Quique Setién: "Ni en mis mejores sueños hubiera imaginado estar aquí"

BARCELONA. El nuevo entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se definió como una "persona de convicciones" y afirmó que tiene "clara" la filosofía que aplicará en el equipo blaugrana, en la que el "camino hacia la victoria es jugar bien", así como agradeció el trabajo de su antecesor, Ernesto Valverde, que le deja el liderato en LaLiga Santander.



"Soy una persona de convicciones, tengo las cosas muy claras y es muy difícil sacarme de la cabeza mi manera de jugar. Este club no tiene otro camino que el de mejorarse a sí mismo cada año y tratar de conseguir los máximos títulos además de jugar bien. El mejor camino hacia la victoria siempre es jugar bien y mantenerlo en el tiempo", apuntó en la rueda de prensa de su presentación.

Acompañado por el presidente, Josep Maria Bartomeu, y el secretario técnico del Barça, Éric Abidal, Setién confesó que ni en sus "mejores sueños" hubiera podido imaginar estar en el banquillo del Camp Nou. "Soy una persona bastante emotiva. Hoy es día muy especial para mí. La ilusión con la que afronto este reto y proyecto es lo más importante. Trataré de transmitir a los futbolistas ese entusiasmo, ganas de querer ganar y esa confianza que tengo", comentó.

Asimismo, se felicitó porque entrenará a "los mejores jugadores del mundo" de un "equipo enorme", algo que jamás podrá "mejorar" en su carrera. "Ayer paseaba junto a las vacas en mi pueblo y hoy estoy en la Ciudad Deportiva del Barça entrenando a los mejores jugadores del mundo. A un equipo que jamás voy a poder mejorar, esto ya es lo máximo para mí", se sinceró.

Sobre su antecesor, valoró que Valverde siempre le ha parecido una persona "absolutamente correcta". "Valoro mucho el trabajo que ha hecho, su forma de ser y sus principios", comentó Setién, quien apuntó que hablará con Valverde porque hay "muchísimas cosas" de su trabajo que le van a "venir bien".

"Me deja a un equipo que esté el primero, no es lo normal. Espero transmitir tranquilidad, y a mantener la exigencia y la intensidad para que no es escapen partidos como el del otro día", señaló en alusión a la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid en Yeda (Arabia Saudí).

En este sentido, sobre el fútbol que quiere ver en su Barça, añadió que quiere intensidad continua y proponer un juego ofensivo y de calidad. "Tengo las cosas muy claras, escucho a todo el mundo, pero es difícil sacarme las cosas que tengo en la cabeza y de las que estoy convencido. Si hay que morir con mi estilo, lo haremos", anunció.

"Normalmente sólo he garantizado una cosa: que mi equipo va a jugar bien. Tanto en el Lugo, Las Palmas o Betis, mi equipo ha jugado bien al fútbol. Ha habido algunas variaciones. A veces te veías sometido por el rival, pero pocas veces. El Barça va a seguir este camino, vamos a mejorar todo lo que podamos y sacaremos el mejor rendimiento de los futbolistas", aportó.

"No he tardado ni cinco minutos en aceptar esta opción, era algo que caía por su propio peso. Fue una sorpresa cuando ayer me avisaron, había leído la prensa pero jamás pensaba que el Barcelona se iba a decidir por mí. No tengo un currículo extenso ni títulos, sólo tengo que esta filosofía me encanta. He hecho que Lugo, Las Palmas y Betis jugaran muy bien al fútbol", reiteró.

Setién vaticinó cambios en el equipo, acabar con los roles preestablecidos e incluso apuntó a que podría salir del 4-3-3 o 4-4-2 en el dibujo. Algo que comentará, con sinceridad, a sus jugadores. También a Leo Messi, el capitán, al que admira, pero al que marcará, si hace falta, igual que al resto de jugadores.

"He hablado con Messi y la realidad es que le he dicho la admiración que siento por él, pero que otra cosa es que la realidad es que cada uno es cada uno. Mi relación con ellos seguro que va a ser extraordinaria, pero cada uno debe estar en su sitio. Verán cómo soy, que soy una persona sincera, directa, que no me ando por las ramas y cuando vea alguna cosa siempre trataré de arreglarlo y convencerlos para que trabajen, porque el talento lo tienen", aportó sobre su relación ideal con los jugadores.

Celebró que en la primera sesión de entrenamiento haya visto en sus jugadores el estímulo de tener un nuevo técnico, y esa sensación la quiere alargar y mantener. "No sé si mi manera es la mejor o la peor pero es la mía y estoy convencido de que puedo transmitir algunas de las cosas que a mí me gustan y que piensas que, con Valverde y antes, se pueden hacer mejor", apuntó.

"Conocemos este Barcelona porque lo hemos mamado desde fuera, nos ha entusiasmado y hemos pasado muchas horas viendo al equipo y analizándolo. Hay muchas cosas que tengo claras que voy a intentar impregnar a los jugadores, y que se den cuenta de que hay que mantenerlas en el tiempo, y que tenemos que tener exigencia porque están en el mejor club y no van a encontrar nada mejor", ahondó.

Por otro lado, sobre la cantera, confirmó que la tendrá en cuenta. "Irán viniendo a entrenar con nosotros y participarán. Esto lo tienen que tener claro los jugadores del primer equipo. Si el talento de abajo se abre paso, es porque lo merece. Siempre que aparece un chaval nuevo tiene una energía que acaba impulsando y hace que los de arriba no se relajen. Es un mensaje a los de abajo, si de verdad progresan y se lo ganan, pueden jugar perfectamente en el primer equipo y ser uno más", argumentó.