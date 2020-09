El referéndum en el Barça

En un párrafo

No voy a hacer un pronóstico rotundo sobre el FC Barcelona, porque el último que hice fue que le iba a plantar cara al Bayern, y aún me lo recuerda alguno en la redacción, pero admitirán que pinta mal para Bartomeu el referéndum que le han forzado con más de 20.000 firmas, que es más de un 20% de la masa social del club. Una consulta en la que dos tercios de votos en contra de la continuidad del presidente supondrían la convocatoria forzosa de elecciones y una nueva catarsis en un club complejo como pocos por sus eternas luchas intestinas entre diversas familias empresariales catalanas. El reproche fundamental de la afición es la sensación de los culés de que, por inercia o por desidia, se ha deteriorado y envejecido la plantilla, que ha dejado de ser competitiva pese a tener al mejor jugador del mundo. Octubre viene calentito en Can Barça, y si la era Koeman no empieza con victorias y buen juego va a ser ardiente.