Willian José da positivo en COVID-19

El delantero brasileño de la Real Sociedad, Willian José, no podrá debutar con su equipo en LaLiga Santander después de dar positivo en los nuevos test de coronavirus efectuados este martes por el conjunto realista.



El club donostiarra, que ya había sido afectado por el virus antes del inicio de su pretemporada, comunicó que tras las "nuevas pruebas PCR" realizadas a la "primera plantilla, junto a técnicos y empleados del club" y que había "un nuevo caso positivo dentro de la plantilla, que ya se encuentra aislado en su domicilio" y que había sido "comunicado a las autoridades sanitarias competentes".



Posteriormente, el propio Willian José confirmó que el afectado era él a través de las redes sociales. "Quiero anunciar que he dado positivo en el último test de COVID. Triste por no poder ayudar a mis compañeros en el inicio de LaLiga, pero seguiré trabajando y me cuidando para volver lo antes posible. Aupa Real!", escribió el delantero, que no podrá jugar ante el Valladolid y probablemente tampoco ante el Real Madrid.





Por otro lado, la Real Sociedad informó que el belga Adnan Januzaj, el franco-portugués Kevin Rodrigues y Mikeleste último otro de los confirmados como positivos, "ya estánr con normalidad".