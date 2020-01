Osasuna Magna busca el pase a cuartos

pamplona - A Osasuna Magna le toca cambiar el chip. Tras un partido discreto en Lugo ante el Burela (1-1), hoy (21.00 horas) afronta un partido ante otro equipo de Primera División, el Industrias Santa Coloma, pero con los cuartos de final de la Copa del Rey en juego.

A partido único, a casi 500 kilómetros de Pamplona, el equipo navarro tratará de superar el factor pista en contra para avanzar en una competición que tiene en el nuevo formato de la Final Four un gran atractivo. Para eso todavía quedan dos pasos y no hay segundo partido si hoy no gana al Santa Coloma.

El equipo viaja en el día. En la tarde de ayer realizó el último entrenamiento. "Esto es la Copa. Venimos de hacer un mal partido en Liga. No fuimos nosotros. Hay que cambiar el chip. El partido es en una pista nueva, en la que no hemos jugado nunca y, aunque el Santa Coloma está en la parte baja de la tabla, al ver muy lejos el play off, pasar de ronda en la Copa del Rey será su objetivo. Ha cambiado de entrenador y poco a poco irá hacia delante".

Para Osasuna Magna "es la oportunidad para estar en cuartos en un torneo que con la Final Four ha ganado atractivo y vamos a competir el partido para lograr el pase. Tenemos plantilla corta, pero no podemos dosificar esfuerzos".

el viernes, mismo rival en anaita El viernes Osasuna Magna se volverá a enfrentar a Santa Coloma en Liga en Anaitasuna. "Es curioso. No me gusta mucho este tipo de coincidencias, pero suelen pasar bastante a menudo. Lo único bueno es que el trabajo del rival lo tenemos adelantado", concluye el técnico. - M.J. Armendáriz

detalles

Bynho, recuperado. Bynho viaja recuperado ya de su esguince de tobillo. De inicio jugarán Asier, Araça, Martel, Mancuso y Dani.

Octavos

Betis-Antequera 20.00

Talavera-Inter 21.00

Burela-O Parrulo 20.30

Santa Coloma-Osasuna Magna 21.00

Cartagena-ElPozo 21.00

Delsol-JaénMañana 21.00

Peñíscola-LevanteMañana 21.00

Hospitalet-BarçaMañana 21.00