El 'Tafa', campeón de liga

Tafatrans V.Ruiz3

Ibarra1

TAFATRANS V.RUIZ Iker, Unai, Íñigo, Natxo y Zala –cinco inicial– Andoni, Aitor, Oihan, Saldise, Xabi, Jon y Amézqueta

IBARRA Eduardo, Eric, Cristian, Óscar y Jorge –cinco inicial– Oier G., Oier S., Xabier, Rafael, Marcos, Ekain e Iker.

Goles 0-1, min.7: Rafael. 1-1, min.20: Andoni. 2-1, min.26: Zala. 3-1, min.39: Oihan.

Árbitro Lázaro y Sancho. Amarilla a los locales Zala y Jon, y a los visitantes Ekain y Rafael.

Pabellón IES Politécnico de Tafalla.

pamplona – Victoria muy trabajada y sufrida ante Lauburu Ibarra en un partido no apto para cardíacos que le permitió al Tafatrans V.Ruiz proclamarse Campeones de Liga por segunda temporada consecutiva. La Laboral presentó un aspecto impresionante. No fue un duelo fácil y desde el primer momento se palpaba la tensión en pista. En estos primeros minutos el Tafa buscaba hacerse con el control y cercar el marco contrario pero no lograba superar la cerrada defensa de los guipuzcoanos. En el minuto 6 Ibarra se ponía por delante en una saque de esquina al segundo palo en el que pudo haber mano en el remate que los colegiados no decretaron. El gol propició que apareciera la ansiedad en las filas locales que trataban de igualar el electrónico con más corazón que cabeza. Oihan protagonizaba una jugada individual por banda izquierda y posteriormente Andoni remataba a bocajarro dentro del área un servicio del mismo protagonista, desviando el meta con muchos apuros. Restando apenas 40 segundos para el descanso el Tafa iba a lograr la igualada. Balón a Zala que recibe de pívot en la inmediaciones del área, pisa la pelota para Andoni que de un inapelable lanzamiento colocó el balón en la misma escuadra.

En la reanudación Natxo iba a tener la primera desde la frontal. Zala lo intentaba desde fuera con veneno y en el minuto 5 el mayor ímpetu del Tafa se iba a traducir en el 2-1. Diagonal debajo de Íñigo para Zala que desde tres cuartos colocó el balón en la escuadra con un gran lanzamiento. Tras el gol los visitantes optaron por atacar de cinco lo que obligó a la zaga a emplearse a fondo. Zala a punto estaba de lograr el tercero de falta directa y los colegiados anulaban un gol en un córner. Ibarra generaba peligro con el juego de cinco y Amézqueta salvaba el empate. Unos minutos malos sembraban las dudas y nuevamente el portero evitaba la igualada. El esfuerzo estaba siendo titánico y había que echar el resto. Natxo y Zala disponían de sendas oportunidades para sentenciar sin conseguir ver portería y cuando tan solo quedaban segundos, robo de Oihan que interceptó el balón para marcar a portería vacía para delirio de la afición.