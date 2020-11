“Tenemos que estar muy fuertes en las dos áreas”

Andoni Alonso augura un partido en el que su equipo tendrá pocas ocasiones y es consciente de que sus jugadores deberán estar acertados para llevarse los tres puntos

pamplona – Andoni Alonso, técnico de la Mutilvera, espera un partido muy disputado, ante un equipo "que se defiende muy bien" y al que "es muy difícil hacerle ocasiones". "Juegan mucho por bandas, con las subidas de los dos laterales, y con los dos delanteros es un rival que puede someterte en el área con centros laterales. En ese sentido, creo que pretenderán eso, hacerse fuertes en defensa y meternos en nuestra área", apunta Alonso.

El entrenador de los de Mutilva no cree que la falta de gol que los de Castillejo acusaron en Tarazona vaya a ser un factor a tener en cuenta en el derbi. "No sé cómo estarán ellos. Vienen de una derrota en Tarazona, pese a merecer mucho más de lo que se llevaron. Hicieron un buen partido, con ocasiones más que suficientes para llevarse el partido. Puede que esa falta de gol les cree un poco de ansiedad, pero no lo creo. Están creando ocasiones, que es lo importante", comenta.

Sobre lo que tiene que hacer su equipo para llevarse el partido, Alonso tiene claro que deberán estar muy acertados tanto en ataque como en defensa. "Tenemos que estar muy atentos y muy fuertes en las dos áreas. Sabemos que no vamos a tener muchas ocasiones y tenemos que estar certeros en las que tengamos. Por supuesto, defender bien y hacernos fuertes en esos centros laterales que sabemos que el Promesas va a utilizar y controlar ese juego interior que puedan darles Aimar o Javi Martínez si finalmente juega", analiza.

Alonso tiene claro que su equipo irá a por la victoria, como hace "en cualquier partido". "Tanto si jugamos en Mutilva como si lo hacemos fuera, salimos siempre con la idea de dominar y llevarnos los tres puntos. Intentaremos adaptarnos a lo que nos demande el partido en cada momento, tanto en ataque como en defensa".

Andoni Alonso no podrá contar para el derbi ante Osasuna Promesas con Morillas ni con Grande, que están lesionados. El resto de la plantilla está disponible para el encuentro.