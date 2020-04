La mutualidad de futbolistas reanuda las intervenciones

pamplona – Diez intervenciones han sido aplazadas en la Mutualidad de futbolistas debido a la pandemia del Covid-19. En los centros sanitarios se han priorizado las atenciones y a partir de esta semana se espera volver a la normalidad, una vez que el jueves en la Clínica San Miguel tenían previsto volver a operar, según informó Teresa Íñigo, secretaria del Consejo Territorial de la Mutualidad.

Entre los mutualistas más afectados están los futbolistas pendientes de la operación de ligamento cruzado anterior, una de las lesiones con mayor periodo de recuperación, que han visto retrasada la operación y, en consecuencia, posponen un poco más el día de regreso. En dos o tres semanas, esperan recuperar las cirugías pendientes, siempre y cuando se pueda llevar a cabo una intervención con garantías.

Más allá del paso por el quirófano, la actividad de la clínica San Miguel con los mutualistas apenas se ha visto mermada. Las rehabilitaciones después de operación no se han visto afectadas y se ha realizado una recuperación diaria a 19 mutualistas. Y tampoco ha habido apenas incidencia en consulta, ya que de las 154 previstas, se han llevado a cabo 144 con un protocolo riguroso. Los menores de edad han acudido a las consultas acompañados, pero el resto de los mutualistas han cumplido con los protocolos de seguridad y han acudido solos. Aun así, la mayoría de las consultas se han llevado a cabo telefónicamente, sobre todo las que afectaban a los resultados de resonancias o a los controles de evolución de la lesión.

De las diez que no se han llevado a cabo, en seis casos no se presentó el mutualista o no se pudo contactar con él y cuatro no se conoce el motivo por el que no se llevaron a cabo.

Ayer se tenía previsto retomar la actividad en consulta, aunque la vuelta a la normalidad va a depender de cómo vaya evolucionando la crisis de asistencia sanitaria. Las consultas se llevarán a cabo telefónicamente siempre que sea posible y el tema de primeras consultas no existe ya que la competición ha sido suspendida desde el pasado 8 de marzo y los entrenamientos también fueron suspendidos tres días más tarde.

nuevo cargo para teresa íñigo Teresa Íñigo González es secretaria del Consejo Territorial en la delegación en Navarra y desde febrero es vicepresidenta de los Servicios Centrales de Madrid. "He estado en contacto con la Clínica San Miguel todas las semanas. El parón ha venido bien para recuperar lesiones, pero si en dos o tres semanas regresan las intervenciones volveremos a la normalidad".

Constata que se ha actuado con responsabilidad desde el fútbol navarro. "Nadie nos ha pedido una primera consulta, señal de que los mutualistas han respetado las normas del confinamiento. Aunque desde Federación, cuando se sacó el aviso de que se suspendía la competición hasta nuevo aviso, los clubes eran los responsables de continuar con los entrenamientos, han respetado la situación de emergencia y los suspendieron esa misma semana".

Acaba de estrenar su cargo de vicepresidenta de la Mutualidad de Futbolistas en Servicios Centrales. "Son funciones de sustituir al presidente cuando falte, convocar y presidir las reuniones de los órganos sociales, inspeccionar los servicios administrativos de la mutualida y resolver con carácter de urgencia aquellos asuntos que lo requieran".

En los clubes, la tasa de la Mutualidad es un tema controvertido. "Siempre es el caballo de batalla, pero las cuotas de mutualidad no las pone la delegación en Navarra, sino que hay una comisión por parte de los Servicios Centrales que establece los criterios para decidir las cuotas en función de los gastos e ingresos de cada delegación. No se decide aquí, sino que está supeditado a servicios centrales".