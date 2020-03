Momento de reseteo

PAMPLONA – En estos días de cuarentena, son muchos los consejos que se dan para mantener la forma de todo tipo de personas, ya sean profesionales o no del deporte. Pero aquí no entra solo el ejercicio, sino también la alimentación. En el caso de aquellos cuya función diaria es la práctica deportiva, el papel de los técnicos en nutrición es esencial, con tantas distracciones a mano a las que, en el día a día, no se exponen tanto.

Uno de ellos es Endika Montiel (Llodio, 1989), que lleva particularmente a varios futbolistas profesionales. En el caso de Osasuna, trabaja con cinco jugadores de la primera plantilla. Para él, este es un momento "perfecto y aprovechable" para que sus clientes puedan eliminar el estrés adquirido en competición. "El 80% del sistema inmunológico reside en el tubo digestivo. Durante el año buscábamos mejorar el rendimiento, pero no la salud. Con este tipo de parón, nos centramos en el ámbito de la salud. Lo reseteamos, de alguna manera, para que se elimine ese estrés existente", señala Montiel sobre las prácticas que sigue con los atletas que dirige.

El alavés revela que estos parámetros digestivos revelan factores que van más allá del ámbito gástrico. "Si tienes un dolor de tripa, puede ser que estés mal a nivel mental, porque el intestino es como un segundo cerebro", explica el técnico en nutrición. Asimismo, asegura que también aprovecha esta fase para que sus deportistas "ganen masa muscular", que tienden a perder durante el año: "Varios jugadores pierden masa durante el año a nivel muscular. Ahora generamos un estado de hipertrofia, que aumente su masa muscular y pueda soportar la recta final".

Junto a ello, no esconde que una de sus misiones es "estar encima" de sus clientes, sobre todo en estas semanas, que las pasan en casa. "La empatía que tienes con los atletas es lo que marca la diferencia en el trabajo. El jugador, muchas veces, no necesita lo mejor, sino algo que se aplique a él. Así, el trabajo fluye mejor", explica.

"osasuna es muy profesional" El laudiotarra sabe lo que es trabajar con unos cuantos jugadores rojillos, y no duda en señalar que la filosofía de Osasuna es "muy especial" y "difícil de encontrar" en otros clubes. "En conjunto de plantilla, es un club muy profesional. Eso no lo tiene ningún otro equipo. El jugador tiende a no hacer nada, es lo lógico. Con que haga algo va a estar mejor que el que no hace nada. Esa es la filosofía del club en ese aspecto", apunta sobre las pautas que siguen los jugadores en este día a día tan particular y sin precedentes.

Reconoce que no es fácil que sus clientes hagan siempre lo que tienen que hacer, incluso siendo profesionales. "Les motivamos, les mandamos mensajes de ánimo, cuadramos la situación... pinta de maravilla al inicio, pero hay que tener en cuenta que son chicos jóvenes que no tienen ningún tipo de fecha. Debo de estar encima de ellos, y es normal", incide Endika.

En ese sentido, tiene un ejemplo muy claro que escenifica esta manera de funcionar: el de Roberto Torres, del cual no duda en señalar que su rendimiento mejoró en gran medida gracias a la nutrición. "A Roberto le miraban mal al cuidar tanto el ámbito de su nutrición, ya que no era tan normal. O te influyes o te influyen, y el peso que tuvo él influyó a todo el equipo. Llegó al resto de la plantilla. De él viene que su equipo sea tan profesional", rememora sobre los inicios del centrocampista de Arre en esta faceta, en la que ha conseguido que sus compañeros le sigan.

Los integrantes rojillos disponen ahora mismo de material de Tajonar, que se les brindó el día que se suspendieron los entrenamientos y que fue previamente desinfectado para evitar posibles contagios. "Fueron los primeros en hacerlo, y de hecho luego esto ha pasado a varios clubes, a algunos se los comenté. A los que trabajamos sobre ellos nos viene fenomenal", desvela Montiel.

la importancia del ayuno Una de las claves que más expone y en la que se basa su trabajo es la relevancia que tiene el ayuno para conseguir una gran versión. No solo en los deportistas, sino en cualquier persona, y señala que es el consejo principal que da a todo aquel que quiera mantenerse en forma desde su casa.

"El ayuno nos reencuentra con nuestros genes naturales. Hemos generado una dependencia industrializada hacia la comida. Que si tenemos que desayunar, luego almorzar, luego comer... entonces, la gente solo piensa en comer. Ayunar consigue que no dependas de la comida externa para obtener energía", afirma el laudiotarra.

No solo eso: recomienda eliminar todo tipo de comida que se sabe que no aporta nada positivo al organismo, y más ahora que solo se puede realizar ejercicio en los hogares, de manera menos práctica que en la normalidad.

"Lo que debe de hacer una persona de a pie es, fundamentalmente, eliminar toda la comida que sabemos que es malo. Y sabemos lo que nos sienta mal, pero aún así pedimos consejos. El subconsciente marca todos los actos, y si tengo unas galletas en el cajón, las acabas comiendo. Alimentarse de comida real, aquella sin procesos, y no tener en casa lo que no se debe, que sabemos qué es. Muchas veces parece que necesitamos que nos lo indiquen", añade al respecto Montiel.