El once del Centenario de Osasuna

Pamplona – "Sabemos que un siglo da para mucho y que quedarse con once es una misión (casi) imposible. Pero te proponemos que nos descubras tus preferencias y que hagas tu alineación histórica de Osasuna. ¿Te atreves?".



Fue éste el desafío que hace justo una semana lanzó el club navarro a través de las redes sociales a su hinchada cibernética, que recogió el guante y ofreció sus opiniones. Y tras analizar una muestra de 80 tuiteros diferentes (pese a que el reto también tuvo su éxito en otras plataformas), el resultado tiene más que ver con una alineación millennial que con una vintage, tal vez producto de la edad de los votantes, ya que a los más jóvenes se les presupone una mayor habilidad para el manejo de aparatos electrónicos. Y es que de los once elegidos por el espectro estudiado por este periódico, solo dos de ellos militaron en las filas de Osasuna durante el siglo pasado (Castañeda y Urban), mientras que el resto desarrollaron la totalidad (o casi) de su carrera deportiva durante el presente siglo, incluido uno que en la actualidad continúa en la plantilla del primer equipo rojillo (Roberto Torres) y otros tres que siguen en activo en diferentes clubes (Azpilicueta, Nacho Monreal y Raúl García).





Cuéllar, fuera por poco Como la propuesta de Osasuna incluía una plantilla con un sistema 1-4-4-2, los participantes tuvieron que decantarse por elegir un portero, cuatro defensas, cuatro centrocampistas y dos delanteros, un complicado ejercicio de selección entre los centenares de jugadores que han defendido la elástica del primer equipo rojillo. Sin embargo, los once que más veces aparecieron en las 80 alineaciones de otros tantos tuiteros analizadas no fueron los once elegidos, ya que el central Carlos Cuéllar ocupó la undécima plaza, pero fue superado por otros cuatro defensores, circunstancia que le relegó al banquillo en compañía de otros que sumaron bastantes apoyos, pero no tantos como entrar en el once del centenario.

Pese a esta excepción, el resto que más votos recibieron sí que se hicieron con la titularidad virtual, con el internacional Ricardo en la portería (fue el tercer portero de España en el Mundial de Japón y Corea del Sur de 2002, tres años antes de recalar en Osasuna); con los canteranos César Azpilicueta (ahora capitán del Chelsea londinense) y Nacho Monreal (fichado este curso por la Real Sociedad procedente de Arsenal inglés) en los laterales; con César Cruchaga y el histórico Javier Castañeda en el eje de la zaga; con Patxi Puñal (el que más veces, con 513, se ha enfundado la elástica rojilla en la historia del club) y el uruguayo Pablo García (de Pamplona se marchó al Real Madrid) en la sala de máquinas; con Roberto Torres (uno de los emblemas del actual Osasuna) y Raúl García (ahora ídolo del Athletic en San Mamés y antes del Atlético en el Calderón) completando la zona de creación; y con Jan Urban (autor de tres goles en el inolvidable 0-4 en el Bernabéu) y Savo Milosevic (una de las más grandes estrellas que ha defendido la camiseta de Osasuna) en la punta de ataque.

Goleadores olvidados Aunque no se trata de discutir los criterios aplicados por los 80 tuiteros seleccionados, lo cierto es que las estadística histórica del club revela que los grandes olvidados en la votación han sido algunos de los máximos goleadores del club, como Sabino Andonegui, José Manuel Echeverría, Julián Vergara, Patxi Iriguíbel y José Ángel Ziganda. Su ausencia puede estar justificada por varios motivos, aunque uno de los principales parece tener que ver con la edad (bastante baja) de los participantes en la votación. Y es que también se han quedado fuera del once otros mitos como Seve Goiburu e Ignacio Zoco, mientras que otros con menos peso en la historia del club encontraron acomodo en alineaciones algo más bizarras, como la integrada por Elía; Cadamuro, Paqui, Fuentes, Raitala; Pato Sosa, Annan, Sunny, Nico Medina; Ansarifard y Milic, a propuesta de Poltxu, aunque no contabilizada para el análisis.