este desesperaba con sus intervenciones.

En el m.36, una mano de Wanderson al borde del área le suponía la expulsión y el Xota tenía que lidiar con una rotación menos, además de la de Fabinho. Con todo, un zurdazo de César puso el 2-3 y, aunque los navarros se lanzaron a por el triunfo con el juego de cinco, ElPozo acabó por poner la puntilla con el 2-4 de Pol Pacheco a falta de tres minutos.

miguel hernández

"el equipo lo ha dado todo"

Segundo entrenador. Miguel Hernández asumió ayer las labores de entrenador ante la ausencia de Imanol Arregui, confinado tras ser contacto de un positivo por covid. El técnico navarro valoró el esfuerzo de los suyos. "El equipo lo ha dado todo hasta el final. Se han producido muchas circunstancias durante el partido de las que nos hemos sobrepuesto, pero ElPozo es un rival que no perdona", aseguró. "Hemos tenido al principio ocasiones para haber puesto el partido de cara, pero no hemos sido capaces y ellos han apretado. Aun así, no nos hemos ido. No queda otra que recuperarnos y pensar en el siguiente", añadió.

Fabinho no volvió a pista. El Xota se quedó en el m.16 sin Fabinho quien, en una jugada en la que corrió para interceptar una contra a Miguelín, se fue al suelo y se dañó la pierna derecha. Aunque quiso regresar a la pista, no pudo. Ahora se le realizarán las pertientes pruebas para ver el alcance de la lesión y ver si puede estar el sábado ante el Córdoba. Un partido que se perderá Wanderson, tras la roja directa que vio ayer en la segunda parte. Un contratiempo más, ya que Roberto Martil sigue su recuperación.