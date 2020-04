Roures: “Espero que el fútbol vuelva en julio”

Madrid – El presidente del Grupo Mediapro, Jaume Roures, confía en que la Liga vuelva en julio "después de una mini pretemporada" de tres semanas, pero confirmó que, "si un jugador da positivo por coronavirus, habrá que arrojar la toalla y dar la temporada por perdida", sin olvidar que "lo primero siempre será la salud de las personas".

"Espero que el fútbol vuelva en julio, y digo julio porque entre otras cosas hay que garantizar la salud de todos. Volverá sin público, seguramente, pero antes de eso tienen que hacer una pretemporada. Después de tanto tiempo en casa no pueden salir a jugar como si no hubiese pasado nada", dijo Roures en declaraciones a El Partidazo de la Cadena Cope. "Es imprescindible que todo el entorno de los equipos profesionales esté bien. Una cosa es que sea importante acabar la temporada y otra es que vayamos a poner en riesgo la salud de alguien. Y eso no lo vamos a hacer. Habrá pretemporada en mayo, unas tres semanitas; y en julio y agosto se jugarían esas 11 jornadas", pronosticó.

Roures no se olvidó del resto de competiciones. "Quedan cuatro rondas y media de Champions, más la final, y la Copa del Rey. Puede ser un poco apretado, pero todos esos equipos están acostumbrados a jugar miércoles-domingo", añadió el máximo responsable de Mediapro, que también valoró un posible positivo por coronavirus de algún jugador o miembro de los clubes una vez que la competición haya regresado: "Si eso pasa, se cierra el chiringuito".