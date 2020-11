“La gente no ha respondido en el final”

mutilva – El técnico de Osasuna Promesas, Santi Castillejo, no le encontraba explicación a la manera en la que se cayó el equipo en los últimos 20 minutos.

"La primera parte es perfecta, quizás nos podíamos haber llevado algún gol más. En los últimos minutos la gente no ha respondido, no se te puede caer el equipo así en los últimos 20 minutos. Es la primera vez que me pasa como entrenador. Hemos tenido que hacer dos cambios obligados, pero si a falta de 20 minutos no puedes hacer dos cambios, apaga y vámonos", lamentó Castillejo.

Joel, autor de dos de los goles de Osasuna Promesas, se mostró frustrado con el resultado. "En los últimos 15 minutos no hemos estado al nivel que tocaba, no hemos sido un equipo. Es una lástima no llevarnos los tres puntos, nos los merecíamos desde el principio", señaló.