Presiones para convertirse en SAD

Barcelona – Las consecuencias económicas que tendrá la crisis del coronavirus para el mundo del fútbol se prevén de enormes dimensiones. Son múltiples las afectaciones que ya están empezando a suceder y, de momento, reina la incertidumbre.

Son algunas de las preguntas que están en el aire y que los expertos ya están empezando a responder. Uno de ellos es David Valero, economista e investigador del fútbol, quien expone su punto de vista respecto a las cuestiones que están ahora mismo sobre la mesa del deporte rey.

Este economista asegura que "los clubes que no son sociedades anónimas, como el Barça, el Real Madrid, el Athletic y Osasuna en La Liga, "son una anomalía en el mundo del fútbol y recibirán presiones del mercado para cambiar su condición", y añade que, al no ser sociedades anónimas, no pueden llevar a cabo una ampliación de capital como cualquier empresa, por lo que "tienen que sobrevivir con el dinero que ellos mismos generan".

Sobre la bajada de precios de los fichajes de la que se espera, sufra el mercado, Valero predice que "el frenazo será notable". "Me cuesta creer que las transacciones seguirán tal cual después del parón. Otra opción es que los precios de los fichajes no caigan y directamente no se hagan operaciones porque para los clubes compradores ya no sea una prioridad fichar y los vendedores no quieran vender por debajo del precio que consideran óptimo", afirma el investigador futbolístico, quien pone al Eibar como ejemplo de buen hacer económico: "Es un club con una rentabilidad muy alta, eso le permitirá pasar la situación más holgado".

Una de las partes más importantes en el presupuesto de los clubes son los derechos televisivos, unos ingresos que corren peligro de ser abonados ante la falta de partidos, situación que el economista ve con sentido que ocurra en caso de que no finalice la temporada: "En España aproximadamente se ha disputado el 75% de la temporada y La Liga ha cobrado entre el 85 y el 90% de los derechos televisivos. Puede ser que no solo no cobren lo restante sino que tengan que devolver parte del dinero ingresado hasta ahora si no se juegan los partidos que quedan. Por eso, esta temporada se tiene que finalizar sea como sea.